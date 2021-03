Qu’est-ce qui va gagner ce soir? Voici nos prédictions.

La Hollywood Foreign Press Association, qui organise les Golden Globes, aime décerner ses trophées à des films qui ont déjà beaucoup d’élan aux Oscars, mais la petite taille du groupe – environ 90 journalistes excentriques qui votent – laisse chaque catégorie ouverte au choc. gagnant.

Ensuite, il y a le fait que le HFPA est également sous le feu après un radeau de Articles récents mis en évidence des pratiques de double transaction et une appartenance insulaire. Il n’y a pas d’électeurs noirs, et cela peut expliquer l’absence de l’un des ensembles acclamés par les Noirs comme «Da 5 Bloods» et «One Night in Miami» parmi les meilleures nominations de drames.

Les électeurs répondront-ils aux controverses en choisissant un ensemble diversifié de gagnants dignes, ou l’anarchie habituelle des Globes prévaudra-t-elle? Nous avons demandé à notre expert des prix, Kyle Buchanan, et il a dit qu’il s’attendait à un peu des deux. Voici ce qu’il a prédit d’autre:

– « Borat Subsequent Moviefilm » pourrait balayer les catégories de la comédie, avec Sacha Baron Cohen et Maria Bakalova, la star du film, obtenant des trophées d’acteur ainsi que le film lui-même remportant le meilleur film, la comédie.

– Les courses dramatiques sont plus difficiles à appeler. «The Trial of the Chicago 7» et «Nomadland» s’affronteront pour le meilleur film dramatique, le meilleur drame, avec l’avantage dans le conte de la salle d’audience. Pour la meilleure actrice dans un drame, Carey Mulligan («Jeune femme prometteuse») pourrait remporter la victoire sur Frances McDormand («Nomadland»).

– Mais quand il s’agit du meilleur acteur dans un drame, Chadwick Boseman, nominé pour sa dernière performance, dans «Ma Rainey’s Black Bottom», est aussi proche d’un verrou qu’il y en a. Il est également le favori des Oscars.