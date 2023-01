Qu’est-ce qui sera nominé ? Notre expert fait ses prédictions.

Attendez-vous à l’inattendu : il s’agit d’une saison de récompenses inhabituellement fluide, et la plupart des meilleures catégories se sentent toujours à gagner.

En ce qui concerne la meilleure image, trois films ont été nominés par les producteurs, les réalisateurs et les guildes d’acteurs – « Tout, partout, tout à la fois », “Les Fabelman” et “Les Banshees d’Inisherin” – et chacun a également remporté un prix télévisé du meilleur film. Ce sont vos favoris dans une catégorie qui s’est récemment étendue à 10 emplacements garantis, suivis de près par “Le goudron,” le favori intellectuel, et « Top Gun : Maverick » la cueillette de pop-corn.

Les deux prochains créneaux devraient aller à deux réussites au box-office : “Elvis”, le rare drame pour adultes à avoir fait un meurtre l’année dernière, et “Avatar : la voie de l’eau”, qui a affiché des chiffres époustouflants tout au long de la période de vote des Oscars et est sur le point de dépasser les 2 milliards de dollars dans le monde.

Qu’en est-il d’une autre suite énorme, “Black Panther: Wakanda Forever”, qui a fait la programmation des producteurs, et de “RRR” et “The Woman King”, à l’échelle épique, que cette guilde a snobés ? Les dirigeants d’ABC seraient ravis si la télédiffusion pouvait vanter ces plaisirs du public, mais la meilleure gamme d’images élargie n’a jamais été dominée par autant de superproductions axées sur l’action. (Et j’aurais plus confiance en “Wakanda Forever” si la Screen Actors Guild, qui a décerné au premier “Black Panther” son premier prix de film, avait nominé cette suite dans la même catégorie.)