Le ministre chinois de la Défense nationale, Li Shangfu, est porté disparu depuis des semaines. Aujourd’hui, il fait l’objet d’une enquête pour corruption et est sans emploi… une tendance récente, car plusieurs autres responsables gouvernementaux ont également été retirés du public, pour ensuite être licenciés.

Cette tendance aux purges anti-corruption n’a rien de nouveau pour le président chinois Xi Jinping, qui a fait de l’éradication de la corruption endémique, en particulier dans l’armée, une caractéristique de son mandat. Mais cela indique que, malgré ses efforts les plus acharnés, de tels comportements répréhensibles se produisent encore à certains des niveaux les plus élevés et les plus visibles de l’Armée populaire de libération, ce qui pourrait entraver ses ambitions de modernisation de cette force.

Le mandat de Li fut remarquablement bref ; il a été nommé à son poste en mars de cette année et a disparu de la vue du public peu de temps après que deux responsables de la Rocket Force de l’APL aient également été remplacés en juillet de cette année. Les machinations politiques de la Chine sont extrêmement opaques et souvent comparées à une « boîte noire » – qui n’a fait que s’aggraver sous le président chinois Xi Jinping.

Le Financial Times et le Wall Street Journal ont rapporté pour la première fois l’éviction de Li vendredi, citant des responsables américains comme source de l’information. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, n’a pas abordé la disparition de Li et son limogeage ultérieur lors d’un point de presse vendredi, a rapporté CNN, déclarant aux journalistes : « Je ne suis pas au courant de la situation ». Le refus du gouvernement chinois de s’attaquer aux disparitions et aux licenciements de plusieurs hauts responsables au cours des derniers mois n’a fait qu’alimenter les spéculations et les rumeurs, tant en Chine qu’à l’échelle internationale.

En tant que ministre de la Défense, Li ne supervisait pas les combats ni les campagnes militaires, mais jouait plutôt un rôle diplomatique, communiquant avec ses homologues à l’étranger – ou, dans le cas des États-Unis, refusant de répondre aux appels téléphoniques du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. au lendemain de la poussière de février concernant des ballons chinois dérivant au-dessus du territoire américain.

L’ambassadeur au Japon Rahm Emanuel a remarqué l’absence de Li le 8 septembre. publication sur la plateforme X que Li « n’a pas été vu en public depuis deux semaines ». La dernière apparition publique de Li, selon le Wall Street Journal, a eu lieu à Pékin le 29 août, lorsqu’il a prononcé un discours lors d’un sommet sur la sécurité Chine-Afrique.

Li n’est que le dernier d’une série de licenciements militaires

Avant d’accéder au poste de ministre de la Défense, Li, 65 ans, était chef du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale, l’organisme qui supervise l’APL. En tant que chef de l’EDD, Li, ingénieur aérospatial de formation, aurait supervisé tous les achats d’équipements et d’infrastructures dans les branches.

En juillet, Bloomberg a rapporté que l’ancien département de Li faisait l’objet d’une enquête pour un certain nombre de problèmes de corruption, notamment « des fuites d’informations sur des projets et des unités de l’armée » remontant à 2017, qui chevauchent le mandat de Li à la tête de l’EDD. Il n’est pas encore clair si les deux sont directement liés – et cela ne le sera peut-être jamais.

Ils sont cependant, dans un sens, liés, puisque Xi a fait de la lutte contre la corruption une caractéristique de sa carrière. Ces dernières années, il a particulièrement ciblé l’APL, où la corruption n’est que le nom du jeu, comme l’a déclaré Roderick Lee, directeur de recherche à l’Institut d’études aérospatiales de Chine (CASI) de l’Université de l’Air, dans une interview à Vox. [Disclaimer: though Lee is an employee of the US Department of Defense, he shared his own opinions and analysis with Vox and does not speak on behalf of the DoD.]

« La corruption était essentiellement le mot d’ordre au sein de l’APL » avant que Xi ne commence sa purge anti-corruption en 2014. La corruption se produit dans deux domaines principaux : l’obtention de contrats et les promotions.

