‘Qu’est-ce qui ne va pas?’ – Antonio Conte à blâmer pour le lent démarrage de Tottenham alors que Gabby Agbonlahor jette le doute sur l’avenir de Harry Kane alors que les quatre meilleurs espoirs sont en équilibre

Gabby Agbonlahor estime qu’Antonio Conte est à blâmer pour l’incapacité de Tottenham à démarrer fort en Premier League.

Les Spurs occupent actuellement la cinquième place du tableau et à seulement deux points des quatre premiers alors qu’ils se préparent à affronter Aston Villa le jour du Nouvel An.

AFP L’équipe de Conte travaille certainement dur pour la Premier League cette saison

Getty Tottenham a pris du retard dans neuf matchs de haut vol consécutifs

Malheureusement, l’équipe du nord de Londres est sur une course frustrante qui l’a vu prendre du retard dans neuf matches de haut vol consécutifs.

Bien qu’ils soient toujours dans une position relativement forte dans le tableau, les fans de Tottenham ont été frustrés par ce qui pourrait être aussi difficile de relever leur défi pour les quatre premiers, ce qui, selon Agbonlahor, sera la faute du manager s’ils ratent le football de la Ligue des champions. prochain mandat.

S’adressant à Full-Time Phone-In de talkSPORT, Agbonlahor a déclaré: “Quand nous étions joueurs, si nous concédions le premier but, le manager serait sur vous toute la semaine.

«Il vous dirait de sortir et de marquer le premier but, vous sortez et vous y êtes dès la première minute, mais les Spurs ne semblent pas pouvoir le faire.

« Je dois blâmer Conte. Je suis désolé, mais il a cette expérience, il devrait être sur ces joueurs.

“Ils ont eu six semaines pendant la Coupe du monde, ils sont sortis et ils ont marqué le premier but – qu’est-ce qui ne va pas avec vous ? Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à donner des buts aux équipes.

AFP Agbonlahor dit que Conte est responsable de la forme de Tottenham

Getty Kane pourrait également chercher à passer à autre chose s’il ne parvient pas à se classer parmi les quatre premiers, déclare Agbonlahor

Interrogé sur les quatre meilleurs espoirs de Tottenham, Agbonlahor a déclaré: “Si vous vous fanez, il ne signera pas de nouveau contrat. Il ira, il marchera.

«Où cela laisserait-il aussi Harry Kane? Harry Kane ne joue pas en Europa League, il ne voudra pas jouer en Europa League.

“Il va dire ‘Allez, qu’est-ce que tu veux de plus de moi ?’ Il veut jouer la Ligue des champions et gagner des trophées et il joue la Ligue Europa, donc c’est une grande saison pour les Spurs et leur avenir.