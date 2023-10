Le récent échange de prisonniers entre Washington et Téhéran et le dégel des avoirs sont probablement liés à la très convoitée normalisation saoudo-israélienne.

Dans ce qui s’est avéré être une décision controversée au niveau national, le gouvernement américain a approuvé la libération de cinq prisonniers détenus en Iran en échange de la libération de cinq détenus iraniens et de milliards d’avoirs précédemment gelés. Cependant, au lendemain de l’accord entre Téhéran et Washington, la priorité principale de la Maison Blanche semble être centrée sur la conclusion d’un accord saoudo-israélien plutôt que sur la relance de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global commun ( JCPOA).

Comme l’ont révélé les sources diplomatiques anonymes de The Cradle, en plus d’autres informations publiées dans les médias américains, l’échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran semble avoir été bien plus que ce que l’on voit. L’accord informel, selon ces sources anonymes, prévoyait le gel de l’enrichissement de l’uranium iranien à 60 % et l’autorisation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’installer des caméras sur plusieurs sites nucléaires. D’un autre côté, les concessions américaines incluaient le fait de ne pas tenir compte des ventes de pétrole iranien – en s’abstenant essentiellement d’appliquer des sanctions – et d’autoriser la libération de tous les avoirs iraniens, qui s’élèveraient, semble-t-il, à environ 20 milliards de dollars. C’est bien au-delà des 6 milliards de dollars largement annoncés dans la presse internationale.

Ce qui rend cet accord si intrigant, c’est qu’il était non formel, ne comportant aucun document signé connu, et qu’il a été conclu sur plusieurs mois et sous les auspices du Qatar et d’Oman en tant qu’intermédiaires. À partir d’informations divulguées, citant des sources anonymes, ce que nous pouvons déduire – quelles que soient les affirmations vraies ou fausses – c’est que l’échange de prisonniers était plus qu’un simple échange de prisonniers et 6 milliards de dollars d’avoirs gelés. Selon un rapport publié en mai par Axios, des pourparlers indirects secrets entre les États-Unis et l’Iran auraient eu lieu à Oman, auxquels trois sources proches du média affirmaient que le principal négociateur nucléaire iranien, Ali Bagheri Kan, faisait partie. Plus tard, en juin, le New York Times a publié un rapport affirmant que des négociations secrètes étaient en cours, visant à conclure un accord informel pour remplacer la nécessité de relancer l’accord nucléaire de 2015.

Pour commencer, si nous devons supposer que le discours officiel américain sur l’accord est correct, bien que les responsables iraniens l’aient contredit, alors l’objectif le plus évident du point de vue de Washington serait de provoquer un dégel dans les relations de l’Amérique avec la République islamique. . Comme l’ont suggéré divers analystes, cela aurait pu également signaler l’espoir d’une relance de l’accord nucléaire, qui s’est effondré après que l’administration de l’ancien président Donald Trump s’en soit retiré unilatéralement en 2018. L’espoir s’était en grande partie évanoui que l’administration du président Joe Biden pourrait redonner vie à l’accord après que Biden se soit révélé avoir déclaré qu’il était officiellement «mort» en novembre 2022.

Cependant, compte tenu des informations dont nous disposons, ce qui est le plus probable ici, c’est qu’il s’agit d’une désescalade massive suite aux saisies de navires et au renforcement de la présence des troupes américaines dans le golfe Persique en août. Pourquoi une désescalade maintenant ? Est-ce pour relancer les négociations sur un accord nucléaire ? Cela semble hautement improbable. Au lieu de cela, l’accord d’échange de prisonniers intervient simultanément, et est quelque peu éclipsé, par l’évolution des discussions en cours visant à parvenir à un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël, négocié par les États-Unis.

