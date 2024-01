Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour Mac Jones avec les Patriots ? Son entraîneur QB a des idées – NBC Sports Boston

Mac Jones a pris 2 530 clichés en tant que quart-arrière des New England Patriots. La pièce qui se démarque des 2 529 autres, celle qui définit actuellement son expérience de trois saisons en Nouvelle-Angleterre, Jones ne supporte pas de la regarder.

C’est nauséabond. C’est comme regarder une vidéo de surveillance d’un accident de voiture que vous avez causé. La préparation, le moment de l’impact. Tout cela aurait pu être évité. Personne ne voit ou, semble-t-il, ne se soucie des choses qui ont conduit à ce moment-là. Il conduisait. Il était en faute.

Le choix en Allemagne contre les Colts est un jeu qui restera dans l’infamie.

Deuxième et 12 des Colts 15 avec 4:25 à jouer. Les 2-7 Patriots mènent 10-6. Jones avait l’ailier rapproché Mike Gesicki ouvert dans la zone des buts pour un touché de feu vert. Le lancer de Jones est arrivé à mi-chemin, vacillant faiblement dans les bras de la sécurité des Colts, Julian Blackmon.

La semaine dernière, Jones s’est rendu en Oklahoma pour travailler avec son entraîneur de lancers de longue date, Joe Dickinson.

Jones avait 11 ans lorsqu’il a rencontré Dickinson lors d’un camp de football en Floride. Dickinson, aujourd’hui âgé de 67 ans, était coordonnateur offensif à Oklahoma dans les années 90 et, plus récemment, consultant en quart-arrière pendant deux ans avec les Bills.

Leur mission était de comprendre en profondeur ce qui est arrivé au choix de première ronde de 2021 – pourquoi il est passé de deuxième au titre de recrue offensive de l’année à inutilisable.

Ils ont commencé par examiner chacune des 12 interceptions de Jones. Sauf le choix des Colts.

Discussion des Patriotes : L'entraîneur QB de Mac Jones explique ce qui n'a pas fonctionné avec les Patriots

“Je voulais voir la cassette et Mac ne voulait pas la voir, en fait, il ne voulait même pas regarder cette pièce avant notre deuxième jour”, a déclaré Dickinson.

En ce qui concerne Jones, Dickinson a vraiment un chien dans le combat. Il le reconnaît, mais il est également direct sur ce qu’il envisage avec Jones.

“Je veux dire, j’ai vomi dans ma bouche quand je l’ai vu en direct”, a déclaré Dickinson à propos du choix fatidique. «Et puis, quand je l’ai regardé sur cassette, je me suis dit: ‘Mon Dieu, tu peux faire ce lancer les yeux fermés, sans aucun doute.’

« Et il le sait. Il ne voulait même pas regarder cette pièce. … Vous savez que vous ne voulez tout simplement plus le revoir. Mais il y a une raison pour laquelle vous reculez et vous êtes un peu battu à cause peut-être d’un sac plus tôt dans la série ou autre. Et vous faites juste un lancer terrible et vous pensez : « Hé, mec, comment pourrais-je récupérer cette pièce ?

“Nous ne pouvons pas”, a poursuivi Dickinson. «C’est peut-être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, vous savez. Il peut faire ce lancer les yeux fermés. Et il le sait. Et je pense qu’à ce moment-là, je pense qu’il avait l’impression que le nœud coulant était si serré autour de son cou qu’il était en train de mourir étouffé.

La chute de Mac

Ils disent : « Ce n’est pas là où vous commencez, c’est là que vous finissez. » Et il semble que Jones pourrait bien en avoir terminé avec la Nouvelle-Angleterre. L’atmosphère est trop toxique après une saison 2023 au cours de laquelle il a obtenu une fiche de 2-9 en tant que titulaire, a été mis sur le banc quatre fois, a lancé 10 touchés et 12 interceptions et a été relégué par l’entraîneur-chef Bill Belichick aux fonctions de quart-arrière d’urgence lors de la semaine 18.

Le développement de Jones, ou son absence, est considéré comme la principale raison pour laquelle l’équipe a obtenu un score de 4-13 et le plus grand entraîneur de tous les temps est maintenant au chômage.

Peut-être que Jones n’était pas aussi bon qu’il le paraissait en 2021 sous Josh McDaniels. Mais ce? Son déclin est si total qu’il est difficile à imaginer.

Comment un joueur peut-il passer de la victoire à un championnat national en Alabama en 2020, à l’établissement du record FBS de pourcentage d’achèvement (77,36) tout en jouant pour Nick Saban, en battant un ancien MVP à Cam Newton, en affrontant Tom Brady, Dak Prescott et Justin Herbert et aider les Patriots à atteindre un bilan de 10-7 et à rendre les séries éliminatoires complètement inutilisables moins de deux ans plus tard ?

Jones était le meilleur des cinq quarts de premier tour choisis en 2021. Maintenant, c’est un fiasco ?

Sur les WEEI Spectacle de Gresh et Fauria la semaine dernièrele directeur du Senior Bowl, Jim Nagy, a déclaré : « De l’extérieur, je vois un gars qui a joué à un très haut niveau en tant que rookie et un gars qui est câblé dans le bon sens, un rat de gym total, un accro du football… Comment ce type tombe-t-il ? Vous voyez ce que je dis ? Au point où maintenant il doit probablement aller ailleurs et réinitialiser sa carrière ?

