Qu’est-ce qui nous attend après l’avertissement de faillite

Un piéton passe devant un magasin Bed Bath and Beyond à San Francisco, en Californie.

Lorsque Bain de lit et au-delà dirigeants s’adressent aux investisseurs mardi matin, ils ne se contenteront pas de rapporter les résultats des ventes et des bénéfices. Ils devront faire face à une dure réalité : le détaillant d’articles ménagers à court d’argent manque de temps.

Jeudi, Bed Bath a averti qu’il pourrait devoir déposer son bilan, affirmant qu’il pourrait bientôt être incapable de couvrir les coûts en raison du retard des ventes et de la diminution du trafic en magasin. Il a également déclaré qu’il avait du mal à garder les articles en stock, car il manquait de liquidités et s’efforçait de remédier aux relations tendues avec les fournisseurs.

La chaîne nationale, connue pour ses coupons de 20% et ses piles vertigineuses de serviettes et d’articles ménagers, risque de plus en plus de rejoindre la liste des détaillants qui ont fermé des magasins et disparu. Réfléchissez, Sears. Circuit City. RadioShack. Quai 1. Draps et choses.

De plus, la tentative de redressement intervient au moment même où l’inflation pèse sur le portefeuille des consommateurs et alors que le marché de l’habitation est frappé par des taux d’intérêt plus élevés. De plus, après avoir passé les premières années de la pandémie de Covid à la maison, de plus en plus de gens choisissent de dépenser de l’argent pour dîner au restaurant ou réserver des voyages plutôt que d’acheter des ustensiles de cuisine, une couette ou des oreillers.

“Lorsque vous avez un changement dans la façon dont les consommateurs répartissent leurs dépenses et qu’une récession se profile potentiellement à l’horizon, cela rend la bataille beaucoup plus difficile”, a déclaré Justin Kleber, analyste principal de recherche chez Baird Equity Research.

La performance des actions de la société reflète également son chemin difficile. Les actions de la société ont atteint un creux de 52 semaines vendredi. Lundi matin, ils s’échangeaient autour de 1,74 $ pour une valeur marchande inférieure à 151 millions de dollars.