Qu’est-ce qui attend la NFL en 2021? Même les équipes ne le savent pas.

Ils commenceront à le découvrir cette semaine lorsque les 32 propriétaires d’équipes tiendront des réunions virtuelles mardi et mercredi.

Deux points sont à l’ordre du jour: augmenter la saison régulière à 17 matchs et réduire les matchs de pré-saison à trois par équipe. Les deux sont presque certains d’être approuvés après une saison de crise pandémique qui a gravement réduit les revenus de la ligue.

De nombreux joueurs, cependant, ne sont pas ravis de l’idée.

Nous avons vraiment laissé cela se produire, a tweeté la sécurité Adrian Amos de Green Bay.

Le demi offensif des Saints, Alvin Kamara, a qualifié de stupide l’augmentation à 17 matchs.

Quoi qu’il en soit, c’est sur le point d’arriver. Les propriétaires le veulent et n’ont pas besoin de la permission du syndicat. Les partenaires médiatiques qui viennent de dépenser environ 10 milliards de dollars par an pour les droits de la NFL recevront plus de contenu qui compte et moins de jeux d’exhibition.

Avec la pré-saison réduite, les plans prévoient essentiellement une semaine de congé après les derniers matchs d’août et avant le début de la saison dans la deuxième semaine de septembre. Une réduction des événements hors saison tels que les minicamps, les activités d’équipe organisées et le travail de pré-saison est également à venir.

En conséquence, il y aura des changements automatiques aux programmes d’entraînement de l’intersaison et de la saison, a déclaré George Atallah, le porte-parole de la NFL Players Association.

La portée de ces changements est incertaine. Début avril, les clubs avec de nouveaux entraîneurs cette année, les Jaguars, les Texans, les Jets, les Chargers, les Eagles, les Lions et les Falcons rencontrent normalement les joueurs avant que toute la ligue ne commence les OTA. Tout cela s’est produit à distance jusqu’au camp d’entraînement de l’année dernière.

Je ne suis pas si inquiet à ce sujet, honnêtement, a déclaré le nouvel entraîneur des Lions, Dan Campbell. «S’il y avait un problème, ce serait la force et le conditionnement, cette partie du problème, et vos gars travailleraient un peu ensemble. Mais si tel est le cas, vous leur donnez un plan et vous gardez un œil sur eux et assurez-vous qu’ils restent au courant de ce qu’ils doivent faire.

«Mais écoutez, nous n’allions pas utiliser cela comme une excuse pour nous. Si nous ne pouvons pas commencer avant le camp d’entraînement, alors vous savez quoi, eh bien soyez prêt à partir et bien frappé le sol en courant et bien obtenir ce dont nous avons besoin pour en sortir et vous adapter le plus vite possible.

Les recherches de la ligue et des syndicats ont révélé que les matchs avec le plus de blessures sont en pré-saison. L’abandon d’une exposition, estime la NFL, supprime le jeu le plus vulnérable pour les joueurs et le remplace par une semaine d’entraînement en saison régulière et un match.

Le 17e match sera une interconférence, avec des divisions spécifiques égalant les finalistes de la première place en 2020 aux clubs de la quatrième place. En 2022, la ligue espère ajouter des matchs internationaux à ce format.

Une autre ramification majeure de 17 matchs sera de faire reculer le Super Bowl d’une semaine, dans ce cas du 6 février à Los Angeles au 13 février. Cela placerait le match pour le titre au milieu des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Par coïncidence ou peut-être pas au réseau NBC a les deux.

Il n’y aura pas de discussions sur les modifications des règles lors de ces réunions. Celles-ci auront lieu à la mi-avril, lorsque le comité du concours présentera des recommandations.

Également au programme de cette semaine:

Un aperçu détaillé des accords de droits multimédias qui courent jusqu’en 2033, y compris le placement des jeux du jeudi soir sur le service de streaming d’Amazon.

Un examen des protocoles COVID-19 2020 et de ce que la ligue et le syndicat ont appris. Une grande partie de la base des futurs protocoles concernera les vaccins et les données dont les joueurs et les entraîneurs ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Il est possible que les joueurs et les entraîneurs vaccinés soient plus libres des protocoles.

Détails concernant les plans pour le projet du mois prochain à Cleveland. La ligue a déclaré que ce projet se rapprocherait d’un projet normal, bien qu’avec des protocoles de santé et de sécurité en place et une participation limitée des prospects.

Mises à jour sur les développements en matière de santé et de sécurité, y compris les équipements tels que les casques, les coussinets et les crampons.

