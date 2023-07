Qu’est-ce qui pourrait écraser un marché haussier en pleine croissance ? Cramer expose les dangers

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi que Wall Street rattrapait enfin sa croyance de longue date selon laquelle le marché était haussier depuis le pic d’inflation de l’année dernière. Quoi qu’il en soit, il a exposé plusieurs facteurs possibles qui, selon lui, pourraient « tuer le taureau ».

« Maintenant, je ne sais pas combien de ces négatifs devraient faire surface pour abattre le taureau », a déclaré Cramer. « Mais ce sont des possibilités. »

Cramer a d’abord souligné l’inflation comme un facteur qui pourrait vraiment écraser un marché haussier. Les nouveaux emplois dans les infrastructures de l’année prochaine pourraient déclencher une poussée d’inflation des salaires et la Réserve fédérale pourrait continuer à resserrer les taux, a-t-il déclaré.

« Si les taux courts deviennent suffisamment élevés, l’argent sortira en effet de ce marché comme de l’eau, et ils ne sont pas si loin d’être ainsi », a déclaré Cramer. « Je veux dire, écoutez, je doute qu’il soit nécessaire pour la Fed de les monter si haut, mais bon, cela tuerait facilement le taureau, et la Fed pourrait le faire. »

Il a également noté que, bien sûr, une récession à grande échelle pourrait entraîner un désastre sur le marché. Mais il a déclaré qu’il considérait la récession imminente comme une issue improbable, en partie en raison des récents rapports positifs sur les bénéfices des grandes banques, des faibles niveaux de chômage et des consommateurs disposant en moyenne de plus d’argent qu’il y a quelques années à peine.

La mousse pourrait également être dangereuse pour un marché haussier, en particulier en ce qui concerne l’intelligence artificielle, a déclaré Cramer, les investisseurs jetant de l’argent sur toute entreprise vantant des produits d’intelligence artificielle innovants.

La saison des bénéfices n’est pas terminée, a-t-il ajouté, et il est possible que des acteurs clés, tels que « Magnificent Seven » de Cramer, c’est-à-dire les géants de la technologie qui dominent actuellement le marché, ne fonctionnent pas aussi bien que prévu.

Cramer a souligné les événements géopolitiques qui ont également la capacité de faire chuter le marché, tels que l’escalade des tensions entre la Chine et Taïwan ou les nouveaux développements dans la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.

« Il y a encore suffisamment d’argent qui parie sur une récession ou qui reste à l’écart des bons du Trésor à court terme, pour que je pense que ce taureau peut encore avoir un élan vers l’avant », a déclaré Cramer. « Bien sûr, quelque chose pourrait mal tourner, mais pour le moment, je pense que nous sommes trop tôt dans ce mouvement pour qu’il se termine de sitôt. Tant d’investisseurs ne font que se réveiller en ce moment même sur le fait qu’un marché haussier existe même, ce qui rend très difficile d’évoquer une thèse baissière sérieuse. «