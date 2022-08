Qu’est-ce qui se cache derrière l’augmentation de la criminalité juvénile aux États-Unis ?

Privés de deux figures d’autorité cruciales – leurs pères et la police, les jeunes peinent à trouver leur place

Une tendance inquiétante est à la hausse aux États-Unis, où des crimes violents sont perpétrés par certains des plus jeunes membres de la société. Mais compte tenu de la division politique qui a fracturé la nation, il n’est pas facile d’identifier le blâme pour ce phénomène.

Philadelphie est populairement connue comme la «ville de l’amour fraternel», mais les statistiques sur les meurtres racontent une histoire différente. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, 753 élèves des écoles publiques de cette ville de Pennsylvanie de 1,5 million d’habitants ont été abattus par leurs camarades de classe. Les statistiques de la police montrent qu’à la mi-novembre, 31 victimes mortelles par balles avaient moins de 18 ans – plus qu’en 2020 et le triple de ce nombre depuis 2015. Dans le même temps, 30 personnes de moins de 18 ans ont été arrêtées pour homicides en 2021 – six fois le chiffre de 2019.

Aussi déchirant que cela soit de voir des enfants devenir les victimes de crimes violents, tout aussi troublant est la pure barbarie des délits qu’ils sont eux-mêmes accusés d’avoir commis.

En juin, un groupe de jeunes de Philadelphie a été filmé en train de battre un homme de 73 ans, James Lambert Jr., avec un cône de signalisation. Lambert est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital. Selon la police, deux jeunes de 14 ans ont été accusés de meurtre au troisième degré et de complot. Apparemment, un garçon de 10 ans, sorti longtemps après son coucher, a filmé l’horrible meurtre avec son téléphone.

Le détournement de voiture est également devenu une activité récréative pour la jeunesse américaine des quartiers défavorisés. Robert J. Contee III, chef du département de la police métropolitaine de Washington DC, a déclaré lors d’une conférence de presse en février que de nombreuses personnes commettant ces crimes “sont des enfants.

« Le fait qu’entre le comté de Prince George [Maryland] et DC, nous avons plus de 200 jeunes qui ont commis un détournement de voiture, c’est stupéfiant pour moi », il a dit.

Alors que les zones métropolitaines américaines sont depuis longtemps de puissants aimants pour les esprits criminels, on s’attendait à ce que les enfants soient en quelque sorte protégés de rejoindre leurs rangs. Une ligne dans le sable, après tout, doit être tracée quelque part. Mais aujourd’hui, cette ligne n’existe plus car les plus jeunes membres de la société se retrouvent dans la même cour des grands que les criminels endurcis. Alors, qu’est-ce qui a mal tourné ?

Une façon possible d’expliquer la criminalité endémique chez les jeunes aux États-Unis consiste à examiner la structure familiale typique aux États-Unis. Peut-on attribuer à une simple coïncidence que le pays qui enferme plus de ses citoyens que tout autre sur la planète ait également les taux les plus élevés de familles monoparentales ? C’est une corrélation qui mérite d’être étudiée.

En 1996, les Américains cherchaient déjà des indices sur les raisons pour lesquelles leur société semblait se diriger vers l’abîme. Le sociologue David Popenoe, réfléchissant aux conditions affectant les enfants – troubles de l’alimentation, dépression, suicide chez les adolescents, abus d’alcool et de drogues, pour n’en nommer que quelques-uns – a révélé ce qu’il croyait être le principal catalyseur derrière eux.

Selon Popenoé, «l’absence des pères de la vie des enfants est l’une des causes les plus importantes» pour ces tendances qui rongent le pays comme un cancer malin.

Popenoe a poursuivi en fournissant une statistique étonnante des années 1990 qui reste largement inchangée aujourd’hui : “Soixante pour cent des violeurs américains, 72 % de ses meurtriers adolescents et 70 % de ses détenus de longue durée viennent de foyers sans père.” Cette statistique ne s’est apparemment pas beaucoup améliorée depuis 1996. De tels chiffres suggèrent que quelque chose de plus qu’une simple coïncidence est en jeu.

Pendant des millénaires, les pères ont été reconnus comme la figure d’autorité dans le ménage, tandis que des études montrent que les hommes disciplinent leurs enfants plus strictement que les femmes. En même temps, les pères servent de modèles cruciaux pour leurs fils. Aujourd’hui, alors que la famille nucléaire traditionnelle se désintègre en raison des taux de divorce élevés, de nombreux enfants doivent trouver leurs modèles ailleurs, généralement dans la rue parmi leurs pairs tout aussi confus. Lorsque la pauvreté est mélangée à l’équation, les enfants de ces familles brisées seront plus tentés de commettre les crimes qu’ils voient se produire autour d’eux chaque jour, surtout s’ils ne voient aucune conséquence à leurs actes. C’est de plus en plus la réalité car la police et les tribunaux manquent de moyens pour punir adéquatement ces mineurs.

Bien que la criminalité juvénile ait augmenté bien avant que George Floyd ne soit tué aux mains de la police en 2020, les attitudes à l’égard de ce phénomène social ont sensiblement changé au milieu des troubles civils. De nombreuses villes américaines, dans le but d’apaiser les manifestants indignés de Black Lives Matter, ont commencé à réduire non seulement les budgets des services de police, mais aussi leurs policiers, et au moment où ils étaient le plus nécessaires.

Au plus fort des manifestations, la ville de Seattle est allée jusqu’à autoriser les manifestants Antifa et BLM à créer leur propre zone sans police, connue d’abord sous le nom de Capitol Hill Organized Protest (CHOP) et plus tard sous le nom de Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ ). Et pendant quelques heures d’insouciance, la jeunesse bruyante est descendue dans les rues pour célébrer et danser. Mais la fête n’a pas duré longtemps. En fait, les manifestants eux-mêmes ont annulé l’expérience dans l’anarchie alors que les gens commençaient à se faire tirer dessus après le coucher du soleil – les plus jeunes victimes des fusillades liées à CHAZ n’avaient que 14 ans. Et bien qu’une leçon essentielle ait été apprise, l’idée que les grandes villes peuvent fonctionner sans police en tant que «défenseurs de la paix» s’est enracinée dans les villes du pays. En conséquence, la jeunesse américaine a effectivement perdu deux figures d’autorité essentielles dans sa vie : les pères et la police.

Il y a un autre point critique à faire ici. Non seulement les médias d’entreprise ont servi d’apologiste pour le “pour la plupart des manifestations pacifiques », Les célébrités hollywoodiennes ont payé avec empressement la caution de la prison pour les jeunes délinquants, dont beaucoup ont été accusés d’avoir attaqué des bâtiments fédéraux ainsi que la police. Dans le même temps, les entreprises américaines ont ouvert leur portefeuille et promis des milliards de dollars à BLM et à d’autres organisations similaires, tandis que les dirigeants démocrates ont mis un genou à terre au mouvement au moment même où les villes des États-Unis étaient en flammes. Si le message n’était pas clair maintenant que le crime paye, c’est certainement lorsqu’un militant du BLM a dit à une jeune foule à Chicago que le pillage d’un magasin était acceptable parce que “c’est-à-dire les réparations. Tout ce qu’ils veulent prendre, prenez-le parce que ces entreprises ont une assurance.” Tout cela a envoyé un message sans équivoque à la jeunesse américaine qu’il n’y aura pas de conséquences pour leur comportement criminel à part celles qui sont pour la plupart positives.

Alors, quel espoir y a-t-il pour les enfants dont la principale source d’orientation a été coupée au plus jeune âge ? Malheureusement, la question est beaucoup trop compliquée pour fournir une réponse claire ici. Mais sans la présence de pères et d’autres figures d’autorité dans leur vie, les enfants américains seront obligés de trouver leur chemin dans la vie à l’aveugle. Et puisque l’avenir de chaque pays repose sur la jeunesse, cela n’augure rien de bon pour les États-Unis.