Qu’est-ce qui rend la politique de “coupe silencieuse” des salons de Tokyo si populaire au Japon

La pandémie de Covid-19 a conduit les gens à faire les choses standard différemment. Par exemple, lorsqu’il s’agit de se faire couper les cheveux, beaucoup d’entre nous ont appelé nos barbiers habituels à la maison et ont fait désinfecter tout leur équipement ou ont obtenu notre paire de ciseaux et un peigne pour se faire couper les cheveux. Les salons de coiffure de Tokyo ont cependant choisi d’empêcher la propagation de Covid en introduisant le service “Silent Cut” qui devient de plus en plus populaire au Japon.

Les autorités japonaises ont commencé à promouvoir des politiques « sans conversation » ou « moins de conversation » dans les magasins, les écoles et les supermarchés pour freiner l’augmentation des cas de Covid. Cela a été fait car les gouttelettes de salive étaient également responsables de la propagation du coronavirus et avoir une conversation signifiait augmenter le risque de transmission par ces gouttelettes. Mais les salons de coiffure et les salons de coiffure étaient désormais confrontés à un énorme dilemme quant à ce qu’il fallait faire, car les conversations intéressantes dans les salons de coiffure sont un service gratuit que vous obtenez avec une coupe de cheveux.

Top showsha vidéo

Un salon de Tokyo a décidé d’introduire le service “Silent cut” et il s’est avéré si populaire que tous les autres salons de coiffure ont rapidement emboîté le pas, même aujourd’hui, longtemps après la levée complète des restrictions covid, continue-t-il.

Une enquête a montré que 70 % des clients aimaient l’expérience des coupures silencieuses, et la raison en était la confidentialité. De nombreux clients ont même laissé entendre qu’ils attendaient ce service depuis des années. Ils ont en outre ajouté qu’ils ne voulaient jamais gaspiller d’énergie en se faisant couper les cheveux, c’est pourquoi ce nouveau service leur a été une aubaine.

Les coiffeurs se livrent généralement à des discussions pour comprendre la bonne exigence du client afin qu’il puisse obtenir la coupe de cheveux souhaitée. Sinon, un manque de communication peut souvent conduire à un résultat indésirable qui pourrait se terminer par une querelle. Cependant, avec la coupe silencieuse en pratique, si les clients souhaitent rester silencieux, les coiffeurs respectent le fait qu’ils ne prononcent pas un mot pendant tout le processus.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici