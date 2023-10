Qu’est-ce qui se cache derrière une attaque policière contre des journalistes en Inde ? | Liberté de la presse

Des dizaines de personnes travaillant dans les médias sont détenues à la suite de descentes de police.

Des journalistes sont arrêtés lors de descentes de police en Inde, où le gouvernement du parti Bharatiya Janata (BJP) affirme vouloir contrer l’influence chinoise.

Mais les groupes de défense des droits des médias affirment qu’il s’agit d’une nouvelle répression étatique.

Alors, dans quelle mesure les médias indiens sont-ils libres ? Et à quelles pressions les journalistes sont-ils confrontés ?

Présentateur: Emily Angwin

Invités:

Rana Ayyub – Rédactrice d’opinions mondiales pour le Washington Post et auteur de Gujarat Files: Anatomy of a Cover Up

Shoaib Daniyal – rédacteur politique de Scroll News en Inde

Beh Lih Yi – Coordinatrice du programme Asie du Comité pour la protection des journalistes (CPJ)