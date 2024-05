Qu’est-ce qui se cache derrière la reconnaissance par la Norvège de l’État palestinien ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

La Norvège, aux côtés de l’Irlande et de l’Espagne, a récemment annoncé sa décision de reconnaître formellement un État palestinien sur la base des frontières d’avant 1967, à compter de mardi.

Comme on pouvait s’y attendre, alors que l’Autorité palestinienne et le Hamas saluaient cette évolution, le gouvernement israélien a réagi en retirant rapidement ses ambassadeurs d’Oslo, Dublin et Madrid et en convoquant les représentants norvégiens, irlandais et espagnols à Tel Aviv.

Le Premier ministre Jonas Gahr Store a expliqué que la décision de la Norvège était « un soutien aux forces modérées qui se replient sur un front prolongé et cruel ».

Il a déclaré que cette décision constitue un investissement dans la « seule solution » qui puisse apporter une paix durable au Moyen-Orient – ​​« deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ».

Les analystes n’ont pas été surpris par la décision de la Norvège, qui intervient 30 ans après avoir accueilli les accords d’Oslo, les accords de paix du début des années 1990 qui ont finalement échoué.

« La population norvégienne évolue depuis longtemps vers une vision plus pro-palestinienne. L’establishment politique s’est montré plus hésitant, notamment en raison de ses liens étroits avec les États-Unis », a déclaré à Al Jazeera Bjorn Olav Utvik, professeur d’études sur le Moyen-Orient à l’Université d’Oslo. « Depuis le déclenchement du conflit actuel, l’opinion populaire s’est encore davantage tournée vers la cause palestinienne. »

Il a qualifié la reconnaissance de «il s’agit d’une mesure symbolique importante » et plus facile à prendre que, par exemple, « de couper tous les investissements liés à Israël par le fonds souverain norvégien ».

Alors que les pays européens sont profondément divisés par la guerre israélienne contre Gaza, la Norvège s’est rapprochée de ceux qui soutiennent ouvertement les droits des Palestiniens à l’autodétermination et à la dignité fondamentale.

« Nous ne pouvons plus attendre », a récemment déclaré à Al Jazeera Espen Barth Eide, le ministre norvégien des Affaires étrangères. « Le seul règlement viable à long terme qui puisse apporter la paix aux peuples palestinien et israélien est une solution à deux États. Ces deux États doivent bien entendu disposer de territoires logiques. Beaucoup de choses devront changer.

Avec le recul, la position d’Oslo sur le conflit israélo-palestinien est restée constante.

Les responsables norvégiens ont maintenu un haut niveau de soutien à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et n’ont pas tardé à exiger un cessez-le-feu après le déclenchement du dernier conflit.

Auparavant, la Norvège avait condamné l’occupation israélienne devant la Cour internationale de Justice. Il n’exporte pas d’armes vers Israël et a sanctionné certains colons « extrémistes ».

« La Norvège estime que l’activité de colonisation israélienne sur les terres occupées est illégale au regard du droit international et entrave le processus de paix et est fermement convaincue qu’une solution à deux États est la seule solution durable », a déclaré Hasini Ransala Liyanage, doctorante à l’Université. du département de sciences politiques d’Oslo.

Elle a décrit la Norvège comme un « médiateur de premier plan dans de multiples conflits dans le monde » qui s’est « toujours concentré sur des solutions pacifiques ».

La médiation norvégienne se caractérise par un volonté de fournir une assistance à long terme, une facilitation impartiale des pourparlers de paix et des relations étroites avec les parties en conflit, a-t-elle ajouté.

La reconnaissance par Oslo d’un État palestinien souligne également son soutien à l’Initiative de paix arabe, qui appelle à la reconnaissance du droit d’Israël à exister et à la normalisation des relations en échange de son retrait des terres conquises depuis 1967 et d’un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale.

« Pour moi, il semble que cette annonce vise à attirer l’attention sur cette initiative et à contribuer à l’élan diplomatique visant à accroître le soutien européen au plan de paix arabe », a déclaré à Al Jazeera Sverke Runde Saxegaard, doctorant à l’Université d’Oslo.

« Le gouvernement a souligné tout au long de la journée qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un signe de soutien au Hamas mais d’un signe de soutien aux forces et aux acteurs qui recherchent une solution non violente au conflit en Israël et en Palestine. Pour donner une lueur d’espoir dans une période sombre, pour ainsi dire », a-t-il ajouté.

La dernière et la plus meurtrière guerre menée par Israël contre Gaza a tué près de 36 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Sa campagne a débuté après que le Hamas, le groupe qui gouverne la bande de Gaza, a lancé une incursion sans précédent dans le sud d’Israël au cours de laquelle 1 139 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres capturées.

« Une démarche diplomatique forte »

La reconnaissance par Oslo d’un État palestinien pourrait également être de bon augure pour l’image et la réputation de la Norvège dans les pays du Sud.

Liyanage a déclaré que la « démarche diplomatique forte » d’Oslo témoigne d’un soutien aux peuples du Moyen-Orient et du monde musulman ainsi qu’aux citoyens des pays du Sud qui souffrent de violences et de conflits prolongés.

La Norvège « se présentera comme un État qui agit contre les crimes de guerre » [and] violations du droit international humanitaire et un État qui reconnaît le droit légitime d’un autre État à défendre ses citoyens et ses frontières ».

Les hommes politiques norvégiens ont également reconnu les risques liés à une application incohérente du droit international et le message que cela envoie aux publics non occidentaux.

« Faire et dire des choses populaires nuit rarement à la réputation d’un pays. Et même si je ne considère pas cela comme la principale motivation ici, le ministre des Affaires étrangères a longtemps insisté sur le fait que la Norvège et l’Occident ne peuvent pas se permettre d’être perçus comme hypocrites », a déclaré Saxegaard. « Si l’Occident veut que le monde soit indigné par la Russie en Ukraine, il doit être indigné par Israël à Gaza. »

Notant à quel point les gouvernements arabes ont accueilli favorablement la récente décision de la Norvège, Hugh Lovatt, chercheur politique principal au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que cette décision « contribue dans une certaine mesure à contrer les perceptions du Sud selon lesquelles l’Europe fait deux poids, deux mesures et soutient aveuglement Israël ».

« Fin définitive du processus de paix d’Oslo »

Il semble qu’Oslo ait compris que le moment était venu d’aborder la question israélo-palestinienne d’une manière nouvelle et d’abandonner les approches qui ont échoué au cours des décennies précédentes.

Jorgen Jensehaugen, chercheur principal à l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo, a déclaré que le Premier ministre avait laissé entendre qu’à son avis, puisqu’il n’y avait pas de processus de paix, attendre qu’un processus de paix démarre alors que la guerre fait rage « n’est plus une alternative viable ».

Lovatt a ajouté : « Cette décision de la Norvège, à mon avis, symbolise également la fin définitive du processus de paix d’Oslo et le besoin urgent d’élaborer une nouvelle stratégie de rétablissement de la paix post-Oslo qui devrait impliquer des mesures concrètes pour contester l’occupation israélienne et soutenir les droits des Palestiniens.

« L’espoir est qu’un soutien fort à l’autodétermination palestinienne puisse démontrer à l’opinion publique palestinienne que la diplomatie peut produire des résultats et fournir une alternative crédible à la violence armée. »