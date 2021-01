Ben Affleckrelation de Ana de Armas était difficile dans les mois qui ont précédé leur rupture, E! Les nouvelles ont appris.

L’acteur de 48 ans et l’actrice de 32 ans, co-stars du film Eaux profondes, s’est récemment séparé moins d’un an après avoir déclenché des rumeurs d’amour. Une source a dit à E! Nouvelles le mercredi 20 janvier, que les deux ont commencé à avoir des problèmes relationnels l’automne dernier.

« Ils ont pris du temps à part, mais ont trouvé un moyen de se remettre ensemble », a déclaré la source. « Après avoir passé le [December] vacances à part, ils ont tous deux convenu que partir était pour le mieux. «

L’initié a ajouté qu’Affleck et de Armas « sont tous deux très occupés par leur carrière », ajoutant: « La période de quarantaine était unique car ils avaient du temps libre et ont vraiment appris à se connaître en passant du temps à la maison. Une fois que les choses ont commencé à se rouvrir et le travail a repris, les choses ont commencé à changer. Ana a décidé qu’elle ne voulait pas vivre à Los Angeles. Elle ne voulait pas être attachée. Leurs modes de vie sont très différents et ils sont dans des endroits différents. «