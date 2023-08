Qu’est-ce qui rend Idalia si puissante ? Il se nourrit d’eau extrêmement chaude qui agit comme du carburant pour fusée.

Se nourrissant de certaines des eaux les plus chaudes de la planète, l’ouragan Idalia devrait rapidement se renforcer à mesure qu’il s’abat sur la Floride et le reste de la côte du Golfe. Cela arrive souvent ces derniers temps.

« Il fait 88, 89 degrés (31, 32 degrés Celsius) au-dessus de l’endroit où la tempête va se diriger, ce qui constitue donc effectivement du carburant pour la tempête », a déclaré Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université d’État du Colorado. « En gros, tous les systèmes sont là pour que la tempête s’intensifie. »

Cette eau « est absurdement chaude et voir ces valeurs sur tout le nord-est du Golfe est surréaliste », a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami.

Les ouragans tirent leur énergie de l’eau chaude. Idalia est à un buffet à volonté.

« Ce qui rend la situation si difficile et si dangereuse, c’est » qu’Idalia se déplace si vite et s’intensifie si rapidement que certaines personnes pourraient se préparer à ce qui ressemblait à une tempête plus faible la veille au lieu de ce qu’elles connaîtraient, a déclaré le directeur du service météorologique national. Ken Graham.

Idalia « a une chance d’établir un record de taux d’intensification parce que c’est au-dessus d’une eau très chaude », a déclaré Kerry Emanuel, professeur aux ouragans au MIT. Mardi, seuls quelques endroits sur Terre présentaient des conditions – principalement de l’eau chaude – propices au renforcement soudain d’une tempête, a-t-il déclaré.

« En ce moment, je suis presque sûr qu’Idalia s’intensifie rapidement », a déclaré Emanuel.

Au moment où Emanuel a dit cela, Idalia enregistrait des vents de 80 mph. Quelques heures plus tard, la vitesse atteignait 90 mph, et à 17 heures, Idalia était un ouragan de catégorie 2 avec des vents de 100 mph, ayant gagné 30 mph en vitesse de vent en 15 heures. Une tempête s’intensifie officiellement rapidement lorsqu’elle gagne 35 mph de vitesse de vent en 24 heures.

Les scientifiques ont parlé tout l’été de la chaleur record des océans à la surface, en particulier dans l’Atlantique et près de la Floride, et de la façon dont les eaux plus profondes – mesurées par ce qu’on appelle le contenu thermique des océans – continuent également d’établir des records en raison du changement climatique provoqué par l’homme. La discussion sur les prévisions du National Hurricane Center a spécifiquement cité le contenu thermique de l’océan en prévoyant qu’Idalia rencontrerait probablement des vents de 125 mph avant son atterrissage mercredi matin.

« L’intensification rapide d’Idalia se nourrit définitivement de cette chaleur dont nous savons qu’elle est là », a déclaré Kristen Corbosiero, professeur de sciences atmosphériques à l’Université d’Albany.

Cette eau chaude provient d’un mélange de changement climatique provoqué par l’homme, d’un phénomène naturel El Nino et d’autres événements météorologiques aléatoires, ont déclaré Corbosiero et d’autres scientifiques.

Et c’est encore plus. Idalia a parfois été garée au-dessus du courant de boucle et des tourbillons de ce courant. Il s’agit de bassins d’eau très chaude et profonde qui s’écoulent des Caraïbes vers le golfe du Mexique, a déclaré Corbosiero.

Les eaux profondes sont importantes car le développement des ouragans est souvent stoppé lorsqu’une tempête frappe des eaux froides. Cela agit comme de l’eau froide jetée sur un tas de charbons ardents alimentant une machine à vapeur, a déclaré Emanuel. Souvent, les tempêtes elles-mêmes freinent parce qu’elles font remonter de l’eau froide des profondeurs, ce qui atténue leur montée en puissance.

Pas Idalia. Non seulement l’eau en profondeur est plus chaude qu’elle ne l’a été, mais Idalia se dirige vers une zone au large de la côte ouest de la Floride où l’eau n’est pas assez profonde pour devenir froide, a déclaré Emanuel. De plus, comme il s’agit de la première tempête de la saison à traverser la région, aucun autre ouragan n’a produit d’eau froide pour qu’Idalia puisse la frapper, a déclaré Klotzbach.

Un autre fait qui peut ralentir le renforcement est celui des vents latéraux en altitude, appelés cisaillement. Mais Idalia s’est déplacée dans une zone où il n’y a pas beaucoup de cisaillement, ni quoi que ce soit d’autre, pour le ralentir, ont indiqué les experts en ouragans.

Un ouragan qui devient plus fort à mesure qu’il s’approche de la côte devrait vous sembler familier. Six ouragans en 2021 – Delta, Gamma, Sally, Laura, Hannah et Teddy – se sont rapidement intensifiés. Les ouragans Ian, Ida, Harvey et Michael l’ont tous fait avant de frapper les États-Unis au cours des cinq dernières années, a déclaré Klotzbach. Il y en a eu bien d’autres.

Les tempêtes qui s’approchent des côtes, dans un rayon de 400 kilomètres, à travers le monde, s’intensifient rapidement trois fois plus aujourd’hui qu’il y a 40 ans, selon une étude publiée la semaine dernière. Auparavant, ils se produisaient en moyenne cinq fois par an et se produisent désormais 15 fois par an, selon une étude publiée dans Nature Communications.

« La tendance est très claire. Nous avons été assez choqués lorsque nous avons vu ce résultat », a déclaré Shuai Wang, co-auteur de l’étude et professeur de climatologie à l’Université du Delaware.

Des scientifiques, tels que Wang et Corbosiero, ont déclaré que lorsqu’il s’agit d’une seule tempête comme Idalia, il est difficile d’attribuer son intensification rapide au changement climatique. Mais lorsque les scientifiques examinent la situation dans son ensemble sur de nombreuses années et de nombreuses tempêtes, d’autres études ont montré un lien entre le réchauffement climatique et une intensification rapide.

Dans son étude, Wang considère à la fois le cycle climatique naturel lié à l’activité des tempêtes et les températures plus chaudes de la surface de la mer comme des facteurs d’intensification rapide. Lorsqu’il a utilisé des simulations informatiques pour éliminer l’eau plus chaude comme facteur, le renforcement de dernière minute a disparu, a-t-il déclaré.

« Nous devrons peut-être être un peu prudents » en attribuant la responsabilité du changement climatique à des tempêtes isolées, a déclaré Wang, « mais je pense que l’ouragan Idalia démontre un scénario que nous pourrions voir dans le futur ».

Seth Borenstein, Associated Press