« Essentiellement, la seule façon de gravir les échelons de l’APL est de cotiser au système », a déclaré Lee. Les officiers supérieurs, comme ceux du niveau de Li, auraient dû contribuer à ce processus de promotions dès le début de leur carrière. « Aucun d’entre eux n’est propre – en fait, je dirais que probablement aucun général ou officier général de l’APL n’est propre, même aujourd’hui. »

Les nominations militaires de haut niveau doivent donc en tenir compte, laissant essentiellement à Xi et à l’appareil militaire « les fonctionnaires les plus acceptables, mais toujours corrompus ».

En juillet, le commandant de la Rocket Force Li Yuchao a été démis de ses fonctions avec son adjoint Liu Guangbin et un ancien adjoint Zhang Zhenzhong et auraient fait l’objet d’une enquête de la part de l’unité anti-corruption de la Commission militaire centrale, selon un épisode de podcast du mois d’août du German Marshall Fund.

Selon le Journal, Li a été interrogé la semaine dernière. S’il était également démis de ses fonctions au sein de la Commission militaire centrale du Parti communiste, qui supervise l’APL et que Xi dirige, il serait le premier à subir ce sort depuis que Fang Fenghui a été démis du parti et condamné à la prison à vie pour corruption en 2007. 2019.

Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité sur ce qui s’est passé – ni pourquoi

Il est vrai que Xi semble actuellement engagé dans une lutte anti-corruption majeure, entre Li, la direction de Rocket Force, Qin Gang et la répression de la corruption dans le secteur de la santé, mais cela a toujours été une partie importante de son programme.

Les tirs de Qin ont suivi le même schéma que ceux de Li et des commandants des Rocket Forces : disparition pendant quelques semaines, puis limogés. Il y avait des rumeurs sordides sur les raisons de son licenciement, mais jamais d’explication officielle sur les raisons de son licenciement.

« Dans le cas de Li, tout comme celui de Qin Gang auparavant, il est déconcertant que cela se produise si peu de temps après une élévation très médiatisée à un rôle de premier plan », a déclaré à Vox David Stroup, professeur de politique chinoise à l’Université de Manchester. « Il est possible qu’il se passe quelque chose au sein de la direction du parti qui n’est tout simplement pas visible de l’extérieur », ou que Xi n’a tout simplement pas fait un excellent travail en examinant ses choix avant de les promouvoir.

Le limogeage de Qin n’est probablement pas lié aux licenciements et aux enquêtes militaires – qui pourraient même ne pas être liés les uns aux autres. À moins que des accusations officielles ne soient déposées contre Li et d’autres officiers, la communauté internationale ne saura peut-être jamais ce qui s’est passé.

Ce que Xi et le gouvernement ont déclaré publiquement, c’est que la Chine veut une « armée moderne » d’ici 2027. Si les rumeurs et les spéculations sur la corruption au sein de l’EDD et de la Rocket Force – le bureau militaire le plus sensible et le plus vanté de Chine – sont vraies, cela entrerait certainement en vigueur. la voie à suivre pour atteindre ces objectifs de modernisation.

« Nous savons que la corruption au sein de l’APL est suffisamment profonde pour que cela puisse être un facteur », a déclaré un responsable américain au Journal. « Et nous savons que cela a eu un effet profond sur ce qu’ils sont capables de faire et sur la manière dont ils le font. »

Xi a également déclaré qu’il souhaitait que l’armée soit entièrement sous le contrôle du Parti. Techniquement, c’est déjà le cas, en raison de la structure du CMC. Mais la réalité pourrait être tout autre si l’APL est redevable à sa propre économie corrompue.

En fin de compte, la corruption bien ancrée au sein de l’APL a commencé bien avant le mandat de XI. Même si les jeunes officiers y voient moins un mode de vie que les générations précédentes, ce type de culture est difficile – et peut-être impossible – à éradiquer complètement. À mesure que ces enquêtes se poursuivent, il y aura probablement davantage d’arrestations et de licenciements – mais nous ne saurons peut-être jamais exactement pourquoi.