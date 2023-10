Matthew Stafford est l’un des meilleurs quarts-arrière de sa génération, et le joueur de 35 ans est toujours aussi fort pour les Rams de Los Angeles. Qu’est-ce qui le rend si fiable ?

Greg Olsen, analyste principal de la NFL chez FOX Sports, a détaillé ce qui rend Stafford si stable dans la dernière édition de “The NFL on FOX Podcast”.

“Parfois, les gens ont une connotation négative lorsqu’ils le qualifient de ‘quart-arrière en première lecture'”, a déclaré Olsen. “Il va commencer sa première lecture, la prédéterminer avant le snap et ce gars va récupérer le ballon dans un pourcentage élevé du temps. Je pense que c’est en fait un honneur à Matthew parce que c’est sa capacité à traiter le look avant le snap.

“Il est capable de prendre une photo avant de lancer le ballon et de dire ‘d’accord, c’est mec’ [coverage], c’est la zone ; c’est un single high [safety], il fait deux hauteurs ; voici où se trouvent les vides dans la zone ; voici où en est mon match chez l’homme. Il peut traiter tout cela rapidement avant le snap, alors quand il fait J’ai frappé le haut de sa chute, la balle est dehors.

“Quand il est à l’heure, quand ce ballon sort en première lecture et évidemment la plupart du temps, c’est Cooper Kupp au fil des ans et maintenant cette année avec Puka Nacua, il est aussi efficace et il est aussi productif qu’un quart-arrière. est en championnat”, a poursuivi Olsen. “Quand les équipes l’enlèvent, quand la protection s’effondre, et maintenant il doit garder le ballon, et il doit passer au travers, c’est là que l’offensive prend une spirale.”

Stafford a totalisé 1 908 verges par la passe, sept touchés par la passe, six interceptions et une note de passeur de 82,3, tout en complétant seulement 59,8 % de ses passes cette saison. Au cours de ses 15 années de carrière dans la NFL, Stafford a totalisé 53 990 verges par la passe (11e parmi les quarts de l’histoire de la NFL), 340 touchés par la passe (12e), 4 661 passes complétées (11e) et 272,7 verges par la passe (cinquième) par match.

Stafford a passé les 12 premières saisons de sa carrière avec les Lions de Détroit avant que les Rams ne l’acquièrent en 2021, et il les a aidés à remporter le Super Bowl LVI. Au cours de cette saison, Stafford a totalisé 4 886 verges et 41 touchés, tout en affichant une note de passeur de 102,9.

Pour le moment, les Rams ont une fiche de 3-4, bons pour la troisième place de la NFC Ouest. Ils prennent la route pour affronter les Cowboys de Dallas (4-2) lors de la semaine 8. Le coup d’envoi est à 13 h HE et peut être visionné sur FOX et l’application FOX Sports.

