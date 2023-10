Ottawa a accusé Pékin de mener une opération sur les réseaux sociaux contre ses politiciens. C’est probablement un prétexte pour davantage de contrôle et de censure. Le Canada intensifie encore une fois sa paranoïa à l’égard de la Chine. Ottawa affirme que Pékin s’est engagé dans une stratégie alimentée par des robots. « spamouflage » campagne sur les réseaux sociaux visant à discréditer les critiques de la Chine parmi les politiciens et députés canadiens, y compris le premier ministre Justin Trudeau. Au cours des derniers mois, les services de renseignement canadiens ont affirmé à plusieurs reprises que la Chine influence sa politique de manière malveillante. Bien qu’ils n’aient jamais fourni de preuves substantielles que tel soit le cas, ce «péril jaune » La paranoïa est devenue la nouvelle norme dans le pays et elle est répétée comme telle par les médias de l’establishment. Le principal promoteur de ce discours sur la cyberingérence est l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), un groupe de réflexion inauthentique financé par le ministère australien de la Défense, plusieurs sociétés occidentales de l’industrie de la défense et le département d’État américain. Il reste à voir pourquoi la Chine aurait un tel programme d’ingérence dans un pays aussi insignifiant que le Canada, qui ne définit même pas sa propre politique étrangère, mais suit plutôt l’exemple américain sur tout. Pourtant, une chose est évidemment claire, comme cela a été le cas dans le passé.Ingérence russe » récits : accusations de «influence étrangère » et « manipulation des réseaux sociaux » sont utilisés pour justifier et imposer la censure et le contrôle narratif, faisant taire les opinions non élitistes comme les théories du complot promues par les États antagonistes. 2016 a été une année qui a changé le monde, principalement parce qu’elle a représenté le premier moment de l’histoire où les réseaux sociaux ont été universellement reconnus pour leur capacité à influencer l’opinion publique et les élections d’une manière jamais vue auparavant par les élites occidentales, ce qui a remis en cause leur monopole sur les réseaux sociaux. discours médiatique. En effet, cette année-là, les victoires du “Partir” de la campagne électorale lors du référendum sur l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’UE et de Donald Trump dans la course à la présidentielle américaine se sont avérés parmi les résultats électoraux les plus choquants, inattendus et controversés jamais enregistrés, ce qui a contribué à une division climatique profondément polarisée dans ces pays respectifs. Le résultat de ces résultats a été que les élites établies dans ces pays, en particulier aux États-Unis, ont lancé une campagne pour dénoncer la légitimité des résultats en les décrivant comme le produit d’une campagne d’ingérence soutenue par l’État russe. C’est ainsi qu’est devenu le récit populaire, bien que conventionnel, aux États-Unis, selon lequel la victoire de Trump était attribuée à Poutine, tandis que la désillusion sociale et économique qui l’avait propulsé vers la victoire était rejetée. Mais il y avait aussi plus que cela : la militarisation des « Ingérence russe » a inauguré une nouvelle ère dans laquelle les structures étatiques occidentales ont commencé à exercer un pouvoir accru sur l’anarchie des médias sociaux et à utiliser le prétexte de «la sécurité nationale” afin de contrôler les récits. En savoir plus

L’alternative chinoise : Pékin dévoile sa vision du monde

À mesure que ce nouvel environnement émergeait, de nouveaux mots à la mode sont apparus : « désinformation », « comptes de robots » et « fausses nouvelles ». Ainsi, des organisations financées par le complexe militaro-industriel telles que l’ASPI ont surgi pour absorber les fonds et fournir des fonds. “Conseil” sur ces soi-disant menaces étrangères. Cela renforcerait le récit en cours d’élaboration et injecterait ainsi la peur dans la population. Une fois ces bases posées, il est devenu vrai qu’à chaque nouvelle crise qui frappe le monde, le contrôle de l’État sur les grandes plateformes de médias sociaux s’est accru. En 2018-2019, la politique était devenue de commencer effectivement à interdire, déplateformiser et démonétiser les pires contrevenants au récit conventionnel. Au moment de la pandémie de Covid-19, il est devenu la norme de faire taire ceux qui s’exprimaient sur le confinement et les vaccins. Puis, après la guerre en Ukraine, la surveillance des médias sociaux occidentaux a atteint un tout autre niveau, impliquant activement la censure pure et simple et l’interdiction des médias qui offraient une vision différente du conflit, comme RT. Le spectre de l’ingérence étrangère a permis aux pays occidentaux de devenir plus autoritaires alors qu’ils cherchent à reprendre le contrôle narratif des médias sociaux. Cela a donné aux gens un pouvoir et un accès à des informations qu’ils n’avaient pas auparavant, ce qui est ironique, étant donné qu’ils accusent la Chine de faire exactement cela. Ainsi, lorsque Elon Musk a pris le contrôle de Twitter/X, sa politique de liberté d’expression a suscité des menaces de la part de la Commission européenne, car le réseau social est considéré comme ne suivant pas suffisamment son programme de censure. Ainsi, alors que Pékin est régulièrement accusé d’ingérence au Canada, rappelons-nous où cela peut mener. Un tel récit permettra au gouvernement canadien, entre autres, d’exercer davantage de contrôle sur les plateformes de médias sociaux et de faire taire les voix dissidentes – non seulement sur la Chine, mais sur une variété de sujets. Il s’agit depuis toujours d’une tactique politique ancestrale consistant à mettre fin à un débat ouvert sur un sujet en créant et en instrumentalisant la peur, en arguant que le fait d’adopter un point de vue particulier sur un sujet constitue une menace pour la nation et que ceux qui défendent ce point de vue sont d’une manière ou d’une autre compromises, supprimant ainsi tout mérite, logique ou raison à l’argument en question.