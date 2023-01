‘Qu’est-ce qui se passe?’: La Californie est sous le choc de 3 fusillades de masse consécutives

À la suite du pire massacre de l’histoire du comté de Los Angeles, le gouverneur de Californie rencontrait des victimes par balle à l’hôpital lorsqu’il a été retiré et informé d’une fusillade de masse à l’autre bout de l’État.

La nouvelle qu’un homme armé avait tué sept personnes dans des fermes de champignons dans une partie côtière pittoresque du nord de la Californie est survenue quelques heures seulement après que le gouverneur Gavin Newsom a parlé de sa fatigue et de sa frustration face aux fusillades de masse.

“Je ne peux pas continuer à les faire”, a-t-il déclaré aux journalistes plus tôt lundi à Monterey Park, où 11 personnes ont été tuées dans un studio de danse. « Dire la même chose encore et encore et encore, c’est fou.

Pourtant, Newsom était à Half Moon Bay mardi pour aborder la troisième fusillade de masse en un peu plus d’une semaine dans un État avec certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays et les taux de mortalité par arme à feu les plus bas.

‘Que diable se passe-t-il?’

Sa voix débordant de colère et d’émotion parfois, Newsom a déclaré qu’il avait consulté les notes qu’il avait utilisées lors de fusillades de masse passées: le meurtre de 12 personnes dans un pays de Thousand Oaks et un bar occidental en 2018; le meurtre de trois personnes et la blessure de 17 autres au Gilroy Garlic Festival 2019 ; le meurtre de neuf travailleurs dans une gare de triage de San Jose en 2021.

“J’ai commencé à écrire dans” Monterey Park “”, a déclaré Newsom. “Et maintenant, je dois écrire, ‘Half Moon Bay.’ Que diable se passe-t-il?”

À Half Moon Bay, un ouvrier agricole de 66 ans a été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre après avoir tiré sur huit personnes, en tuant sept, dans un crime dont les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’un cas de violence au travail dans la riche zone agricole située entre le Pacifique. Océan et montagnes côtières.

REGARDER | 11 cœurs bleus marquent la perte des victimes du Nouvel An lunaire :

11 coeurs bleus marquent la perte de victimes de la fusillade du Nouvel An lunaire À l’extérieur de l’hôtel de ville de Monterey Park, en Californie, les noms des 11 victimes de la fusillade du Nouvel An lunaire étaient inscrits sur des panneaux portant des cœurs bleus, où les passants pouvaient laisser des messages de réconfort et de consolation.

À Monterey Park, un homme armé de 72 ans a tiré sur une salle de danse dans une communauté asiatique américaine qui célébrait samedi soir le réveillon du Nouvel An lunaire, blessant neuf personnes en plus des 11 tuées. Le tireur s’est ensuite suicidé.

Une semaine plus tôt, au moins deux assaillants ont tué par balle une mère de 16 ans tenant son bébé de 10 mois dans ses bras et en ont tué quatre autres lors d’une attaque effrontée dans une communauté agricole du centre de la Californie qui n’a toujours pas été résolue.

“Nos cœurs sont avec le peuple californien”, a déclaré mardi le président américain Joe Biden lors d’une réunion avec les dirigeants démocrates du Congrès. “Ils ont eu quelques jours difficiles.”

“Les armes de la putain de guerre”

Biden a noté que la sénatrice Dianne Feinstein, une démocrate californienne, avait introduit une interdiction des armes d’assaut, et il a exhorté les législateurs à l’adopter.

Newsom a également appelé à des lois plus strictes sur la sécurité des armes à feu et s’est particulièrement concentré sur les magazines de grande capacité – comme celui que possédait le tireur du studio de danse – et sur ce qu’il a appelé “les armes de la putain de guerre”.

“On dit tout le temps:” Seulement en Amérique “, a-t-il déclaré. “N° 1 pour la possession d’armes à feu, n° 1 pour les décès par arme à feu. Ce n’est même pas compliqué.”

Ce graphique compte tout incident où quatre personnes ont été abattues, sans compter le tireur. Les chiffres ailleurs dans cette histoire enregistrent les massacres (quatre morts ou plus, sans compter le tireur):

Les récents meurtres ont fait grimper la Californie de cinq places à la 26e place du nombre de fusillades de masse mortelles par habitant aux États-Unis depuis 2006, selon une base de données USA TODAY/AP/Northeastern University sur les massacres. La base de données ne compte que les meurtres d’au moins quatre personnes.

Alors que la Californie compte le plus grand nombre de fusillades de masse mortelles – 49, dont les trois récentes – elle se classait auparavant au 31e rang après ajustement pour être l’État le plus peuplé du pays avec près de 40 millions d’habitants.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis classent la Californie comme ayant le 7e taux de mortalité par arme à feu le plus bas du pays pour 100 000 habitants, selon les statistiques les plus récentes disponibles à partir de 2020. C’est le 20e plus bas en termes de taux d’homicides, qui ne se limite pas aux fusillades. .

