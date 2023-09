Qu’est-ce qui se cache derrière la « montée des tensions » au sein de la diaspora indienne au Canada ? – National

Alors qu’une ville de tentes surgissait à l’extérieur de la capitale indienne, New Delhi, en décembre 2020, le premier ministre Justin Trudeau s’est lancé dans un débat autour des manifestations qui se déroulaient à l’autre bout du monde.

Depuis Ottawa, il a promis que le Canada « défendrait toujours » le droit de manifester pacifiquement.

« Nous croyons en l’importance du dialogue et c’est pourquoi nous avons contacté directement les autorités indiennes par de multiples moyens pour leur faire part de nos préoccupations », a-t-il déclaré.

Trudeau répondait aux inquiétudes de l’importante diaspora sikh du Canada selon lesquelles le gouvernement indien réprimait les agriculteurs qui protestaient contre une nouvelle politique agricole. Ses commentaires ont suscité une vive réaction en Inde, où le gouvernement a convoqué l’ambassadeur du Canada à ce sujet.

Cette querelle diplomatique a fait la une des journaux et n’est qu’un exemple de la façon dont les effets de la politique intérieure et des politiques en Inde suscitent des frustrations, des craintes et ce qu’un expert a qualifié de « tensions croissantes » parmi les membres des communautés de la diaspora au Canada.

Et depuis que Trudeau s’est levé à la Chambre des communes pour déclarer que les autorités canadiennes enquêtaient sur des « liens potentiels » entre des agents du gouvernement indien et le meurtre du leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar, l’attention s’est renouvelée sur les défis de la négociation d’un accord en évolution. relation avec l’Inde.

En particulier, comment le Canada devrait-il gérer ses liens avec une aspirante superpuissance mondiale dans les années qui ont suivi le mouvement des agriculteurs indiens qui ont galvanisé la diaspora ?

« Tensions croissantes » au sein de la diaspora indienne

En 2020 et 2021, des agriculteurs indiens, dirigés pour la plupart par des agriculteurs sikhs de l’État du Pendjab, dans le nord du pays, ont campé à l’extérieur de New Delhi pendant plus d’un an. Ils réclamaient l’abrogation d’une série de lois qui, selon eux, donnaient un plus grand contrôle aux sociétés géantes sur l’agriculture.

Pendant ce temps, des milliers de personnes ont participé à des marches de solidarité dans les villes canadiennes.

Les grandes villes comme Toronto et Vancouver ont vu des membres de la diaspora sikh mener des manifestations, avec un sit-in illimité devant le haut-commissariat indien. Les politiciens canadiens, de Trudeau et du chef du NPD Jagmeet Singh à la chef conservatrice de l’époque Erin O’Toole, ont exprimé leur solidarité avec les manifestants.

« Je pense que les communautés de la diaspora se sont toujours souciées de la politique chez elles », a déclaré Sanjay Ruparelia, titulaire de la chaire Jarislowsky sur la démocratie à l’Université métropolitaine de Toronto.

La diaspora indienne au Canada est divisée entre ceux qui sont d’ardents partisans du premier ministre indien Narendra Modi et ceux qui s’opposent à lui.

« Beaucoup le décriraient (Modi) comme une figure polarisante », a déclaré Ruparelia. « Ceux qui le soutiennent le soutiennent avec avidité. Ils le défendent et le considèrent comme le plus grand leader que l’Inde ait eu depuis l’indépendance. Ceux qui s’opposent à lui s’opposent à la fois à son gouvernement, à ses actions, mais aussi à l’idéologie du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP).»

Ces divisions en Inde, notamment sur le plan religieux, se sont propagées jusqu’à la diaspora.

« Les membres de la communauté sikh affirment qu’ils ont été confrontés à des politiques de division, qu’ils tentent de résister et que cela alimente le conflit. Et je pense que c’est ce qui est inquiétant, car nous constatons une montée des tensions au sein de la diaspora indienne », a déclaré Ruparelia.

Des voix politiques éminentes en Inde ont également critiqué Trudeau pour ce qu’elles appellent une « politique de banque de votes » et ont accusé le Canada de ne pas prendre au sérieux les inquiétudes concernant les « extrémistes khalistans » opérant sur le sol canadien.

