Qu’est-ce qui se cache derrière la flambée de meurtres à Washington, DC ? | Des avis

La capitale des États-Unis d’Amérique menace également de retrouver sa réputation de capitale nationale du meurtre.

Selon données préliminaires pour 2023, selon le département de la police métropolitaine de Washington, DC, un total de 214 homicides avaient été commis dans la métropole au 29 septembre, soit une augmentation de 37 % par rapport à l’année dernière. C’est le la première fois depuis un quart de siècle que le nombre d’homicides à Washington dépassait les 200 avant octobre.

Les victimes comprennent Arianna Davis, 10 ans, qui a reçu une balle perdue dans la tête le jour de la fête des mères ; Jamal Jones, 16 ans, abattu près de son lycée le 25 septembre ; et Nasrat Ahmad Yar, 31 ans, père de quatre enfants, un chauffeur Lyft abattu à Capitol Hill en juillet.

Ahmad Yar avait fui l’Afghanistan après avoir servi comme traducteur pour les forces armées américaines, pour finir victime de la violence armée des États-Unis au sein même du quartier général impérial – une tournure morbide, sans aucun doute, sur le thème du « ramener la guerre à la maison ».

Comme d’habitude, le en gros des homicides de cette année ont eu lieu dans les quartiers les plus pauvres de Washington, qui, conformément au système de classisme raciste qui passe pour la démocratie aux États-Unis, se trouvent également être les quartiers les plus noirs de la ville.

Mais pourquoi cette hausse des meurtres dans la capitale nationale alors que divers autres grandes villes américaines connaissent-ils une baisse post-pandémique du taux d’homicides ?

Bien sûr, les partisans de la « dure à l’égard du crime » ont leurs propres explications pratiques pour expliquer cette tendance, comme par exemple que les politiques de justice pénale insensées à Washington permettent aux gens de s’en tirer impunément en cas de meurtre et qu’il n’y a pas assez de policiers. Peu importe le comportement homicide par intermittence de la police elle-même, comme en mars lorsqu’un officier de Washington a abattu l’adolescent noir Dalaneo Martin dans le dos.

Et comme si un force de police militarisée n’était pas suffisant, des gens comme Trayon White, membre du conseil de Washington DC, ont appeler pour le déploiement de la Garde nationale dans les rues locales pour faire face à « l’état d’urgence » et à une véritable « zone de guerre ». Après tout, il n’y a clairement rien de plus propice à une société cohésive et harmonieuse que de donner aux gens le sentiment d’être des combattants ennemis dans leur propre pays.

En 2015, la Garde nationale était d’ailleurs déchaîné dans les rues de Baltimore, dans le Maryland – un autre haut lieu des homicides traditionnellement notoire – pour réprimer les manifestations suite à la mort de Freddie Gray, un homme noir de 25 ans dont la colonne vertébrale avait mystérieusement été « sectionnée à 80 % » alors qu’il était en garde à vue. pour le crime de «courir en noir».

L’état d’urgence officiel a été déclaré à Baltimore, ce qui n’a fait que souligner les liens souvent inextricables entre « l’état d’urgence » et la violence d’État.

Pendant ce temps, Washington DC est depuis longtemps ce que l’on pourrait appeler un « état d’urgence » pour les personnes de couleur. En fait, le statut particulier de la capitale américaine en tant que non-État – et le manque correspondant de représentation politique – sont le résultat d’un effort historique visant à priver les Noirs américains de leurs droits. Que l’injustice raciale reste si institutionnalisée à l’épicentre même de la machine politique américaine ne convient en fin de compte qu’à une nation fondée sur la suprématie et l’oppression blanches.

En outre, la gentrification qui définit désormais la région de Washington, DC, est une forme sinistre de racisme présentée comme un développement. Et que savez-vous? Comme me l’a récemment commenté la sociologue Tanya Golash-Boza, auteur de Before Gentrification: The Creation of DC’s Racial Wealth Gap, « les quartiers de DC qui subissent une gentrification et présentent des niveaux élevés d’inégalités sont aujourd’hui des points chauds pour les homicides. »

Revenant sur le passé de Washington en tant que capitale du meurtre à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Golash-Boza a attribué les taux d’homicides élevés de ces années-là au « désinvestissement dans les communautés noires », ainsi qu’à la « disponibilité des armes de poing » et aux « particularités des communautés noires ». le marché en développement du crack ». Comme le savent tous ceux qui étudient l’épidémie de crack, les pouvoirs en place aux États-Unis ont consciemment utilisé cette drogue pour asservir les communautés noires.

Golash-Boza a ensuite souligné que la hausse actuelle des homicides à Washington serait plus efficacement combattue par des mécanismes visant à « atténuer les effets de l’intense inégalité » dans la ville, plutôt que par l’ancienne voie de la police et des prisons. années 1990 qui ont conduit à une incarcération massive et à une dévastation sociétale qui en a résulté.

Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et les réformes locales progressistes de la justice pénale de ces dernières années sont aujourd’hui abandonnées au profit d’une attitude plus « mano dura ». C’est au moins un moyen pratique de recentrer la responsabilité de la violence sur des individus qui sont eux-mêmes le produit de contextes violents plutôt que sur, par exemple, une industrie d’armement américaine qui fait de la tuerie une tuerie – et qui a transformé les fusillades de masse en une infraction nationale non officielle. Passe-temps.

L’approche sévère contre la criminalité détourne également l’attention du fait que la vie de beaucoup de gens aux États-Unis consiste à être contrariée à chaque instant par un gouvernement qui leur refuse des opportunités et des droits fondamentaux, depuis les soins de santé et l’éducation jusqu’au logement et à la nutrition. . En fin de compte, bien sûr, tous les humains ne peuvent pas être égaux sous le capitalisme – puisque l’égalité irait à l’encontre de l’objectif même.

Mais lorsque de nombreuses personnes n’ont rien à perdre et vivent dans un paysage saturé d’armes à feu, il ne faut pas s’étonner qu’une « zone de guerre » en résulte.

Alors que Washington, DC, est en passe de connaître son année la plus meurtrière depuis plus de deux décennies, il s’agit d’un microcosme approprié d’un état d’urgence général aux États-Unis, où la dévotion systémique au capitalisme raciste l’emporte sur le prétendu droite à « la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Et alors que les corps continuent de s’accumuler, il est temps de parler davantage de la véritable guerre à qui appartient cette guerre.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.