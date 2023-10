Qu’est-ce qui se cache derrière une vague de décès dans une prison de l’Ohio ?

DQuelques jours après que Steven Blackshear ait été incarcéré dans la prison du comté de Montgomery, dans le centre-ville de Dayton, dans l’Ohio, en janvier, une infirmière l’a trouvé tremblant, en position fœtale et en train de vomir. Il s’est plaint de douleurs à la poitrine et aux jambes et a été emmené pour des examens médicaux. Deux jours plus tard, il a été retrouvé mort dans sa cellule, couvert uniquement de serviettes.

L’homme de 54 ans est l’une des sept personnes décédées dans une vague de décès en prison depuis le début de cette année.

Pour un établissement comptant une population d’un peu plus de 600 personnes, c’est un bilan énorme et inquiétant.

C’est plus que le nombre de décès dans les prisons des cinq comtés les plus peuplés de l’Ohio réunis, plus que le total du comté de Montgomery pour l’ensemble de 2021 et 2022, et juste un de moins qu’à Rikers Island à New York – un établissement avec 10 fois la population incarcérée – au cours de la même période.

Un porte-parole de Rob Streck, le shérif du comté de Montgomery qui dirige le centre de détention, a déclaré que des « considérations juridiques persistantes » l’avaient empêché de parler au Guardian des décès en prison. Cependant, lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Streck a déclaré qu’« il s’agit de la population la plus malade physiquement, mentalement et dépendante que nous ayons jamais eue à traiter ».

Lors du briefing, Streck a refusé de répondre aux questions liées aux décès survenus dans sa prison.

Les sept personnes décédées à la prison de Montgomery sont décédées quelques jours après leur entrée dans l’établissement et alors qu’elles étaient en détention provisoire. Ils n’avaient pas été reconnus coupables de ce dont ils étaient accusés.

Les complications liées aux retraits ou aux surdoses de stupéfiants et aux crises de santé mentale sont soupçonnées d’avoir contribué à plusieurs décès.

« Une prison n’est pas équipée pour servir de salle d’urgence », a déclaré Joel Pruce de la Montgomery County Jail Coalition, une organisation communautaire qui milite en faveur d’une réforme de l’établissement. « Les gens arrivent avec des besoins médicaux extrêmes et importants, et une prison n’est pas équipée pour y répondre.

«Je pense que tout le monde porte la responsabilité. À la fin de la journée, [it’s] le shérif, les commissaires du comté, les administrateurs du comté et Naphcare.

Naphcareune entreprise privée dont le siège est en Alabama, détient un contrat de 13 millions de dollars avec le comté de Montgomery pour fournir des soins de santé mentale et physique aux personnes hébergées dans la prison.

Naphcare n’a pas répondu aux demandes d’informations spécifiques du Guardian sur la manière dont il traite les personnes dont il a la garde. Mais la société suggéré aux médias de Dayton en juin que la crise des opioïdes dans la région était à l’origine de ces décès.

« Depuis janvier 2023, nous avons traité plus de 1 000 personnes en sevrage aux opioïdes dans la prison du comté de Montgomery. En comparaison, dans d’autres établissements correctionnels de taille similaire, nous avons traité moins de 100 patients en sevrage aux opioïdes dans le même laps de temps », a déclaré un porte-parole au Dayton Daily News.

Mais l’entreprise a un terrible bilan dans les prisons de tout le pays. Décès dans les établissements pour lesquels ils sont sous contrat pour fournir des soins de santé et médicaux Arizona, Géorgie, Etat de Washington et ailleurs ont conduit à une série de poursuites. Un comté de l’Arizona a Naphcare a été condamné à une amende de 3,1 millions de dollars pour des carences présumées dans ses soins médicaux. En 2021, c’est réglé pour près de 700 000 $ après des allégations selon lesquelles il aurait surfacturé le gouvernement fédéral pour les services fournis.

Il a également déjà réglé des procès avec des détenus de la prison du comté de Montgomery, dans l’Ohio. En 2012, un homme est décédé après avoir été menotté face contre terre pendant 22 minutes lors d’une urgence médicale. Naphcare a réglé sa part dans cette affaire pour 500 000 $, selon aux documents judiciaires. La société a actuellement des contrats glissants avec le comté de Montgomery qui lui permettraient d’y opérer jusqu’en 2026 au moins.

Le personnel de Naphcare traite les personnes souffrant de symptômes de sevrage grâce à un programme de désintoxication qui oblige le personnel à surveiller les détenus plusieurs fois par jour.

Mais pour feu Steven Blackshear, dont la famille a refusé de parler avec le Guardian en raison de procédures judiciaires, cela n’a pas suffi.

Après son arrestation, il a été relâché par une infirmière de Naphcare dans la population carcérale générale malgré « des symptômes de sevrage aux opiacés et aux benzodiazépines », selon un rapport de gestion des risques préparé par le bureau du shérif. Peu après 2 heures du matin, deux jours après son entrée en prison, Blackshear a été retrouvé mort dans sa cellule par un agent pénitentiaire faisant sa ronde.

Lorsqu’une délégation de la Montgomery County Jail Coalition a visité l’établissement en juillet, ses membres ont pu découvrir comment le personnel pénitentiaire surveillait une série de caméras qui, à leur tour, observaient la population incarcérée. Cependant, les membres de la délégation ont par la suite exprimé leur inquiétude quant au fait que le grand nombre de caméras pourrait rendre difficile la détection rapide d’une personne ayant besoin de soins d’urgence. Sur les sept décès survenus dans la prison cette année, au moins quatre sont morts après avoir été retrouvés inconscients dans une cellule.

Le 22 septembre, le comté a annoncé son intention d’augmenter le nombre de lits adaptés dans la prison de 12 à 112 dans le cadre d’une rénovation de 20 millions de dollars.

Mais pour Isaiah Trammell et les six autres personnes décédées là-bas cette année, il arrive trop tard. Le 13 mars, le jeune homme de 19 ans a été détenu en prison pour violence domestique. Trammell avait été « hébergé seul et avec des précautions anti-suicide » et avait demandé une couverture, un tapis et un appel téléphonique mais a été refusé, selon un rapport de gestion des risques du bureau du shérif.

Le rapport révèle que Trammell est alors devenu furieux, s’est blessé et a souffert d’un gonflement « très important » au front qui a nécessité des soins médicaux. Un rapport du coroner a révélé que le 16 mars, Trammell est décédé des suites d’un traumatisme crânien contondant.

Sa mort a été qualifiée de suicide.

« Le fait d’être en prison exacerbe beaucoup d’autres crises qu’ils connaissent déjà, en particulier les crises de santé mentale », a déclaré Pruce. Chaque année, des millions de personnes atteints de maladies mentales sont incarcérés dans les prisons à travers les États-Unis.

Pruce a déclaré que ce qui l’inquiétait le plus, c’était que les sept décès survenus dans la prison concernaient des détenus en attente de procès.

« Cela signifie que vous êtes détenu en prison sans avoir été reconnu coupable du crime dont vous êtes accusé », a déclaré Pruce, « et que vous mourez ».