Mercredi, le gouvernement indien a publié un avis à l’intention des ressortissants indiens au Canada en raison de « l’augmentation des activités anti-indiennes et des crimes haineux et de la violence criminelle politiquement tolérés au Canada » et les médias indiens ont fait état de « slogans anti-indiens » et de slogans contre Modi était écrit sur les murs de certains temples hindous au Canada.

Quelques jours seulement avant le meurtre de Nijjar, un défilé sikh à Brampton, en Ontario, a affiché une flottille sur l’assassinat de l’ancienne première ministre indienne Indira Gandhi. Indira Gandhi, la première et unique femme Premier ministre indienne, a été assassinée par ses gardes du corps sikhs en 1984 après avoir ordonné une attaque contre le Temple d’Or. Elle avait déclaré que des militants sikhs campaient dans le Temple d’Or, qui est l’un des sites les plus vénérés du sikhisme.

Le gouvernement indien a vivement réagi, estimant que cela n’était pas bon pour les relations entre les deux pays.

L’ambassadeur du Canada en Inde, Cameron MacKay, n’a pas tardé à condamner le défilé.

« Il n’y a pas de place au Canada pour la haine ou pour la glorification de la violence. Je condamne catégoriquement ces activités.

Mais de nombreux groupes de la diaspora affirment que les tensions croissantes reflètent de plus grandes inquiétudes quant à leur influence sur la société et la politique canadiennes.





Qu’est-ce que le nationalisme hindou ?

En particulier, certains groupes ont souligné le nationalisme hindou, qui promeut l’idée que l’Inde est essentiellement une nation de et pour les hindous. Des groupes et des individus associés à cette idéologie ont été impliqués dans des violences contre les minorités. Les experts croient il y a eu une augmentation de ces violences, particulièrement dirigées contre les musulmans, depuis que Modi a pris ses fonctions en 2014.

Human Rights Watch, dans son Rapport mondial 2023, a déclaré à propos de l’Inde : « Le gouvernement dirigé par le parti Bharatiya Janata (BJP) a continué sa discrimination et sa stigmatisation systématiques des minorités religieuses et autres, en particulier des musulmans. Les partisans du BJP commettent de plus en plus d’attaques violentes contre des groupes ciblés.

Le mois dernier, un agent de la police des chemins de fer en Inde a pris un exemple. a abattu trois passagers musulmans et son officier supérieur. Il a proclamé que seuls ceux qui soutenaient Modi avaient le droit de rester en Inde.

« Au cours de la dernière année, les organisations de la diaspora sud-asiatique et d’autres organisations de la société civile ont tiré la sonnette d’alarme et ont appelé le gouvernement Trudeau et l’opposition à prêter attention à la dangereuse accumulation de soutien à l’ethnonationalisme hindou du gouvernement actuel de l’Inde. sol canadien. Mais ces alertes sont restées lettre morte », indique un communiqué préparé par le South Asian Diaspora Action Collective (SADAC) et signé par plusieurs autres organisations.

La SADAC a souligné plusieurs incidents qui, selon elle, témoignent d’un sentiment nationaliste hindou croissant au Canada, notamment des allégations de menaces de mort contre un cinéaste torontois.

En novembre de l’année dernière, un député libéral a également été confronté aux questions et aux préoccupations de certains militants parce qu’il avait assisté à un événement. lever un drapeau associé à l’organisation d’extrême droite Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS) sur la Colline du Parlement à Ottawa.

Le groupe est étroitement associé à Modi et à son parti et a été critiqué pour ses opinions sur les minorités, notamment musulmanes, en Inde.

Un membre du groupe a assassiné le Mahatma Gandhi en 1948 et l’année dernière, la BBC a décrit le groupe comme « la source idéologique du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde. »

En mars, le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) et l’Organisation mondiale sikh (WSO) ont publié un rapport conjoint cela dit, le RSS opérait activement sur le sol canadien, ainsi qu’aux États-Unis et en Europe.

Ce rapport, qui souligne que les idéologies du RSS « ne représentent en aucun cas la diversité des centaines de millions d’hindous qui n’ont aucun intérêt à adopter l’idéologie Hindutva », exhorte les décideurs politiques à y prêter attention.

« La présence de cette idéologie suprémaciste au Canada est profondément préoccupante », indique le rapport.

« Il est donc temps pour les Canadiens d’étudier et de suivre attentivement la croissance d’un mouvement qui propage la haine ici au Canada. »