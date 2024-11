Qu’est-ce qui te ronge ? Démystifier les mythes sur la nutrition

Informations nutritionnelles les informations en ligne sont souvent inexactes et peuvent laisser les gens plus confus qu’au début de leur recherche. Vaut-il mieux paître toute la journée ou manger moins de gros repas ? Quelles vitamines dois-je compléter ? De toute façon, d’où les gens sur TikTok obtiennent-ils leurs informations ?

L’Ubyssée Nous avons rencontré Céleste Bouchaud, diététiste et doctorante en nutrition humaine, pour répondre à certaines des questions les plus brûlantes de notre éditorial sur la nutrition.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Les multivitamines fonctionnent-elles ? Sont-ils nécessaires pour la personne moyenne ?

CB : Les multivitamines donnent généralement une dose qui répond aux recommandations pour toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires à l’alimentation de la plupart des gens. [of a given demographic]. Il existe des multivitamines pour enfants, pour adultes, pour personnes âgées, avec des dosages différents selon le stade de la vie.

Habituellement, les gens seront en mesure de satisfaire la plupart de leurs besoins grâce à la seule nutrition et n’auront besoin de recourir à des multivitamines que dans certains cas – comme le véganisme ou si quelqu’un reçoit un diagnostic d’anémie ou de toute autre condition – [where] vous consulteriez alors [a] médecin et diététiste pour pouvoir déterminer [which] les suppléments pourraient vous convenir, et il se peut qu’il ne s’agisse pas d’une multivitamine. Il peut s’agir simplement de suppléments spécifiques, comme le fer ou le calcium.

Il existe des suppléments recommandés en général. Au Canada, la vitamine D est souvent recommandée. Les gens ne mangent pas assez [it] et il n’y a malheureusement pas beaucoup de soleil à Vancouver.

Quel est le problème avec le jeûne intermittent ? Est-ce bénéfique et cliniquement soutenu ?

CB : Le jeûne intermittent consiste essentiellement à limiter le temps consacré aux repas. L’un des très populaires [types] jeûne pendant 16 heures et mange pendant huit heures. [It] Cela peut ressembler à sauter le petit-déjeuner ou le dîner ou… à manger pendant de plus petites périodes tout au long de la journée.

Le jeûne intermittent a fait l’objet de nombreuses recherches sur des maladies telles que le diabète, les maladies cardiaques, ainsi que sur la perte de poids. Pour le diabète, les maladies cardiaques, etc., le jeûne intermittent peut avoir des effets bénéfiques selon la personne, son état et selon qu’il est réaliste pour elle de le suivre au fil du temps.

Pour perdre du poids, cela dépendra vraiment de la personne. Il peut être bénéfique de contribuer à réduire la quantité de calories que nous consommons globalement, car nous limitons le temps. Mais cela peut aussi se retourner contre les gens. S’ils ont très très faim, ils pourraient finir par manger plus de calories qu’ils ne l’auraient fait autrement. Donc dans l’ensemble, cela dépend plutôt de vos signaux de faim.

Le jeûne est [also] fait partie de nombreuses cultures différentes, comme le Ramadan [and Lent]. [There are] il y a plein de raisons culturelles et religieuses différentes de jeûner, et ce n’est pas problématique pour la santé. Il existe des moyens de le faire correctement, simplement pour vous assurer que vous répondez à vos besoins nutritionnels, mais le jeûne en soi n’est pas problématique.

En ce qui concerne l’heure des repas, est-il acceptable de manger après 20 heures ?

CB : Nous voulons avoir une petite fenêtre de jeûne du jour au lendemain. Si vous êtes étudiant et que vous vous couchez à 1 heure du matin… peut-être [stopping eating at] 20 heures, c’est très long… et vous aurez faim à 20 heures ou plus tard – tout à fait bien de manger après 20 heures si c’est le cas.

Habituellement, nous souhaitons arrêter de manger environ deux heures avant de nous coucher, histoire d’éviter tout inconfort digestif. Parce que lorsque vous êtes allongé, votre corps n’a pas eu le temps de digérer ce qu’il y a dans votre estomac et des choses comme ça peuvent provoquer des reflux et des inconforts dans cet espace.

Tu penses aussi au fait que dormir [uses] moins d’énergie, donc cela peut valoir la peine d’avoir plus d’énergie plus tôt dans la journée lorsque vous êtes en mesure de l’utiliser pour faire des choses, apprendre, étudier, faire de l’exercice, etc. Donc, prendre un repas copieux dans l’heure qui précède aller au lit ne sera pas forcément le plus utile.

Boire de l’eau chaude ou des liquides en général avant les repas facilite-t-il la digestion ?

CB : Il n’y a aucune preuve pour le dire, c’est vraiment anecdotique. Certaines personnes trouvent parfois que ça marche [and there are] aucun problème avec ça, [but] il n’existe aucune preuve scientifique pour étayer cela pour le moment.

Rester hydraté [in general, with hot or cold water]cependant, est très utile pour la digestion, pour garantir le bon fonctionnement de vos intestins, donc l’hydratation [is] vraiment, vraiment important pour la digestion [but] eau chaude [is] pas nécessairement plus bénéfique que d’autres choses, mais pas du tout problématique à avoir.

Où les élèves peuvent-ils trouver des informations nutritionnelles crédibles ?

CB : Idéalement, [you’re] à la recherche de quelqu’un qui a étudié la nutrition, les diététistes professionnels sont donc un excellent point de départ.

Il y a un diététiste sur le campus avec qui vous pouvez également prendre rendez-vous, si cela vous intéresse. Il existe également des diététistes disponibles à Vancouver que vous consultez avec ou sans référence pour des conseils plus personnalisés.

Généralement sur internet, encore une fois, [you’re looking] pour les blogs idéalement rédigés par des diététistes ou révisés par des diététistes. Les diététistes du Canada a toute une liste de blogs rédigés par des diététistes.

Vous pouvez soumettre vos propres questions brûlantes sur la nutrition à [email protected] être potentiellement inclus dans un futur Qu’est-ce qui te ronge ? article.

