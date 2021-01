Des membres des forces de l’ordre se reposent au Capitole américain à Washington DC, aux États-Unis, le mercredi 6 janvier – Bloomberg

Cette question plane maintenant sur la politique américaine après une semaine au cours de laquelle le parti a été expulsé du pouvoir à Washington DC et déchiré en deux par les demandes anti-démocratiques de Donald Trump.

Avec la double victoire des sénateurs démocrates en Géorgie, les républicains ont perdu le contrôle du Sénat, tout comme ils l’ont fait avec la Maison Blanche et la Chambre des représentants.

Avec les scènes sans précédent de mardi, une journée d’effusion de sang dans le Capitole américain et un président jurant d’annuler une élection, les Trumpistes et les traditionalistes se sont finalement séparés.

Il suffit de regarder en arrière un mois ou deux dans le passé pour trouver un moment où Donald Trump et ses membres du Congrès républicain étaient encore largement unis à la hanche.

Le mariage avait toujours été un mariage de convenance. Presque tous les sénateurs et membres du Congrès républicains en exercice se sont opposés à ce que M. Trump remporte la nomination présidentielle de leur parti en 2016.

Mais installé à la Maison Blanche après une victoire électorale choc et avec une emprise semblable à un vice sur la base républicaine, le pouvoir politique de M. Trump sur ses membres du Congrès était immense.

Il y a eu des moments politiques où ils étaient prêts à lui tenir tête en masse. Lorsqu’il s’est rangé du côté de Vladimir Poutine au sujet des chefs des services de renseignement américains sur l’ingérence électorale russe, par exemple, ou sur son projet de retrait des troupes de Syrie.

Mais les sénateurs qui ont choisi de le défier publiquement à plusieurs reprises, comme Jeff Flake de l’Arizona ou Bob Corker du Tennessee, ont été contraints de prendre leur retraite par crainte d’un challenger principal.

Même Mitt Romney, désormais porte-étendard du républicanisme modéré et féroce critique de M. Trump, a accepté l’aval du président lorsqu’il s’est présenté pour la première fois en tant que sénateur de l’Utah en 2018. Mais cette semaine, le golfe s’est ouvert à nouveau.

Le liant de l’occupation du bureau ovale ayant presque disparu, la demande antidémocratique de M. Trump au Congrès de rejeter le résultat des élections s’est avérée un pas trop loin.

Cela ne l’est pas plus que la désintégration de la relation Trump-Mike Pence. Le vice-président américain a été obséquieusement fidèle à M. Trump tout au long de ses quatre années à la Maison Blanche.

Contrairement à de nombreux membres du cercle restreint de Trump, qui lui tirent dessus derrière le dos aux journalistes, M. Pence est réputé pour garder le schtum et défend invariablement son patron lors de controverses.

Il était donc d’autant plus remarquable que le président, rejeté par les tribunaux et les législatures des États républicains dans sa tentative de renverser à tort la victoire électorale de Joe Biden, se soit retourné contre M. Pence.

Le président était devenu convaincu que M. Pence, dans son rôle de superviseur des travaux au Sénat lors de la confirmation des résultats des élections, pouvait intervenir pour lui donner la victoire.

À maintes reprises dans les tweets de la semaine dernière, puis en s’exprimant devant la foule en liesse ce mercredi fatidique, M. Trump a imploré et menacé son vice-président d’agir.

« Mike Pence, j’espère que vous allez défendre le bien de notre Constitution et le bien de notre pays », a déclaré M. Trump. «Si vous ne l’êtes pas, je serai très déçu de vous.»

M. Pence a résisté, affirmant que le rejet des résultats des élections serait inconstitutionnel. M. Trump l’a publiquement condamné. Ensuite, la foule pro-Trump a envahi le Capitole américain et M. Pence s’est caché.

Le vice-président, qui n’aurait même pas reçu d’appel de M. Trump pour vérifier sa sécurité alors qu’il se cachait sur place, est resté apoplectique, selon un ami de longue date.

Le sénateur républicain James Inhofe a déclaré que M. Pence avait exprimé un sentiment de trahison de la part de M. Trump «après tout ce que j’ai fait pour lui».

