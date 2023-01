Qu’est-ce qui se cache derrière le Rangpur Gin du Bangladesh

Parfois, ce que nous voyons n’est pas toujours vrai. Un fil Twitter qui commençait par la phrase “Chaque bouteille raconte une histoire” tombait dans la clause susmentionnée car il mentionnait une bouteille qui évoquait le souvenir d’une horrible tragédie qui a donné au Bangladesh son premier martyr en 1971. Avant de plonger profondément dans l’histoire qui a déclenché la guerre de libération du Bangladesh, jetons un coup d’œil à une boisson alcoolisée qui porte le nom d’une ville bangladaise, Rangpur.

Un agrume appartenant à la famille des oranges mandarines hybrides était cultivé à Rangpur, mais en raison de sa nature acide et de sa capacité à être utilisé comme substitut du citron vert, il est devenu connu sous le nom de citron vert de Rangpur. En 2006, le citron vert rare de Rangpur a été mélangé avec le London Gin premium de Tranqueray, ainsi que du gingembre et des feuilles de laurier, ce qui a apporté une saveur distincte et audacieuse au Tanqueray Rangpur Distilled Gin. Alors que le fil Twitter de “The Paperclip” mettait en lumière l’histoire d’une histoire connue d'”alcool” de Rangpur, il s’est concentré sur l’histoire d’une horrible tragédie qui s’est produite dans les rues de la même ville. “Cependant, ce n’est pas une histoire de chaux Rangpur ou de l’homonyme Gin”, a lu un tweet qui s’est ensuite concentré sur un événement historique très important.

Combien de fois avez-vous entendu dire qu’une humble ville bangladaise avait donné son nom à une célèbre marque d’alcool ? Au-delà du gin, la bouteille évoque également le souvenir d’une horrible tragédie qui a déclenché la guerre de libération du Bangladesh. Chaque bouteille raconte une histoire. Un fil. 1/14 pic.twitter.com/fDRMAK2zZD — Le trombone (@Paperclip_In) 15 janvier 2023

Ils ont développé et lancé un gin distinct et piquant en 2006 qui a rapidement gagné en popularité parmi les buveurs à la recherche d’un gin avec une forte saveur d’agrumes. Le Rangpur Gin. 3/14 pic.twitter.com/9vKqUICcKN— Le trombone (@Paperclip_In) 15 janvier 2023

Le citron vert de Rangpur est en fait un type de mandarine hybride qui a été cultivé pour la première fois à Rangpur, mais en raison de son caractère très acide et de sa capacité à être utilisé comme substitut du citron vert, il a acquis la réputation d’être confondu avec le citron vert. 5/14 pic.twitter.com/mbshOMxziX— Le trombone (@Paperclip_In) 15 janvier 2023

Retour en arrière sur l’année 1971, lorsque Rangpur était un district de la province du Pakistan oriental et que la nation entière était sur le point de “protester et crier en faveur de la libération en réponse à la demande de Bangabandhu”. C’est le 3 mars que les gens ont organisé une manifestation massive pour briser le couvre-feu dans la ville qui a mis Shanku Samajdar, 12 ans, sous les feux de la rampe. À peine élève de classe 6, Shanku a rejoint le rassemblement de non-coopération avec son frère mais a été abattu après qu’un Pakistanais non bengali ait tiré de chez lui.

Le jeune garçon, qui passait dans les rues qui réclamaient justice, a déclenché la guerre de libération. Il est devenu le premier martyr du pays et a allumé le feu de la rébellion qui a conduit à la création d’un Bangladesh indépendant. Mais on se souvient à peine de son sacrifice au-delà de Rangpur, ce qui a permis à la plate-forme de médias sociaux de mettre en lumière “l’histoire qui compte”.

3 mars 1971 : Des gens de tous horizons, y compris des jeunes, des étudiants, des agriculteurs et des ouvriers, ainsi que des hommes et des femmes de Rangpur, ont organisé une énorme procession de protestation, violant les couvre-feux dans la ville et au-delà. 9/14 pic.twitter.com/08t32dHBct— Le trombone (@Paperclip_In) 15 janvier 2023

Shanku était alors à peine un élève de classe 6, mais assez courageux pour rejoindre le rassemblement du mouvement de non-coopération avec son frère. Alors que le garçon s’apprêtait à retirer une enseigne en ourdou, un Pakistanais non bengali Sorforaz Khan a tiré de chez lui. 11/14 pic.twitter.com/53QCbmzVq4— Le trombone (@Paperclip_In) 15 janvier 2023

Alors que la plupart des lecteurs pensaient que ce serait un arrière-plan de Rangpur Lime de Tranqueray, les tweets les ont plutôt amenés à un «record» historique crucial qui est à peine connu aujourd’hui. « Bien qu’une bouteille suave de Rangpur Gin n’ait rien à voir avec le sol sanglant de Rangpur ou la guerre de libération qui y a commencé, pourriez-vous partager l’histoire de Shanku Samajdar la prochaine fois, autour d’un verre de gin tonic ? Parce qu’il est important que nous transmettions l’histoire qui compte », ont mentionné les dernières lignes de l’histoire émouvante d’Internet.

Bien qu’une suave bouteille de Rangpur Gin n’ait rien à voir avec le sol sanglant de Rangpur ou la guerre de libération qui y a commencé, pourriez-vous partager l’histoire de Shanku Samajdar la prochaine fois, autour d’un verre de gin tonic ? Parce qu’il est important que nous transmettions l’histoire qui compte. 14/14— Le trombone (@Paperclip_In) 15 janvier 2023

Les internautes qui ont trouvé l’histoire de Twitter assez impressionnante ont écrit: “J’adore la façon dont vous avez connecté de manière transparente les 2 histoires sans rapport.” “Un morceau d’histoire génial….. chaque jour quelque chose de nouveau à lire et à apprendre. Une si merveilleuse histoire de l’histoire magnifiquement écrite », a commenté un autre utilisateur des médias sociaux.

