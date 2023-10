Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Des questions émergent sur les prouesses du renseignement israélien après l’attaque du Hamas

TEL AVIV, Israël (AP) — Pour les Palestiniens de Gaza, les yeux d’Israël ne sont jamais très loin. Les drones de surveillance bourdonnent constamment depuis le ciel. La frontière hautement sécurisée regorge de caméras de sécurité et de soldats qui montent la garde. Les agences de renseignement exploitent leurs sources et leurs cybercapacités pour extraire une multitude d’informations.

Mais les yeux d’Israël semblaient avoir été fermés à l’approche d’un assaut sans précédent par le groupe militant Hamas, qui a détruit les barrières frontalières israéliennes et envoyé des centaines de militants en Israël pour mener une attaque effrontée qui a tué des centaines de personnes et poussé la région vers le conflit.

Les agences de renseignement israéliennes ont acquis une aura d’invincibilité au fil des décennies grâce à une série de réalisations. Israël a déjoué des complots semés en Cisjordanie, aurait traqué des membres du Hamas à Dubaï et a été accusé d’avoir tué des scientifiques nucléaires iraniens au cœur de l’Iran. Même lorsque leurs efforts ont échoué, des agences comme le Mossad, le Shin Bet et les renseignements militaires ont maintenu leur mystère.

Mais l’assaut du week-end, qui a pris Israël par surprise à l’occasion d’une grande fête juive, plonge cette réputation dans le doute et soulève des questions sur l’état de préparation du pays face à un ennemi plus faible mais déterminé. Plus de 48 heures plus tard, les militants du Hamas ont continué à combattre les forces israéliennes à l’intérieur du territoire israélien, et des dizaines d’Israéliens étaient captifs du Hamas à Gaza.

« C’est un échec majeur », a déclaré Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale de Premier ministre Benjamin Netanyahou. « Cette opération prouve en réalité que les capacités (du renseignement) à Gaza n’étaient pas bonnes. »

Amidror a refusé de donner une explication à cet échec, affirmant que des leçons devaient être tirées une fois la poussière retombée.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole en chef de l’armée, a reconnu que l’armée devait une explication au public. Mais il a dit que ce n’était pas le moment. « D’abord, nous nous battons, puis nous enquêtons », a-t-il déclaré.

Des Palestiniens transportent un civil israélien capturé, au centre, du kibboutz Kfar Azza vers la bande de Gaza, le samedi 7 octobre 2023. Les militants du Hamas, dirigeants de la bande de Gaza, ont mené une attaque sur plusieurs fronts sans précédent contre Israël à l’aube samedi, tirant sur des milliers de roquettes alors que des dizaines de combattants du Hamas infiltraient la frontière fortement fortifiée en plusieurs endroits par voie aérienne, terrestre et maritime, prenant le pays par surprise lors d’une fête importante. (Photo AP/Hatem Ali, dossier)

Certains disent qu’il est trop tôt pour imputer la faute uniquement à une erreur de renseignement. Ils soulignent une vague de violence de faible niveau en Cisjordanie qui a déplacé certaines ressources militaires là-bas et le chaos politique qui secoue Israël suite aux mesures prises par le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu pour remanier le système judiciaire. Le plan controversé a menacé le cohésion de la puissante armée du pays.

Mais le manque apparent de connaissance préalable du complot du Hamas sera probablement considéré comme l’un des principaux responsables de la chaîne d’événements qui ont conduit à l’attaque la plus meurtrière contre les Israéliens depuis des décennies.

Israël a retiré ses troupes et ses colons de la bande de Gaza en 2005, le privant ainsi de tout contrôle étroit sur ce qui se passe sur le territoire. Mais même après que le Hamas ait envahi Gaza en 2007, Israël a semblé maintenir son avantage, en utilisant le renseignement technologique et humain.

Il prétendait connaître l’emplacement précis des dirigeants du Hamas et semblait le prouver par l’assassinat de dirigeants militants lors de frappes chirurgicales, parfois alors qu’ils dormaient dans leurs chambres. Israël sait où frapper les tunnels souterrains utilisés par le Hamas pour transporter les combattants et les armes, détruisant des kilomètres de passages cachés.

Malgré ces capacités, le Hamas a réussi à garder son plan secret. L’attaque féroce, qui a probablement nécessité des mois de planification et d’entraînement méticuleux et qui a impliqué une coordination entre plusieurs groupes militants, semble être passée sous le radar des services de renseignement israéliens.