Le tireur de la salle de danse est un «homme fou»: shérif

Avec les meurtres consécutifs, les détectives aux deux extrémités de l’État essayaient de répondre à la question qui reste souvent sans réponse face à une violence insensée : pourquoi ?

Le shérif de Los Angeles, Robert Luna, a qualifié le tireur de la salle de danse, Huu Can Tran, âgé de 72 ans, de “fou” et a déclaré que les enquêteurs cherchaient à savoir s’il avait des relations avec les personnes qui ont été abattues au Star Ballroom Dance Studio.

Tran a tiré 42 coups dans la salle de bal populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés. Il s’est ensuite rendu dans une autre salle de danse à proximité où un employé lui a arraché une arme modifiée de type mitraillette de 9 mm, a déclaré Luna.

REGARDER | 7 tués dans une fusillade de masse dans une ferme du nord de la Californie :

7 morts dans une fusillade de masse dans une ferme du nord de la Californie La Californie est aux prises avec sa deuxième fusillade de masse en trois jours après qu’un homme avec une arme de poing automatique a tiré et tué sept personnes dans une champignonnière au sud de San Francisco lundi.

Tran s’est suicidé dimanche alors que des policiers entouraient la camionnette dans laquelle il se trouvait. Une arme de poing a été récupérée dans la camionnette, ce qui correspondait aux descriptions du véhicule qu’il avait utilisé pour s’éloigner du studio de danse.

Des monticules de fleurs, dont des dizaines de mamans jaunes et blanches, ont été laissés devant les portes fermées du studio mardi. Sur une colonne de briques à côté des portes, quelqu’un a scotché un morceau de papier bleu avec les mots dactylographiés “Interdire les fusils semi-automatiques” et en dessous une traduction en chinois.

Des centaines de personnes se sont rendues mardi soir pour une veillée aux chandelles à l’hôtel de ville de Monterey Park. Des cœurs en bois portaient les noms des victimes. Une femme a aidé sa jeune fille à placer des fleurs sur les monuments commémoratifs. “Il y en a tellement,” dit-elle, la voix tremblante. “Nous n’en aurons pas assez.”

6 meurtres de masse aux États-Unis en 2023 jusqu’à présent

Jusqu’à présent, il y a eu six massacres cette année aux États-Unis, et la fusillade de Monterey Park a été l’attaque la plus meurtrière depuis le 24 mai, lorsque 21 personnes ont été tuées dans une école primaire à Uvalde, au Texas.

Les meurtres de Half Moon Bay sont survenus moins de 48 heures plus tard lorsque Chunli Zhao, 66 ans, a abattu cinq personnes dans une champignonnière où il travaillait, tuant quatre personnes, ont annoncé les autorités. Il s’est ensuite rendu dans une ferme où il travaillait autrefois à proximité et a tué par balle trois autres personnes.

Les victimes étaient asiatiques et hispaniques, et certaines étaient des travailleurs migrants.

L’un des travailleurs tués était Marciano Martinez Jimenez, 50 ans, a déclaré son frère, Servando Martinez Jimenez, à l’Associated Press. Il était originaire de l’État mexicain d’Oaxaca et a vécu aux États-Unis pendant 28 ans.

“C’était une bonne personne”, a déclaré Martinez Jimenez en espagnol. “Il était poli et amical avec tout le monde. Il n’a jamais eu de problèmes avec personne. Je ne comprends pas pourquoi tout cela est arrivé.”

Les fusillades à la ferme ont été le plus grand massacre du comté de San Mateo.

“Nous n’avons jamais eu dans ce comté autant de morts sur une scène ou à un moment donné”, a déclaré le procureur de district Steve Wagstaffe.

Zhao a été arrêté après que des policiers l’aient trouvé dans sa voiture sur le parking d’un poste du shérif.

8 ans traumatisé

Newsom a déclaré qu’il avait délibérément évité les conférences de presse à Los Angeles pour rencontrer des habitants de la communauté, des personnes blessées par balle et le héros de la fusillade de Monterey Park, Brandon Tsay, qui a désarmé Tran.

Alors qu’il était à Monterey Park, une mère aux yeux larmoyants a roulé dans sa voiture et lui a demandé de rassurer ses trois filles que tout allait bien se passer. Son fils de huit ans avait entendu les coups de feu et savait qu’il ne s’agissait pas de pétards. Elle n’avait pas dormi la nuit et avait peur d’aller à l’école, a déclaré la mère.

Newsom a dit à la fille : “Ça va aller mieux.”

Mais devant un groupe de dizaines de politiciens, d’agents des forces de l’ordre et de journalistes réunis à Half Moon Bay, il s’est dit soulagé qu’elle ne lui ait pas fait fermer les doigts et promettre comme le ferait sa propre fille de huit ans.

“Parce que je n’en étais pas si sûr.”