Dans un coup du sort, c’est M. Pence qui – s’il souhaite l’utiliser – a le pouvoir politique de forcer M. Trump à quitter ses fonctions tôt via le 25e amendement, du moins en théorie.

S’il concluait que c’était la meilleure voie et convainquait également une majorité du cabinet, M. Pence pourrait démettre M. Trump. Cependant, les signes sont qu’il a décidé de ne pas le faire.

M. Pence n’est pas le seul de droite à rompre avec M. Trump. Le Wall Street Journal de Rupert Murdoch l’a appelé à démissionner avant l’investiture du 20 janvier pour éviter la destitution.

Des républicains aussi variés que John Kelly, le général à la retraite qui était le chef de cabinet de M. Trump, et Larry Hogan, le gouverneur du Maryland et fréquemment critique, veulent qu’il soit destitué.

Mais tous les modérés convaincus cette semaine commenceront la fin de la prise de contrôle de leur parti par les insurgés Trump feraient mieux de faire une pause et d’évaluer certaines réalités dures également exposées.

Même après la reprise du Congrès suite aux violences pour certifier les résultats des élections, huit sénateurs républicains et plus de 130 membres de la Chambre républicaine ont voté contre.

Ted Cruz et Josh Hawley, les sénateurs du Texas et du Missouri qui ont adopté la rhétorique trumpienne alors qu’ils recherchent l’investiture républicaine 2024, ont mené la charge au Sénat, jusqu’à la condamnation de certains collègues sénateurs.

Le fait que M. Trump ait augmenté son total de voix de 11 millions entre les élections de 2016 à 2020 est un rappel de l’influence qu’il a exercée il y a quelques mois à peine sur les fidèles du parti. Beaucoup dépendra de la persistance de cette adhérence.

Un sondage choc de YouGov a montré que 45% des républicains soutenaient la prise d’assaut du Capitole, malgré le tollé.

M. Trump semble déterminé à poursuivre une carrière politique quelconque. Dans sa vidéo de conciliation de jeudi soir, peu notée était une phrase vers la fin parlant explicitement aux supporters: «Notre incroyable voyage ne fait que commencer.»

Sera-ce au sein du Parti républicain? Peut-être. M. Trump est largement supposé solliciter la nomination présidentielle du parti en 2024 et l’a autant taquiné lors de rassemblements cette semaine.

Mais il pouvait aussi déclarer une guerre civile politique. S’adressant à ses partisans avant leur marche sur le Capitole, il a décrié les républicains qui ne soutenaient pas ses fausses déclarations de victoire électorale.

«Ce sont de faibles républicains. Ce sont des républicains pathétiques », a-t-il déclaré. Il a juré de «primer l’enfer» parmi ceux qui n’étaient pas avec lui, ce qui signifie les défier lorsqu’ils sont réélus.

On parle moins mais peut-être tout aussi important dans la bataille pour l’âme du Parti républicain, c’est l’autre camp.

Qui se lèvera pour être l’anti-Trump, le nouveau visage du républicanisme modéré qui peut devenir un point de ralliement pour les traditionalistes et peut-être même remporter l’investiture 2024?

Il y a des noms sur cette aile qui attirent l’attention. Tim Scott, le seul sénateur noir du parti qui a une histoire personnelle inspirante et qui a prononcé un discours largement salué lors de la convention d’été du parti, en est un.

Ben Sasse, le sénateur du Nebraska qui a critiqué M. Trump lors d’un appel téléphonique divulgué avant les élections et a qualifié ses actions de «méchantes» cette semaine, en est un autre.

Ensuite, il y a de vieux piliers qui peuvent ne pas chercher l’investiture présidentielle, comme M. Romney, le candidat vaincu en 2012, mais qui ont une position de premier plan pour façonner l’avenir du parti.

En fin de compte, ce sont les électeurs qui décideront. Après une demi-décennie à marcher sur l’air de M. Trump, la base républicaine restera-t-elle avec lui après mercredi?

Ou vont-ils graviter vers une forme plus douce de conservatisme, basée sur ses principes plus traditionnels de libre marché, de liberté d’expression et d’élections libres?

Les derniers jours de la présidence Trump ont révélé la profondeur de la division au cœur du Grand Old Party. Ce qui vient ensuite, cependant, a rarement été aussi opaque.