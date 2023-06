Qu’est-ce qui se cache derrière les actes d’extrême violence de la Russie ? L’analyse freudienne offre une réponse | Pierre Pomerantsev

BSous le vernis de la « tactique » militaire russe, vous voyez le stupide regard de destruction pour le plaisir de le faire. Le Kremlin ne peut pas créer, il ne reste plus qu’à détruire. Pas dans une auto-immolation pseudo-glorieuse, les personnes derrière les atrocités sont de petits lâches, mais plutôt comme un perdant qui étale ses excréments sur la vie. Dans les guerres de la Russie, l’absurdité même semble être le sens.

Après les exécutions de masse occasionnelles à Bucha ; après le bombardement des maternités de Marioupol ; après la destruction de villes entières dans le Donbass ; après les chambres de torture pour enfants, les missiles visant à geler à mort des civils en plein hiver, nous avons maintenant la vue apocalyptique des eaux du vaste Dnipro, un fleuve qui, lorsqu’on y est, peut sembler aussi large qu’une mer, l’éclatement du barrage détruit de Kakhovka. Le réservoir contenait autant d’eau que le Grand Lac Salé dans l’Utah. Sa destruction a déjà submergé des colonies où vivent plus de 40 000 personnes. Il a déjà anéanti les refuges pour animaux et les réserves naturelles. Cela décimera l’agriculture dans le grenier à pain de l’Ukraine qui nourrit une si grande partie du monde, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Au génocide russe s’ajoute l’écocide.

Le barrage est contrôlé par la Russie depuis plus d’un an. Le gouvernement ukrainien a averti que la Russie avait prévoit de faire exploser ça depuis octobre.

Sismologues en Norvège ont confirmé que des explosions massives, du type associé à des explosifs plutôt qu’à une brèche accidentelle, sont venues du réservoir la nuit de sa destruction. Certains – dont la personnalité médiatique américaine pro-Poutine Tucker Carlson – affirment que la Russie ne pourrait pas être à l’origine de la dévastation, étant donné que les dégâts se sont étendus aux territoires sous contrôle russe, restreignant potentiellement l’approvisionnement en eau de la Crimée. Mais si « la Russie ne ferait pas de mal à son propre peuple » est votre argument, alors c’est un argument qui ne tient pas, pardonnez le jeu de mots sans tact, beaucoup d’eau. L’une des citations les moins précises sur la Russie est la ligne de Winston Churchill selon laquelle il s’agit « d’une énigme entourée d’un mystère à l’intérieur d’une énigme, mais il y a peut-être une clé. Cette clé est l’intérêt national russe. Cela donne l’impression que la Russie est guidée par une théorie du choix rationnel – alors que siècle après siècle, c’est le contraire qui semble être le cas.

La Russie prétend être un « pôle » puissant pour équilibrer l’Occident – mais n’a pas réussi à créer un modèle que d’autres voudraient rejoindre

Rares sont ceux qui ont capturé le cycle russe de l’autodestruction et de la destruction des autres aussi bien que la critique littéraire ukrainienne Tetyana Ogarkova. Dans sa reformulation du roman classique russe de Fiodor Dostoïevski Crime et Châtimentun roman sur un meurtrier qui tue simplement parce qu’il le peut, Ogarkova appelle la Russie une culture où vous avez « crime sans punition, et châtiment sans crime ». Le puissant assassine en toute impunité ; les victimes sont punies sans raison. Lorsqu’elle n’apporte pas d’aide humanitaire aux lignes de front, Ogarkova présente une podcast avec son mari, le philosophe Volodymyr Yermolenko. Il est remarquable de montrer deux personnes pensant calmement sous un bombardement quotidien. Cela me rappelle des philosophes juifs allemands tels que Walter Benjamin, qui ont continué à écrire avec lucidité alors même qu’ils fuyaient les nazis. Alors qu’ils essaient de donner un sens au mal qui s’abat sur leur pays, Ogarkova et Yermolenko notent la différence entre Hitler et Staline : alors que les nazis avaient des règles sur les personnes qu’ils punissaient (non-aryens ; communistes) dans la terreur de Staline, n’importe qui pouvait être une victime. à n’importe quel moment. La violence aléatoire parcourt l’histoire de la Russie. est son essence : la crimes de guerre sont le point. La Russie prétend être un puissant « pôle » dans le monde pour équilibrer l’Occident – mais n’a pas réussi à créer un modèle politique réussi auquel d’autres voudraient se joindre. Il n’a donc plus rien à offrir, sauf à entraîner tout le monde dans ses propres profondeurs. « Comment osez-vous vivre comme ça », disait un graffiti plein de ressentiment par des soldats russes à Bucha. « A quoi bon le monde quand il n’y a pas de place pour la Russie », se plaint Poutine. Après la destruction du barrage de Kakhovka, un général Dobruzhinsky a chanté dans un talk-show populaire russe : « Nous devrions aussi faire sauter le réservoir d’eau de Kiev. « Pourquoi? » demanda l’hôte. « Juste pour leur montrer. » Mais, comme Ogarkova et Yermolenko l’explorent, les Russes envoient aussi leurs soldats mourir sans raison dans le hachoir à viande du Donbass, leurs corps laissés non ramassés sur le champ de bataille, leurs proches non informés de leur mort pour éviter de les payer. À la télévision, les présentateurs vantent le fait que « personne ne sait mourir comme nous ». Pendant ce temps, les villageois du côté de la rivière occupé par les Russes sont abandonnés par les autorités. Être « libéré » par la Russie, c’est rejoindre son empire de l’humiliation.

D’où vient cette pulsion d’anéantissement ? En 1912, la psychanalyste juive russe Sabina Spielrein – qui fut assassinée par les nazis, tandis que ses trois frères furent tués dans la terreur stalinienne – avança pour la première fois l’idée que les gens étaient autant attirés par la mort que par la vie. Elle a puisé dans des thèmes de la littérature et du folklore russes pour sa théorie de la pulsion de mort, mais le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, a d’abord trouvé ses idées trop morbides. Après la Première Guerre mondiale, il s’est mis d’accord avec elle. Le désir de mort était le désir d’abandonner la responsabilité, le fardeau de l’individualité, le choix, la liberté – et de retomber dans la matière inorganique. A abandonner tout simplement. Dans une culture comme celle de la Russie, où il est courant d’éviter d’affronter le sombre passé avec tous ses réseaux complexes de culpabilité et de responsabilité, un tel oubli peut être particulièrement séduisant.

Mais la Russie envoie également un message similaire aux Ukrainiens et à leurs alliés avec ces actes de destruction biblique ultra-violents : cédez à notre immensité, abandonnez votre lutte. Et malgré toutes les défaites militaires de la Russie et sa réelle fragilité socio-économique, cette propagande de l’acte peut encore fonctionner.

La réaction dans l’ouest à l’explosion du barrage a été étrangement atténuée. Les Ukrainiens montent des opérations de sauvetage remarquables, tandis que la Russie continue de bombarder des villes semi-submergées, mais elle le fait plus ou moins seule. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a été mystifié par le «assistance nulle» d’organisations internationales telles que l’ONU et la Croix-Rouge.

Peut-être que le manque relatif de soutien vient en partie du fait que les gens se sentent impuissants face à quelque chose d’aussi immense, ces scènes à la Cecil B DeMille de rivières géantes qui explosent. C’est la même impuissance que certains ressentent face à la crise climatique. Il est pertinent que la réponse la plus forte à l’écocide russe ne soit pas venue des gouvernements mais de la militante climatique Greta Thunberg, qui a clairement rejeté la responsabilité de ce qui s’est passé sur la Russie et a exigé qu’elle soit tenue pour responsable. Mais il y a eu à peine un coup d’œil des gouvernements occidentaux ou de l’ONU.

Pousser l’étrange leurre de la mort, de l’oubli et simplement abandonner est le pari russe. Combien de vie nous reste-t-il en nous ?

Peter Pomerantsev est l’auteur de Rien n’est vrai et tout est possible : Aventures dans la Russie moderne

Avez-vous une opinion sur les questions soulevées dans cet article? Si vous souhaitez soumettre une lettre de 250 mots maximum pour être considérée pour publication, envoyez-la nous par e-mail à [email protected]