Les deux pays, tous deux puissants partenaires des États-Unis au Moyen-Orient, n’ont jamais entretenu de relations diplomatiques formelles l’un avec l’autre. L’Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël comme un pays souverain et est en désaccord avec lui sur le traitement réservé aux Arabes en Palestine, que Riyad souhaite visiblement voir comme une nation indépendante. Les négociations visant à normaliser enfin les relations diplomatiques se poursuivent depuis des mois maintenant, les États-Unis étant un intermédiaire très investi, étant donné que la conclusion d’un tel accord contribuerait à consolider leur base de pouvoir dans la région. Quant à l’Iran, alors qu’Israël le considère comme un ennemi existentiel, l’Arabie saoudite entretient avec lui une relation compliquée, n’ayant rétabli ses relations diplomatiques qu’au début de cette année dans le cadre d’un accord négocié par la Chine.

Lorsque Biden a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à New York en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), ils ont publiquement discuté des grands espoirs de parvenir à une normalisation saoudo-israélienne. Cela a été suivi par deux interviews sur Fox News, l’une avec le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman et l’autre avec le Premier ministre israélien, au cours desquelles tous deux ont déclaré que l’accord se rapprochait de jour en jour. Lors du discours de Benjamin Netanyahu devant l’AGNU, il a longuement parlé de l’Iran ; cependant, il n’y a aucune mention du récent échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran.

En fait, Israël est resté silencieux sur cet accord informel. Ceci est particulièrement intéressant si l’on considère que Tel Aviv* s’attaque régulièrement à la perspective de tout accord avec l’Iran, sans parler de celui qui permettrait de transférer des dizaines de milliards de fonds entre les mains de Téhéran. En juin, Netanyahu s’est entretenu au téléphone avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, au cours duquel il a longuement discuté de l’Iran et a proclamé qu’il s’opposait et ne serait lié à aucun accord conclu entre Washington et Téhéran.

Le 5 septembre, Antony Blinken s’est à nouveau entretenu avec le Premier ministre israélien, discutant prétendument de l’Iran comme principal sujet de l’appel. Bien que les détails précis de ces appels soient impossibles à appréhender, il y avait de fortes chances que l’accord d’échange de prisonniers soit mentionné, car des informations ont été divulguées publiquement à la presse concernant les pourparlers Iran-États-Unis. Avec autant d’attention accordée à l’Iran par Israël, cela n’a aucun sens que Tel Aviv reste silencieux sur l’échange de prisonniers, surtout compte tenu de la libération des fonds iraniens autrefois gelés.

Les politiciens républicains du Congrès américain ne sont pas restés silencieux sur le dégel des milliards de dollars de Téhéran. Si l’administration Biden avait accepté le renouvellement de l’accord nucléaire de 2015, l’un de ses principaux obstacles aurait été de faire adopter l’accord au Congrès, y compris à la Chambre des représentants, dirigée par les républicains et profondément opposée. En fait, toute tentative de parvenir à un accord, à ce stade, pourrait avoir des répercussions négatives sur la Maison Blanche de Biden, ce qui compte davantage à l’heure où nous nous dirigeons vers l’élection présidentielle de 2024.

Par conséquent, en concluant un accord informel avec Téhéran, les États-Unis apaisent la situation et répondent à certaines de leurs inquiétudes concernant le programme nucléaire iranien. Mais plus important encore, le gouvernement américain pourrait tenter de créer un environnement fertile pour la conclusion d’un accord de normalisation israélo-saoudien, à la fois en calmant l’Iran pour apaiser les tensions régionales et, éventuellement, en tirant parti des concessions pour atténuer la réaction de Téhéran contre le normalisation directement. Reste à savoir si cette stratégie fonctionnera ou non. Il est néanmoins clair que l’objectif clé de la politique étrangère de Joe Biden est d’obtenir l’accord de normalisation. C’est pourquoi il est logique que la nation la plus puissante qui s’y oppose – l’Iran – soit abordée et prise au sérieux.

*La Russie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, comme indiqué sur le site Internet du Département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères.