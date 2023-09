Qu’est-ce qui se cache derrière le regain de tensions entre la Serbie et le Kosovo ?

BELGRADE, Serbie (AP) — Les tensions entre la Serbie et le Kosovo ont de nouveau éclaté au cours du week-end lorsqu’une trentaine de Serbes lourdement armés se sont barricadés dans un monastère orthodoxe du nord du Kosovo, déclenchant une fusillade d’une journée avec la police qui a fait un mort d’un officier et de trois assaillants.

L’affrontement de dimanche a été l’un des pires depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Il s’est produit alors que l’Union européenne et les États-Unis tentent de jouer un rôle de médiateur et de finaliser les négociations d’un an sur la normalisation des relations entre les deux États des Balkans.

On craint en Occident une reprise de la guerre au Kosovo de 1998-1999, qui a coûté la vie à plus de 10 000 personnes et laissé plus d’un million de sans-abri.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a accusé la Serbie d’avoir envoyé les assaillants au Kosovo. Le président serbe Aleksandar Vucic a nié cette affirmation, affirmant que ces hommes étaient des Serbes du Kosovo qui en avaient assez de la « terreur de Kurti ».

Un regard sur l’histoire entre la Serbie et le Kosovo et pourquoi les dernières tensions préoccupent l’Europe.

Le Kosovo est un territoire majoritairement albanais qui faisait partie de la Serbie avant sa déclaration d’indépendance. Le gouvernement serbe a refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo, même s’il n’y exerce aucun contrôle formel.

Une centaine de pays ont reconnu l’indépendance du Kosovo, dont les États-Unis et la plupart des pays occidentaux. La Russie, la Chine et cinq pays de l’UE se sont rangés du côté de la Serbie. Cette impasse a entretenu les tensions dans la région des Balkans après l’éclatement sanglant de l’ex-Yougoslavie dans les années 1990.

Le différend sur le Kosovo est vieux de plusieurs siècles. Les Serbes considèrent cette région comme centrale à la fois pour leur religion et pour leur État. De nombreux monastères chrétiens orthodoxes serbes médiévaux se trouvent au Kosovo, et les nationalistes serbes considèrent la bataille de 1389 contre les Turcs ottomans comme un symbole de leur lutte nationale pour l’indépendance.

La majorité albanaise du Kosovo, dont la plupart sont musulmans, considère le Kosovo comme leur pays et accuse la Serbie de l’occuper et de la réprimer pendant des décennies.

Les rebelles albanais ont lancé un soulèvement en 1998 pour débarrasser le pays de la domination serbe. La réponse brutale de Belgrade a provoqué une intervention de l’OTAN en 1999, obligeant la Serbie à se retirer et à céder le contrôle aux forces internationales de maintien de la paix.

Quelque 4 500 soldats de la paix sont encore stationnés au Kosovo, un pays pauvre d’environ 1,7 million d’habitants, peu industriel et où la criminalité et la corruption sont endémiques.

Il existe des tensions constantes entre le gouvernement du Kosovo et les résidents de souche serbe qui vivent principalement dans le nord du Kosovo et qui entretiennent des liens étroits avec Belgrade. Mitrovica, la principale ville du nord, est effectivement divisée en une partie ethniquement albanaise et une partie tenue par les Serbes, et les deux côtés se mélangent rarement. Il existe également de plus petites enclaves peuplées de Serbes dans le sud du Kosovo.

Les tentatives du gouvernement d’imposer davantage de contrôle dans le nord se heurtent généralement à une résistance, et la situation s’est détériorée plus tôt cette année, lorsque les Serbes ont boycotté les élections locales organisées dans le nord. Ils ont ensuite tenté d’empêcher les maires albanais nouvellement élus d’entrer dans leurs bureaux.

Une trentaine de soldats de la paix de l’OTAN et plus de 50 manifestants serbes ont été blessés lors des affrontements qui ont suivi.

Bien avant l’arrivée des chars russes en Ukraine l’année dernière, le président russe Vladimir Poutine a cité l’éclatement de la Yougoslavie pour justifier une éventuelle invasion d’un pays européen souverain.

Poutine, dont les troupes ont annexé illégalement la Crimée à l’Ukraine en 2014, a affirmé à plusieurs reprises que le bombardement de la Serbie par l’OTAN en 1999 et la reconnaissance du Kosovo par l’Occident créaient un précédent. Il a affirmé que cela permettait à la Russie d’intervenir dans la péninsule stratégique de la mer Noire et dans les zones à majorité russe de l’est du pays.

Les responsables occidentaux ont rejeté avec véhémence le raisonnement de Poutine, affirmant que l’intervention de l’OTAN au Kosovo avait été déclenchée par des massacres et d’autres crimes de guerre commis par les troupes serbes contre les Albanais de souche. Ce n’était pas le cas en Ukraine avant l’invasion à grande échelle de la Russie.

On craint en Occident que la Russie, par l’intermédiaire de son alliée la Serbie, tente de déstabiliser les Balkans et détourne ainsi au moins une certaine attention de son agression contre l’Ukraine.

Des efforts internationaux constants ont été déployés pour trouver un terrain d’entente entre les deux anciens ennemis de la guerre, mais aucun accord global n’a encore été trouvé. Depuis 2012, des responsables de l’Union européenne et des États-Unis ont servi de médiateurs dans les négociations visant à normaliser les relations entre la Serbie et le Kosovo.

Les négociations ont abouti à des résultats dans certains domaines, tels que la liberté de circulation sans points de contrôle et la création de forces de police multiethniques au Kosovo. Cependant, cette dernière s’est effondrée lorsque les Serbes se sont retirés de la force l’année dernière pour protester contre la décision de Pristina d’interdire les plaques d’immatriculation des véhicules délivrées par les Serbes.

Sous la pression internationale, Kurti, le Premier ministre du Kosovo, a suspendu le décret, mais cela n’a pas ramené les Serbes dans les institutions du Kosovo.

Pour ajouter à la difficulté de trouver une solution, le Kosovo et la Serbie ont tous deux des dirigeants nationalistes. Kurti est souvent accusé par les médiateurs internationaux de prendre des mesures qui déclenchent des tensions inutiles.

Vucic, quant à lui, est un ancien ultranationaliste qui insiste sur le fait que la Serbie ne reconnaîtra jamais le Kosovo et insiste sur le fait qu’un accord antérieur visant à donner aux Serbes du Kosovo un certain niveau d’indépendance doit d’abord être mis en œuvre avant que de nouveaux accords ne soient conclus. Vucic a tacitement reconnu la perte de contrôle de la Serbie sur le Kosovo, mais affirme également que le pays ne s’installera pas s’il n’obtient pas quelque chose.

Les responsables internationaux espèrent toujours que le Kosovo et la Serbie pourront parvenir à un accord qui permettrait au Kosovo d’obtenir un siège aux Nations Unies sans que la Serbie ait à reconnaître explicitement son statut d’État. Les deux pays doivent normaliser leurs relations s’ils veulent progresser vers l’adhésion à l’UE.

Aucune avancée dans les négociations menées sous l’égide de l’UE entraînerait une instabilité prolongée, un déclin économique et un potentiel constant d’affrontements. Toute intervention militaire serbe au Kosovo entraînerait un affrontement avec les forces de maintien de la paix de l’OTAN, et il est peu probable que la Serbie intervienne, à moins d’obtenir un certain soutien de la Russie.