C’est le grand mystère de Manchester City: une équipe autrefois susceptible de déchirer les défenses de l’opposition d’un membre à l’autre est devenue modérée, presque pragmatique et même parfois un peu terne. Pour une équipe qui a remporté deux des trois derniers titres de Premier League, cette saison, elle a jusqu’à présent remporté six matchs, fait match nul cinq et en a perdu deux – assez bien pour la septième place du tableau, mais difficilement acceptable pour une équipe des nobles de Manchester City. normes. Et maintenant un nouveau test: les quarts de finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal en difficulté aux Emirats. (Regardez les quatre matchs des quarts de finale de la Coupe Carabao sur ESPN +.)

Alors, qu’est-ce qui ne va pas avec l’équipe de Pep Guardiola?

Pour commencer, le torrent d’objectifs a ralenti à un filet. A ce stade la saison dernière, City avait trouvé le filet 40 fois. En 2020-2021, ils ont marqué moins de la moitié (19 en 13 matchs) et cinq d’entre eux sont venus en un match contre Burnley. Il aurait été impensable il y a un an que City aurait été tenu 1-1 à domicile par un West Bromwich Albion en difficulté le 15 décembre, mais ils ont raté une série d’occasions tardives et les Baggies ont obtenu leur point – non pas que ce soit le cas. tant mieux pour le manager Slaven Bilic, qui a été limogé le lendemain.

Le feu s’est-il éteint? Il semble y avoir une baisse du désir parmi les joueurs de City, le sentiment que l’insaisissable couronne de la Ligue des champions est la cible principale au lieu de récupérer le titre en Angleterre.

Ce n’est pas comme si Guardiola avait pris la décision délibérée de donner à son équipe une cure de jouvence d’image ou de les transformer en une machine défensive moyenne, mais c’est ce qui s’est passé. Une défense qui a parfois été irrégulière n’a concédé qu’un seul but au cours des huit derniers matches toutes compétitions confondues, aidée par un retour élégant en forme du défenseur central John Stones et par l’excellence de la signature estivale Ruben Dias de Benfica. En effet, à l’approche de Noël, City a concédé moins de buts que les Spurs de Jose Mourinho, l’équipe qui s’est bâtie la réputation de tenir les barricades et de compter sur des contre-attaques impitoyables.

L’équipe City, qui avait précédemment marqué gratuitement, a semblé inhabituellement lente et prudente dans la ligue cette saison. Doit-on s’inquiéter? MARTIN RICKETT / POOL / AFP via Getty Images

Alors que Guardiola grincera des dents lors des comparaisons avec son ancien rival Mourinho, il est prouvé qu’il surveille sa défense dans une bien plus grande mesure que par le passé. Peut-être que cette défaite 5-2 à domicile contre Leicester lors du deuxième match de la saison lui a donné raison de faire une pause. Il a peut-être pensé qu’il ne pouvait y avoir de gloire européenne tant que son équipe était ouverte à des pauses rapides dans un milieu de terrain désert.

Avec Fernandinho, 35 ans, aux prises avec des blessures et peut-être des jambes vieillissantes, Ilkay Gundogan a abandonné son rôle créatif typique pour aller de l’avant et s’assoit aux côtés de Rodri au milieu de terrain profond. Cela a certainement conduit à un meilleur bouclier devant les quatre arrières, mais sans doute moins d’intensité lorsqu’il s’agit de City qui récupère le ballon dans les zones élevées.

Pendant ce temps, le maestro du milieu de terrain David Silva, parti pour la Real Sociedad, s’avère être un acte plus difficile à suivre dans le département de la création. Personne ne peut reproduire son appréciation intelligente de l’espace et des angles dans des espaces restreints pour créer des opportunités de score. Malgré tout son potentiel, Phil Foden est un type de joueur différent qui a passé plus de temps sur le banc que sur le terrain. Bernardo Silva, quant à lui, a du mal à trouver la forme depuis qu’il est l’un des joueurs les plus importants de Guardiola dans la course au titre de City 2018-19.

Bien sûr, les blessures persistantes du buteur record du club, Sergio Aguero, ont été un facteur important dans un taux de conversion par chance extrêmement décevant d’environ 30%, ce qui est le 13e meilleur de la Premier League. Son adjoint, Gabriel Jesus, a été hors de combat, n’a pas réussi à marquer au cours des sept derniers matchs et n’a même pas fait partie de l’équipe de la journée pour la victoire 0-1 à Southampton. Le talentueux mais énigmatique Riyad Mahrez a réussi son premier tour du chapeau contre Burnley, mais n’a marqué que dans un seul autre match, tandis que le vainqueur de Raheem Sterling à St Mary’s n’était que son quatrième en Premier League jusqu’à présent.

La nouvelle signature Ferran Torres a été une réussite avec Stones, marquant des buts importants même lorsqu’il est utilisé une urgence n ° 9 et pour tout le grand débat, City grimpe sur la table depuis les profondeurs de la 13e il y a quelques semaines. Ils ont huit points de retard sur les leaders de la ligue, Liverpool, ce qui signifie qu’il n’y a pas de place pour d’autres glissades comme leurs matchs nuls avec WBA, Leeds et West Ham et les pertes contre Leicester et Spurs. Quant au quart de finale de la Coupe Carabao mardi, City devrait battre les Gunners qui sont encore plus proches de la zone de relégation que le Top 4.

Il y a peut-être un autre facteur dans ce mystère de Manchester Malaise, et c’est Guardiola lui-même. Il a signé un nouveau contrat pour prolonger de deux ans son séjour à l’Etihad, affirmant qu’il avait « des affaires en suspens ». (Il veut sûrement dire gagner la Ligue des champions.) Dans les interviews télévisées et sur la ligne de touche, il apparaît comme plus détendu et philosophique, et moins maniaque dans sa demande de perfection. Il a également eu du mal avec une sortie difficile et inattendue de la Ligue des champions à Lyon cet été, une défaite qui a amené ses détracteurs à l’accuser, à juste titre, d’être excessivement prudent. Peut-être était-il mentalement fatigué et peut-être aussi cela a-t-il indirectement affecté certains des écrans plats de City.

Ou essayez une autre théorie: que ce brillant manager garde sa poudre sèche, sachant qu’il ne peut pas pousser son équipe de grande classe trop fort, trop tôt si elle doit atteindre son apogée à la fin de cette saison physiquement épuisante et mouvementée. Bien que cette approche puisse rapporter de gros dividendes en Europe, elle pourrait se retourner contre la Premier League si Liverpool continue à accumuler les victoires.