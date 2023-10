Stuart Lambie se souvient du moment, il y a environ cinq ans, où la maladie d’Alzheimer a commencé à lui voler son père. Alors que la maladie renforçait son emprise, le « vrai gentleman », qui a servi pendant la guerre dans la Royal Navy et a ensuite dirigé une entreprise prospère, est devenu verbalement agressif envers l’épouse qu’il avait adorée.

Lambie, qui n’avait jamais entendu son père Ian jurer auparavant, dit qu’un tel comportement aurait dégoûté l’homme que son père était. «C’était tout simplement incroyable que ce soit la même personne. Eh bien, ce n’était pas la même personne, c’était la maladie », ajoute-t-il.

La démence, avec sa capacité à altérer et à éteindre la personnalité, rivalise, voire dépasse, le cancer dans la panoplie de nos pathologies les plus redoutées.

Conscient du dicton selon lequel « ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau », et déterminé à éviter le sort de son père, Lambie, 64 ans, s’est mis à la course à pied, privilégie un régime méditerranéen et apprend tout seul à jouer du piano — « mon activité intellectuelle anti-démence ».

Pourtant, au-delà des expériences personnelles déchirantes et des chiffres sombres qui ont fait de la démence une priorité pour les systèmes de santé du monde entier, les données mondiales sur les cas de nouveaux cas de démence offrent une lueur d’espoir.

Malgré l’opinion largement répandue selon laquelle la démence est vouée à augmenter de façon exponentielle à mesure que la population mondiale vieillit, les experts estiment que, du moins dans les pays développés, les chances d’éviter la démence sont plus fortes qu’elles ne l’étaient il y a une génération.

Une étude publiée en 2020, qui a rassemblé plusieurs éléments de recherche pour suivre la santé de près de 50 000 personnes de plus de 65 ans, a montré que le nombre de nouveaux cas de démence en Europe et en Amérique du Nord avait chuté de 13 % par décennie au cours des 25 dernières années. une baisse qui était constante dans toutes les études.

Stuart Lambie et son défunt père Lambie a commencé à courir, à suivre un régime méditerranéen et à apprendre à jouer du piano pour éviter de contracter la maladie. © Andrew Fox/FT

Pour Albert Hofman, qui dirige le département d’épidémiologie de la Harvard TH Chan School of Public Health, la recherche aboutit à une conclusion : « Le risque absolu [of developing dementia] est plus faible aujourd’hui » qu’il ne l’était il y a 30 ans.

Aujourd’hui, certains signes indiquent que le même phénomène pourrait émerger au Japon, une évolution frappante dans l’une des populations les plus âgées du monde, suggérant que la tendance à la baisse se généralise.

Hofman reconnaît que l’idée d’une diminution du fardeau de la démence peut sembler en contradiction avec le grand nombre de personnes qui contractent encore la maladie.

Une analyse basée sur la base de données Global Burden of Disease, considérée comme l’une des enquêtes les plus fiables en son genre, estime que le nombre de personnes atteintes de démence augmenterait de 57,4 millions de cas dans le monde en 2019 à 152,8 millions de cas en 2050. Cependant, même ici certains signes donnaient à penser que, lorsque le vieillissement de la population était pris en compte, la prévalence resterait stable plutôt que d’augmenter.

Tout en soulignant que les raisons de la réduction de l’incidence ne sont pas encore entièrement comprises, Hofman estime qu’une meilleure santé cardiovasculaire sera probablement un facteur important étant donné les liens prouvés entre les deux.

« En Amérique du Nord et en Europe occidentale, l’accent est mis depuis 50 ans sur la prévention des maladies cardiovasculaires. . . cela a conduit à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux », dit-il. Au moins un tiers de la population de plus de 50 ans prend désormais des pilules pour contrôler l’hypertension artérielle, souligne-t-il, et l’utilisation des statines, un groupe de médicaments qui réduisent le cholestérol, a explosé.

Renforçant cette hypothèse, des études suggèrent que la réduction des cas de démence a été plus importante chez les hommes, sur lesquels les efforts visant à réduire les facteurs de risque cardiovasculaire étaient largement concentrés dans les années 1970 et 1980, une époque où les femmes étaient considérées à tort comme moins susceptibles.

Mais la tendance à la baisse a d’abord surpris même les chercheurs expérimentés.

Carol Brayne, professeur de médecine de santé publique à l’Université de Cambridge – et chercheuse principale de l’une des études sur la démence les plus anciennes, les études sur la fonction cognitive et le vieillissement – ​​a été « stupéfaite » lorsqu’elle a découvert pour la première fois des preuves d’une baisse de l’incidence. «Je pensais vraiment [the trajectory of] la démence ne pouvait pas être modifiée parce que je pensais qu’elle était si étroitement liée au vieillissement », ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, cette théorie est reconsidérée. Les résultats sont antérieurs à la disponibilité de tout traitement médical pour cette maladie. L’hypothèse de Brayne est donc que la réduction de l’incidence nécessite « d’optimiser la fonction neurologique » tout au long de la vie d’une personne en améliorant la santé cérébrale et physique.

Hofman dit que prévenir la démence dans la pratique peut signifier la retarder suffisamment longtemps pour que les gens puissent vivre leur vie sans en ressentir les effets.

« Pour les particuliers, cela signifie. . . tu meurs d’autre chose », dit-il.

