Qu’est-ce qui peut vraiment tuer les anneaux de pouvoir d’Amazon — RT Games & Culture

Avec la sortie de la première grande adaptation de Tolkien depuis 2014, beaucoup se demandent comment le show va se retrouver dans un monde différent de celui des trilogies de Peter Jackson.

Lorsqu’en 2017, Amazon a annoncé qu’il faisait une émission sur Le Seigneur des anneaux et n’épargnait aucune dépense, ce qui en faisait la série télévisée au plus gros budget avec un milliard de dollars sur cinq saisons, de nombreux fans se réjouissaient. Après tout, c’était au moment de la saison 7 de Game of Thrones, l’une des émissions les plus populaires et les plus influentes de l’histoire, avec une capacité de battage médiatique maximale, jusqu’à sa grande finale. HBO a même mis deux ans à faire une saison 8 au lieu de celle habituelle, pour assurer la plus grosse, la plus méchante, la meilleure conclusion au show. Quand il est enfin sorti, la réalité n’a pas été trop clémente avec la dernière saison de Game of Thrones, ni avec sa fanbase, ni même avec son héritage – ça vous frappe de vous rappeler combien on en a parlé, combien de blagues bon enfant on a faites avant la dernière saison, et combien peu nous en parlons même après cela. Comme une marche collective de la gueule de bois de la honte. (Honte honte!)

Et il y a de bonnes raisons de craindre que “The Rings of Power” ne partage le même sort. Il existe de nombreuses opinions sur les raisons pour lesquelles cela pourrait être, et bien que certains soient plus sauvages que d’autres, il y a de fortes chances que le spectacle ne finisse pas par être le classique instantané qu’il veut être.

La Communauté du Livre















L’œuvre de Tolkien est véritablement à l’origine du genre fantastique tel que nous le connaissons. Chaque fois que le mot «elfe» est mentionné, il y a de fortes chances que les images évoquées par votre esprit soient des personnes grandes, éthérées, presque immortelles, infiniment sages et infiniment orgueilleuses. Le même niveau de reconnaissance instantanée est partagé par les orcs, et même les dragons, qui étaient beaucoup plus de niche et de folklore en Europe il y a un siècle. Tolkien n’a pas été le premier auteur à écrire de la fantasy, bien sûr, même les contes de fées que nous racontons à nos enfants avant de se coucher sont techniquement des histoires de fantasy. Mais Tolkien a écrit Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux avec tant d’amour et de maîtrise qu’il a influencé l’esprit et la vie de millions de personnes, dont George Lucas, lorsqu’il créait son opéra spatial, Star Wars.

Tolkien a créé une œuvre intemporelle, dont les thèmes trouvent leur chemin dans le cœur de toute personne de n’importe quelle nation à n’importe quelle période de l’histoire. Naturellement, il y a toujours place à l’interprétation. Mais combien d’interprétation est trop? Bien que modifier la chronologie du Second Age et faire jouer des acteurs noirs pour jouer des nains et des elfes n’est rien de mal en soi, la série sera-t-elle un hommage affectueux aux livres ou un reflet délibéré de l’Amérique de 2022 ? La section des commentaires de la bande-annonce du Super Bowl de l’émission sur YouTube a été rapidement remplie de la même citation présumée de Tolkien, “Le mal n’est pas capable de créer quoi que ce soit de nouveau, il ne peut que déformer et détruire ce qui a été inventé ou fabriqué par les forces du bien.” en plusieurs langues. Cette citation ne se trouve dans aucun des livres, mais est très probablement paraphrasée ou traduite en double à partir d’un passage de “Le retour du roi”, “L’Ombre qui les a engendrés ne peut que se moquer, elle ne peut pas créer : pas de vraies nouvelles choses qui lui sont propres.” Cela n’inspire pas confiance.

Le retour de Ka-ching

Qu’est-ce qui vient après un bon livre ? Bon, une adaptation cinématographique médiocre. Il y a eu de nombreuses tentatives de transition du livre de Tolkien vers un film ou une animation, mais depuis les années 1950, beaucoup d’entre elles se sont noyées dans diverses luttes juridiques et créatives, notamment la transformation de projets de longs métrages en courts métrages, la revente de droits intellectuels et la sous-traitance générale. performance du radar public. La seule exception était la trilogie de Peter Jackson, qui pour beaucoup est la seule adaptation des livres qu’ils connaissent. Et c’est là que réside la raison possible pour laquelle “The Rings of Power” pourrait se retrouver dans le panier des oubliables, plutôt que là-haut avec les chefs-d’œuvre de Jackson. Avant de faire sa trilogie LotR, Jackson écrivait, filmait et jouait dans des projets d’horreur à très petit budget, il savait donc comment utiliser des effets pratiques, capturer le public et raconter une histoire avec des ressources limitées. La nécessité est la mère de l’invention, après tout. Cette expérience a conduit le Néo-Zélandais à créer l’une des trilogies cinématographiques les plus influentes de tous les temps, en utilisant “seulement” 280 millions de dollars américains pour trois films.















C’est là que ‘The Rings of Power’ se démarque. Lorsque Game of Thrones et, plus récemment, The Witcher ont commencé relativement modestement, avec 60 à 80 millions pour leurs premières saisons, le projet soutenu par Amazon s’enorgueillit de 460 millions. En plus de cette somme d’argent sans précédent, le spectacle a été effacé pendant cinq saisons avant même le début du tournage. Avec ce genre de coffres, l’équipe créative peut, ironiquement, prendre des raccourcis dans le développement de son personnage et sa narration, et jeter de l’argent sur les gens de CGI à la place, réalisant des scènes grandioses juste pour la grandeur, tout en offrant au spectateur un choc régulier. tord pour garder leur attention. Même Peter Jackson a commencé à s’appuyer davantage sur CGI dans “Le retour du roi”, et plus encore dans la trilogie The Hobbit, ce qui a peut-être contribué à la “baisse” de qualité que les téléspectateurs ont notée dans les deuxième et troisième films Hobbit. .

Le trop imposant

En général, l’anticipation pour “The Rings of Power” est assez élevée – les gens créent des listes de lecture Spotify, analysent les personnages présentés sur les affiches et dans les bandes-annonces (la mauvaise conception et la mauvaise qualité des costumes sont des préoccupations populaires), ce qui rend encore plus inquiétant que les gens pourrait être déçu par le résultat final. Certains s’attendent à ce que ce soit “la trilogie de Jackson rencontre Game of Thrones”, tandis que d’autres attendent avec impatience quelque chose de nouveau dans la franchise. Mais compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, où le style et l’ordre du jour l’emportent souvent sur le fond, les créateurs de la série peuvent avoir un filet de sécurité à l’épreuve des balles pour eux-mêmes. Si “The Rings of Power” échoue, vous pouvez toujours pointer du doigt n’importe quel nombre d’ennemis communs – le racisme, la suprématie blanche ou les masses incultes en général.

Quoi qu’il arrive, il est indéniable que « The Rings of Power » laissera une énorme marque dans le paysage culturel. C’est trop grand et trop significatif pour ne pas le faire. Il y aura toujours des gens à la recherche de failles dans l’armure, ou louant quelque chose à la Lune simplement parce qu’un certain acteur a été choisi. La seule chose que nous pouvons faire est de regarder la série quand elle sort, de nous faire notre propre opinion à son sujet et de ne pas céder à la pression des pairs. Car même les très sages ne peuvent pas voir toutes les fins.