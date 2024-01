Qu’est-ce qui se cache derrière la décision d’Israël de cibler l’UNRWA ? | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Kholood Mkhamer a fui son quartier quelques semaines après qu’Israël a commencé à bombarder la bande de Gaza en représailles à l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre.

Employé de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Mkhamer s’est déplacé du nord de Gaza vers le sud, obéissant aux ordres d’Israël de faire ce voyage à plus d’un million de personnes. L’ONU craignait que cet ordre équivaut à un transfert forcé de population, ce qui constitue un crime de guerre, mais Mkhamer voulait simplement survivre.

Peu de temps après avoir déménagé avec ses parents, ses frères et sœurs, ils ont été tués. À ce moment-là, Mkhamer, une secrétaire médicale, travaillait dans une clinique située le long de la frontière égyptienne lorsque la maison où résidait la famille a été bombardée.

« Ils ont tous été martyrisés », a déclaré Halima Loaz, une ancienne collègue de Mkhamer et infirmière de l’UNRWA récemment installée en Espagne. “Elle, sa mère et ses frères.”

Attaques contre l’UNRWA

Ces derniers jours, une série de pays – dont les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Finlande, l’Estonie, le Japon, l’Autriche et la Roumanie – ont réduit le financement de l’UNRWA, l’agence dont les Palestiniens disposent. On a compté sur lui pour tout, des vaccinations à l’éducation, pendant sept décennies.

Cela s’est produit après qu’Israël a affirmé qu’une douzaine d’employés de l’agence étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre dans le sud d’Israël, au cours desquelles 1 139 personnes ont été tuées et 240 enlevées. L’UNRWA a licencié neuf de ses employés à titre préventif alors qu’il enquêtait sur ces allégations, qui ont fait surface un jour après que la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël de rétablir les provisions vitales et d’augmenter l’aide à l’enclave dans le cadre d’une série de mesures visant à prévenir le génocide. à Gaza.

« Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si ces allégations ont été rendues publiques immédiatement après la décision de la CIJ », a déclaré Diana Buttu, une juriste palestinienne en droit international. « Il vise à s’écarter de la décision de la CIJ et à concentrer l’attention sur l’UNRWA et à saper toute tentative visant à demander des comptes à Israël ou à mettre fin au génocide. »

Philip Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA dit la décision des principaux donateurs de réduire le financement de l’agence ne ferait qu’aggraver encore davantage la misère de la population de Gaza.

« Notre opération humanitaire, dont dépendent 2 millions de personnes comme bouée de sauvetage à Gaza, s’effondre. … Les Palestiniens de Gaza n’avaient pas besoin de cette punition collective supplémentaire. Cela nous souille tous », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Ce n’est que le dernier coup porté à l’UNRWA depuis le 7 octobre.

La guerre menée par Israël contre Gaza a tué 152 employés palestiniens de l’UNRWA, ce qui représente le plus grand nombre de victimes de l’ONU depuis la création de l’organisme mondial en 1945. Certains ont été tués lors des attaques délibérées et répétées d’Israël contre les hôpitaux et les écoles de l’UNRWA, qui abritent plus de 1 million Palestiniens déplacés à Gaza.

Selon l’UNRWA, Israël a frappé ses installations 263 fois depuis le début de la guerre, faisant 360 morts parmi les civils. Les attaques contre le personnel et les installations de l’UNRWA sont emblématiques des efforts plus larges d’Israël pour détruire l’agence, ont déclaré des analystes, des réfugiés palestiniens et des groupes de défense des droits.

Le droit au retour

L’UNRWA a été créée après que plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés de leur pays lors de la création d’Israël en 1948, un événement appelé en arabe la Nakba, ou « catastrophe ».

L’agence reconnaît collectivement les Palestiniens déplacés vers Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, au Liban et en Jordanie comme des réfugiés ayant droit à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services jusqu’à ce qu’ils puissent exercer leur droit de retourner dans leur terre, comme stipulé dans l’accord. Résolution 194 de l’ONU.