‘Une vérité qui dérange’

L’une des découvertes les plus marquantes acquises par les scientifiques ces dernières années est l’importance d’une meilleure santé vasculaire, c’est-à-dire l’efficacité avec laquelle votre corps transporte le sang vers et depuis le cœur, dans la lutte contre la démence.

Cela pourrait jouer un rôle non seulement dans la protection contre la démence vasculaire, diagnostic posé à jusqu’à 30 pour cent des personnes atteintes de la maladie, mais aussi dans la prévention du développement de la maladie d’Alzheimer symptomatique, qui semble résulter de l’accumulation de deux protéines toxiques, tau et bêta-amyloïde, dans le cerveau.

Francine Grodstein, professeur de médecine interne au Rush Alzheimer’s Disease Center aux États-Unis, qui a dirigé une étude visant à déterminer comment le vieillissement cérébral différait chez les participants au fil des décennies, déclare : « Le domaine de la démence a fini par comprendre que la pathologie vasculaire peut contribuer à la démence d’Alzheimer. , et pas seulement à la démence vasculaire.

Une pire santé vasculaire est étroitement liée au développement de la démence clinique d’Alzheimer, dit-elle, en soulignant des années de recherche.

L’étude de Grodstein, publiée plus tôt cette année, a fait une découverte notable. Même si les signes de maladies vasculaires dans le cerveau semblent avoir diminué avec le temps, l’étendue des marqueurs distinctifs de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau est restée la même. Cela a conduit l’équipe à émettre l’hypothèse que « toute diminution de la démence clinique d’Alzheimer pourrait être due en partie à une meilleure santé cardiovasculaire et en partie à une résilience accrue à la maladie d’Alzheimer ». [the causes of] Alzheimer », comme la plaque amyloïde, plutôt qu’à une diminution de la pathologie d’Alzheimer elle-même.

Chengxuan Qiu du Centre pour le vieillissement de l’Institut Karolinska en Suède, qui a dirigé une étude menée en 2013 sur des personnes âgées à Stockholm et qui a été l’une des premières à montrer une réduction de l’incidence de la démence, suggère que ces résultats laissent espérer que la maladie pourrait être moindre. insoluble qu’on ne le pensait auparavant. “Même si nous ne pouvons pas faire grand-chose contre la protéine Tau ou l’amyloïde, nous pouvons faire quelque chose pour promouvoir la santé vasculaire du cerveau et cela contribuera également à prévenir ou à retarder l’apparition des symptômes”, dit-il.

D’autres chercheurs pensent que les implications pourraient être profondes sur la manière dont la maladie est perçue et abordée. Jonathan Schott, professeur de neurologie au Dementia Research Centre de l’UCL, estime que les travaux de Grodstein constituent un élément clé d’un ensemble de « différents éléments de preuve qui se rassemblent depuis un certain temps » pour suggérer qu’il est possible de réduire considérablement le risque de développer une maladie. démence en améliorant la santé, peut-être particulièrement à la quarantaine.

Outre une meilleure santé vasculaire, il existe un autre facteur qui, selon les chercheurs, a joué un rôle dans la réduction du nombre de nouveaux cas.

Ceux dont le cerveau reste agile et actif semblent mieux à même de tolérer la détérioration de la démence sans perte évidente de facultés, concept connu sous le nom de « réserve cognitive ».

Elle est souvent associée à la durée pendant laquelle une personne reste dans l’éducation formelle. En utilisant des échantillons de cerveau, Brayne et son équipe de Cambridge « ont découvert que plus le niveau d’éducation est élevé, en termes d’années d’exposition, moins vous êtes susceptible d’exprimer une démence au cours de votre vie ».

Cette découverte divise les scientifiques : ceux qui sont mieux éduqués sont-ils simplement capables de faire face à leurs symptômes plus longtemps – ou l’éducation elle-même a-t-elle un effet protecteur ?

Il s’avère difficile d’obtenir des réponses définitives à ces questions. Alors que les chercheurs cherchent à en savoir plus sur la durabilité probable de la tendance à la réduction de l’incidence, sur ce qui la sous-tend et sur la manière dont elle pourrait être maintenue, ils sont confrontés à une lutte perpétuelle pour réunir les fonds nécessaires au travail laborieux de conduite d’études démographiques à grande échelle.

Un scientifique affirme que le domaine est dominé par « le poids lourd » de la recherche biomédicale visant à découvrir les médicaments miracles qui guériront, ou au moins amélioreront, différentes formes de la maladie – avec un salaire énorme en perspective pour toute entreprise qui y parviendra. mission.

« À l’heure actuelle, pratiquement aucun argent n’est investi dans les études épidémiologiques sur la démence au sein de la population », explique Brayne. « Il y a des milliards [of pounds] se lancer dans la découverte de médicaments et la recherche mécaniste. . . mais il faut vraiment qu’il soit ancré dans ce qui se passe dans la population.

Son propre travail et celui de ses collègues ont révélé ce qu’elle qualifie avec ironie de « vérité qui dérange » : les cohortes que les sociétés pharmaceutiques utilisent pour étudier de nouveaux médicaments sont loin d’être représentatives de l’ensemble des personnes atteintes de démence.

Plutôt que de diviser clairement les différentes formes que la maladie peut prendre – vasculaire, Alzheimer ou à corps de Lewy, le deuxième type le plus courant – l’analyse cérébrale post-mortem menée par les chercheurs du CFAS a montré que la plupart des cas combinaient des éléments des différentes versions. En revanche, les participants impliqués dans…