Amir Avivi, un général israélien à la retraite, a déclaré que sans pied à l’intérieur de Gaza, les services de sécurité israéliens en sont venus à s’appuyer de plus en plus sur les moyens technologiques pour obtenir des renseignements. Il a déclaré que les militants à Gaza ont trouvé des moyens d’échapper à cette collecte de renseignements technologiques, donnant à Israël une image incomplète de leurs intentions.

« L’autre camp a appris à gérer notre domination technologique et a cessé d’utiliser des technologies qui pourraient la révéler », a déclaré Avivi, qui a servi d’intermédiaire pour les documents de renseignement sous un ancien chef d’état-major militaire. Avivi est président et fondateur du Forum de défense et de sécurité d’Israël, un groupe belliciste d’anciens commandants militaires.

« Ils sont retournés à l’âge de pierre », a-t-il déclaré, expliquant que les militants n’utilisaient ni téléphone ni ordinateur et menaient leurs affaires sensibles dans des pièces spécialement protégées contre l’espionnage technologique ou dans la clandestinité.

Mais Avivi a déclaré que l’échec s’étend au-delà de la simple collecte de renseignements et que les services de sécurité israéliens n’ont pas réussi à dresser un tableau précis des renseignements qu’ils recevaient, sur la base de ce qu’il a qualifié d’idée fausse concernant les intentions du Hamas.

Des Palestiniens transportent un civil israélien capturé du kibboutz Kfar Azza vers la bande de Gaza, le samedi 7 octobre 2023. (AP Photo/Hatem Ali, File)

Ces dernières années, l’establishment de la sécurité israélien considère de plus en plus le Hamas comme un acteur intéressé à gouverner, cherchant à développer l’économie de Gaza et à améliorer le niveau de vie des 2,3 millions d’habitants de Gaza. Avivi et d’autres affirment que la vérité est que le Hamas, qui appelle à la destruction d’Israël, considère toujours cet objectif comme sa priorité.

Ces dernières années, Israël a autorisé jusqu’à 18 000 travailleurs palestiniens de Gaza à travailler en Israël, où ils peuvent gagner un salaire environ 10 fois supérieur à celui de cette enclave côtière pauvre. Les responsables de la sécurité ont vu dans cette carotte un moyen de maintenir un calme relatif.

« En pratique, des centaines, voire des milliers d’hommes du Hamas se préparaient depuis des mois à une attaque surprise, sans que cela ait fuité », a écrit Amos Harel, commentateur de la défense, dans le quotidien Haaretz. « Les résultats sont catastrophiques. »

Les alliés qui partagent des renseignements avec Israël ont déclaré que les agences de sécurité interprétaient mal la réalité.

Un responsable des renseignements égyptiens a déclaré que l’Égypte, qui sert souvent de médiateur entre Israël et le Hamas, avait parlé à plusieurs reprises avec les Israéliens de « quelque chose de grand », sans plus de détails.

Il a déclaré que les responsables israéliens se concentraient sur la Cisjordanie et minimisaient la menace venant de Gaza. Le gouvernement de Netanyahu est composé de partisans des colons juifs de Cisjordanie qui ont exigé une répression sécuritaire face à une vague de violence croissante au cours des 18 derniers mois.

« Nous les avons prévenus qu’une explosion de la situation allait arriver, et très bientôt, et elle serait grande. Mais ils ont sous-estimé ces avertissements », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter du contenu des discussions sensibles sur les services de renseignement avec les médias.

Israël a également été préoccupé et déchiré par le projet de réforme judiciaire de Netanyahu. Netanyahu avait reçu des avertissements répétés de la part de ses chefs de la défense, ainsi que de plusieurs anciens dirigeants des agences de renseignement du pays, selon lesquels ce plan de division fragilise la cohésion des services de sécurité du pays.

Martin Indyk, qui a été envoyé spécial pour les négociations israélo-palestiniennes sous l’administration Obama, a déclaré que les divisions internes sur les changements juridiques étaient un facteur aggravant qui a contribué à ce que les Israéliens soient pris au dépourvu.

« Cela a perturbé Tsahal d’une manière qui, je pense, a été une énorme distraction », a-t-il déclaré.