Mais Israël s’oppose au retour de près de six millions de réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA. Israël a plutôt fait pression sur les États occidentaux pour qu’ils éliminent l’UNRWA dans le but de saboter le droit au retour des réfugiés palestiniens apatrides, selon Shatha Abdulsamad, expert juridique et spécialiste des réfugiés chez al-Shabaka, un groupe de réflexion palestinien.

« L’UNRWA est particulièrement bien placé pour souligner la nécessité d’une solution juste au sort des Palestiniens déplacés », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. Son élimination, a-t-elle ajouté, « faciliterait et accélérerait la liquidation de la cause palestinienne car elle pourrait contribuer à saper le droit collectif au retour ».

En 2018, le président américain de l’époque, Donald Trump, a supprimé tout financement américain à l’UNRWA, déclenchant des critiques internationales. Mais le président Joe Biden a vu des États alliés comme le Canada, l’Allemagne, l’Australie et le Royaume-Uni se joindre à lui pour suspendre l’aide à l’agence.

Les responsables israéliens ont défendu cette décision auprès du ministre des Affaires étrangères Israel Katz. tweeter: « Nous avertissons depuis des années que l’UNRWA perpétue le problème des réfugiés. »

Félicitant le gouvernement américain pour sa décision de cesser de financer @UNRWA après qu’il a été révélé que certains de ses employés étaient impliqués dans le massacre odieux de #7octobre. Nous avertissons depuis des années : @UNRWA perpétue la question des réfugiés, fait obstacle à la paix et sert de… – ישראל כ”ץ Israël Katz (@Israel_katz) 27 janvier 2024

Omar Shakir, directeur de la division Israël-Palestine à Human Rights Watch, a déclaré que le gouvernement israélien ne cache pas ses motivations.

« Il est clair que des efforts politisés ont été menés pendant des années pour saper le travail de l’UNRWA. Cela s’est produit sous l’administration Trump, et il existe des groupes pro-israéliens qui se concentrent entièrement sur l’UNRWA parce qu’ils cherchent à liquider la question des droits des Palestiniens ou même de leur statut fondamental de réfugié pour servir un agenda politique plus large », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Campagne contre l’UNRWA

Israël veut également éliminer l’UNRWA pour forcer les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie à migrer ailleurs par désespoir, selon Zaid Amali, titulaire d’une carte de l’UNRWA et militant de la société civile en Cisjordanie.

« Cette mesure visant à cibler l’UNRWA s’inscrit dans cet objectif global de déplacer davantage de Palestiniens. [from their land] afin de construire davantage de colonies illégales », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

En décembre, les médias israéliens signalé le gouvernement conspirait pour « pousser » l’UNRWA hors de la bande de Gaza après la guerre, notamment en essayant de lier les activités de l’agence au Hamas.

Le 28 janvier, les ministres d’extrême droite du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont confirmé leur intention de déraciner les Palestiniens de Gaza lors d’une conférence à Jérusalem. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé les Palestiniens de Gaza à migrer « volontairement » et Israël à rétablir les colonies juives illégales dans l’enclave.

Même si les Palestiniens de Gaza veulent fuir les violences israéliennes, qui peuvent légalement constituer un génocide, selon la CIJ, la plupart ne pourront pas entrer en Égypte, qui a clairement indiqué qu’elle ne soutiendrait aucune mesure susceptible de conduire à un tel génocide. déplacement permanent de la population de Gaza.

Les Palestiniens ne voulant pas ou ne pouvant pas fuir, la faim et les maladies pourraient s’aggraver à Gaza après la réduction du financement de l’UNRWA, selon les analystes. Un rapport soutenu par l’ONU a récemment révélé qu’un quart de la population de Gaza – soit 577 000 personnes – est confrontée à des niveaux de faim catastrophiques.

Loaz a déclaré que la communauté mondiale aidait directement le massacre de Palestiniens par Israël en suspendant les fonds destinés à l’UNRWA à un moment aussi critique.

«Ils vont laisser tout le monde [in Gaza] mourir », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « Si les habitants de Gaza ne meurent pas sous les bombardements et les bombes israéliens, ils mourront de famine. »