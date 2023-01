Qu’est-ce qui ressort le plus de la deuxième saison de Justin Fields ? C’est peut-être ses qualités de leader – Shaw Local

Lorsque Bears QB Justin Fields a été interrogé sur le point culminant de la saison au Halas Hall lundi, il aurait facilement pu sélectionner l’une de ses nombreuses courses de surbrillance.

Fields a arraché un 61 verges contre Miami lors de la semaine 9; un 67 verges contre les Lions lors de la semaine 10; un 55 verges contre les Packers lors de la semaine 13; et un 60 verges contre les Lions lors de la semaine 17.

Les trois premiers sont allés pour des touchés et ils avaient tous des fans qui explosaient de leurs sièges, canapés ou tabourets de bar à travers Chicago.

Mais Fields – dont les compétences en leadership ont été démontrées à maintes reprises lors d’une campagne éprouvante 3-14 – est allée dans une direction totalement différente.

“Je dois dire premier match de la saison”, a déclaré Fields à propos de la victoire 19-10 des Bears sur les Niners au Soldier Field pluvieux. “Nouveau régime, nouveau directeur général, nouvel entraîneur-chef, nouvelle équipe. Je pense que ce fut un moment assez mémorable pour tout le monde. …

“On avait l’impression d’être dans un film.”

Ce fut une réponse impressionnante, sinon totalement inattendue.

Au cours de ses deux saisons à Chicago, Fields a montré qu’il ne se souciait pas uniquement des statistiques individuelles. Maintenant, était-il déçu que les Bears ne lui permettent pas de jouer dimanche contre les Vikings, lui refusant ainsi une chance de battre le record de course de Lamar Jackson en une saison pour les QB ?

“Ouais, mais c’est un record au sol et je suis un quart-arrière”, a déclaré Fields, qui a terminé avec 1 143 verges au sol, 63 de moins que Jackson. “Bien sûr, ça aurait été cool d’avoir, mais je n’aime pas vraiment les disques comme ça. S’il y avait un record que j’aimerais battre, ce serait bien sûr un record de passage.

“Nous verrons donc si nous pouvons le faire dans un proche avenir.”

Alors qu’il affichait ces chiffres de précipitation hors du tableau et époustouflants, les statistiques de passes finales de Fields laissaient beaucoup à désirer. En être témoin:

• Son pourcentage d’achèvement de 60,4 % s’est classé 31e sur 33 QB qualifiés.

• Ses 149,5 verges par match le classent au 33e rang, devant seulement Cooper Rush de Dallas, qui a disputé neuf matchs. Vingt-cinq QB ont parcouru en moyenne 200 verges ou plus.

• Son pourcentage d’interception de 3,5 % était le deuxième pire de la ligue.

Blâmez certains de ces chiffres horribles sur le faible corps de réception de Fields, mais il aurait pu être plus précis et patient à certains moments.

Malgré le manque de succès dans les airs, les Bears ont quand même réussi à marquer 24 points ou plus pendant cinq semaines consécutives au milieu de la saison.

“Nous savons ce que nous pouvons faire comme attaque et ce que nous pouvons accomplir”, a déclaré Fields. “Le fait que (ceci) était la première année de tout le monde … et nous faisions cela … cela nous donne juste beaucoup d’espoir, beaucoup d’optimisme pour l’avenir à coup sûr.”

Maintenant, imaginez donner à Fields deux armes plus fiables et/ou une superstar à lancer. L’optimisme atteindrait des sommets vertigineux.

Bien que Fields ait besoin de beaucoup d’ajustements avant de devenir une menace de dépassement fiable et constante, il n’y a aucun doute sur ses compétences en leadership. Les coéquipiers ont fait l’éloge d’eux toute la saison et le lundi n’était pas différent alors que les gars remplissaient leurs casiers et se dirigeaient vers leurs destinations hors saison.

“J’ai vraiment senti sa présence”, a déclaré le joueur de ligne offensive recrue Braxton Jones. «J’ai eu des moments où j’ai eu des moments difficiles et il n’a jamais été sur moi à ce sujet. … Mais des choses comme les faux départs ou les tic-tac (y) tack des choses qui peuvent nous blesser – il était sur moi à ce sujet et j’aime ça.

« Cela me rend plus responsable. Quand vous avez des gars comme ça dans le vestiaire, vous voulez venir travailler d’une manière différente (et avec) un état d’esprit différent.

La recrue WR Velus Jones Jr., qui a vraiment eu du mal à trouver son chemin, a ressenti un lien fraternel avec Fields.

“Nous étions parfois sur Call of Duty et il disait:” Bro, tu me sens? Pas ta faute. Nous devons tous travailler sur des choses. Personne n’a joué ce jeu parfaitement », a déclaré Jones. “Il m’a toujours soutenu. … Je (voulais) juste m’améliorer et continuer à grandir.

“Il est comme un frère pour moi et j’ai vraiment apprécié ça.”

Au cours des prochains mois, nous verrons quel type d’équipe Fields mènera en 2023.

Il pourrait s’agir d’un joueur de ligne défensif qui fait des ravages dans le champ arrière de l’adversaire, un ajout menaçant à la ligne offensive et / ou des larges dangereux qui peuvent vraiment libérer le potentiel de Fields.

La phase de lune de miel étant terminée, le directeur général Ryan Poles doit faire en sorte que tout cela se produise.

Parce que personne dans ce vestiaire ne veut rejouer le film de 2022 – celui qui a commencé avec Fields and Co. tombant sur le ventre dans une zone d’extrémité détrempée et comprenant des scènes d’action de mi-saison impressionnantes – mais s’est néanmoins terminé par un bruit sourd sans cérémonie.

“Je sais que Ryan a une grande compréhension de ce qui doit être fait ici”, a déclaré Fields. « Ce n’est pas mon travail de contrôler tout cela. Quoi qu’il ait besoin que je fasse en termes de recrutement et de choses comme ça – je suis sûr que nous aurons cette conversation ici dans un moment.

« Je lui fais entièrement confiance. Son objectif est de former la meilleure équipe possible pour nous. Je sais qu’il va faire un excellent travail là-dessus.

https://www.dailyherald.com/sports/20230109/what-stands-out-most-about-justin-fields-season-it-might-be-his-leadership-skills