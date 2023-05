Qu’est-ce qui se cache derrière la musique que nous aimons détester

Émissions spéciales de Radio-Canada48:59Musique que nous aimons détester

C’est une soirée bien remplie au Rosario’s Pub du côté nord d’Edmonton, avec des dizaines de chanteurs qui proposent leur nom pour le karaoké. Tout, d’Amy Winehouse à Tina Turner, de Moist aux Moody Blues.

« Il y en a littéralement pour tous les goûts », déclare l’hôte Chris Carter. « C’est vraiment n’importe qui deviner ce qui obtient [sung]. »

Carter dit qu’il y a clairement des gagnants et des perdants dans la bibliothèque musicale.

Il ouvre une page qui montre les chansons les plus populaires. Au sommet, son préféré, Son du silence par Perturbé. Le deuxième plus populaire est un duo avec Kid Rock et Sheryl Crow de 2001 : Image.

« C’est celui qui est aimé par le nouveau chanteur et détesté par pratiquement tout le monde », a déclaré Carter. « À un moment donné, ils avaient un e-mail pour demander de nouvelles chansons et l’adresse e-mail était [email protected] »

L’épuisement d’entendre Image en répétition a conduit à son retrait de la bibliothèque musicale à un moment donné.

Qu’elle soit surjouée, mal faite ou pas votre style, il y a beaucoup de musique que les gens aiment détester. Image n’est qu’un des nombreux morceaux explorés dans l’émission spéciale de CBC Radio Musique que nous aimons détester.

Des hits à la haine

Les rockeurs canadiens Nickelback ont ​​gagné à la fois la renommée et l’hostilité. Pendant plus d’une décennie, ils ont été les « whipping boys de l’industrie de la musique », a déclaré le chanteur Chad Kroeger aux journalistes après les Juno Awards 2023, où le groupe a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne.

La célébrité du groupe a commencé avec leur album de 2001 Silver Side Up, avec le single à succès Comment vous me rappelez se vendant à plus de huit millions d’exemplaires dans le monde.

Nickelback, intronisé au Temple de la renommée, prononce son discours d’acceptation aux Juno Awards 2023. (CARAS/iPhoto)

C’est à peu près à la même époque que le comédien Brian Posehn a continué un spectacle Comedy Central et a dit « Personne ne parle des études qui montrent que la mauvaise musique rend les gens violents. »

« Nickelback me donne envie de tuer Nickelback. »

Ce qui a suivi, ce sont des années d’insultes lancées contre le groupe, déclarant leur musique non créative et sans intérêt. Mais il était encore diffusé partout — surtout à la radio canadienne.

Une nouvelle ère de musique jetable

Cette répétition est quelque chose que Brian Fauteux a vu monter les gens contre des chansons ou des artistes. Il est professeur agrégé d’études sur la musique populaire et les médias à l’Université de l’Alberta.

La musique que nous n’aimons pas peut provenir « d’être non pas forcé, mais en présence de quelque chose à plusieurs reprises et ce n’est peut-être pas votre choix », explique Fauteux.

« Je pense travailler dans des épiceries et entendre des chansons encore et encore. »

Le professeur Brian Fauteux a fouillé les piles chez Freecloud Records à Edmonton. Étudiant la musique et les médias, Fauteux se penche sur le streaming et son impact sur l’industrie canadienne de la musique (Clare Bonnyman/CBC)

De nos jours, Fauteux pense que cette aversion basée sur la répétition est moins courante avec l’essor du streaming – où les auditeurs contrôlent la playlist ; pas des DJ radio ou des gérants de magasin.

Il dit que le streaming a transformé la musique en un service. Mais cette disponibilité signifie également que les gens n’explorent pas ou n’achètent pas activement de la musique de la même manière, perdant un côté physique qui créait une connexion.

« Il y a une certaine expérience utilisateur qui semble un peu sans intérêt », déclare Fauteux.

La mauvaise musique pourrait-elle être bonne pour vous ?

Mais il y a une autre façon de voir la soi-disant mauvaise musique. Certains considèrent ces airs comme des plaisirs coupables – des chansons que vous n’admettrez pas chanter ailleurs que sous la douche.

« C’est quelque chose que nous apprécions et c’est tout », déclare la psychologue californienne Pamela Rutledge, qui étudie l’impact psychologique et social des médias. « C’est vraiment très bien. »

Pamela Rutledge est psychologue des médias et affirme qu’écouter vos plaisirs coupables peut avoir des effets positifs sur votre santé (Soumis par Pamela Rutledge)

Les plaisirs coupables, dit-elle, libèrent des émotions positives et réduisent le stress. Qu’il s’agisse de groupes de garçons, Crépuscule ou de vieux airs de spectacle, « il y a beaucoup d’avantages à se sentir bien. »

La culpabilité est basée sur l’abandon des normes sociales ou sur le fait de dire « à votre moi idéalisé de s’écarter pendant une minute », explique Rutledge.

Cela vient d’une obsession sociétale pour la culture et le grand art, dit-elle. Les médias populaires comme la télé-réalité et la musique pop n’ont pas à être « appris » de la même manière et sont donc considérés comme inférieurs.

Le conseil de Rutledge ? Quoi qu’il en soit, possédez-le sans culpabilité.

« Admettre un plaisir coupable, c’est dire « pour le moment, je me mets en premier ». Cette chose que nous appelons plaisir coupable ne devrait pas du tout nous faire culpabiliser. »

Écoutez l’émission spéciale de CBC Radio Music We Love to Hate, animée par Clare Bonnyman, pour en savoir plus sur la musique, nos cerveaux et pourquoi nous aimons détester certains artistes.