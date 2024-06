Qu’est-ce qui se cache derrière les récents épisodes de chaleur extrême et les températures record

Les températures à New Delhi, en Inde, où vivent 35 millions de personnes, ont atteint 122 degrés Fahrenheit, entraînant des décès et des maladies liés à la chaleur. Au Mexique, les singes hurleurs meurent sous une chaleur de 40 degrés, et aux États-Unis, Miami vient d’enregistrer son mois de mai le plus chaud jamais enregistré. William Brangham a discuté des raisons qui motivent cette situation avec Andrew Pershing de Climate Central.