« Racontez-moi ce qui s’est passé au cours des deux dernières années. Par exemple, peu de recrues entrent dans la ligue et jouent comme Mac. Donc, pour moi, ce qui s’est passé là-haut ne concerne pas Mac Jones.”

Nous avons tous regardé la boîte noire de l’accident qui a marqué la carrière de Jones en tant que Patriot. Josh McDaniels est parti début 2022 pour devenir entraîneur-chef des Raiders. Belichick, piqué par l’attrition continue de son équipe d’entraîneurs, a décidé de ne pas nommer de coordinateur offensif. La troïka composée de Belichick, Matt Patricia et Joe Judge dirigerait l’offensive. Le schéma serait peaufiné. Les rôles seraient un travail en cours.

Mais lorsque l’équipe est entrée au camp en juillet 2022, Belichick a estimé que l’équipe avait son quart-arrière.

“Je pense que Mac a fait un excellent travail”, a déclaré Belichick. “Il a travaillé extrêmement dur. Il a une formidable éthique de travail dans tous les domaines. Je pense qu’il y a une amélioration spectaculaire. Son travail physique et son conditionnement, travailler sur sa mécanique, travailler sur son jeu de jambes, travailler sur sa compréhension de notre attaque, de nos adversaires. les défenses, les situations – toutes ces choses.

“Il a fait d’énormes progrès”, a ajouté Belichick. “Il a fait un excellent travail l’année dernière, mais il part d’un point beaucoup plus élevé cette année que là où il avait commencé l’année dernière. Son travail hors saison a donc été important, et je pense que tout le monde reconnaît à quel point il se prépare et combien il va encore loin. il était plus avancé qu’il ne l’était il y a un an.

Quelques semaines après que Belichick ait dit cela, il était clair sur les terrains d’entraînement du stade Gillette à quel point la transition était difficile. Entre Patricia, Judge, Belichick, l’assistant offensif Evan Rothstein et le quart-arrière suppléant Brian Hoyer, beaucoup de gens essayaient d’aider à bien faire les choses. Mais séance après séance, l’offensive était incompétente, et la frustration a grandi.

Les Patriots ont commencé la saison 1-2. Jones a lancé trois choix et a été blessé lors d’une défaite contre les Ravens. Il en a lancé cinq lors des trois premiers matchs. Hoyer a débuté à la place de Jones lors d’un match à Green Bay. Lorsqu’il a été expulsé du match à cause d’une commotion cérébrale, la recrue Bailey Zappe a pris le relais. Zappe a été formidable en relève et a joué avec brio lors de victoires consécutives contre Cleveland et Detroit.

Jones est revenu pour débuter contre les Bears la semaine suivante. Il a été relevé après une sélection en première mi-temps. Zappe est arrivé mais ne s’en est pas mieux sorti. Les Patriots ont été matraqués 33-14 par la pire équipe de la ligue.

La question évidente est alors devenue : « Pourquoi l’offensive est-elle meilleure avec Zappe qu’avec Jones ?

Au cours des mois suivants, on murmurait que Zappe a simplement suivi le coaching qui lui a été donné alors que Jones y résistait. Jones lui-même a reconnu pendant le camp qu’il « aimait connaître le « pourquoi » » de certaines pièces.

Jones a apaisé une partie du bruit au cours des trois matchs suivants – deux victoires contre les horribles Jets et une contre les horribles Colts – avant une défaite en fusillade contre le Minnesota.

Mais lors d’une défaite aux heures de grande écoute contre Buffalo début décembre, Jones s’est montré démonstratif avec sa frustration face au manque d’agressivité de l’équipe. Il a montré la touche des Patriots avec des gestes, un langage corporel et des diatribes.

« Évidemment, je me suis laissé envahir par mes émotions », a déclaré Jones. « Mais nous jouons en quelque sorte par derrière. Ce que j’ai dit, c’était d’aller plus loin [as opposed to] le jeu court. Je dois mieux exécuter cette partie, mais c’est le jeu court auquel nous avons continué – qui fonctionnait. Mais je sentais que nous avions besoin de gros jeux, et je l’ai crié pour faire avancer tout le monde. Et c’est émouvant, c’est le football. Je suis passionné par ce jeu.”

La passion d’un homme peut être la morve d’un autre. Le discours de Jones était une réprimande publique de ce que Belichick avait mis en place. Et l’effort pour remettre Jones son lieu s’ensuivit.

“Je pense qu’il n’avait pas l’impression d’avoir quelqu’un parmi le personnel d’entraîneurs qui pourrait l’aider à se sortir du pétrin”, a déclaré Dickinson à propos de Jones. «Je veux dire, il y avait des gars qui apprenaient sur le tas là-bas. Ce sont d’excellents entraîneurs, ne vous méprenez pas. Allez mec. Ces gars-là sont documentés, de bons entraîneurs. Mais ils l’étaient tous les deux en première année. Ils étaient entraîneurs, coordonnateurs offensifs et entraîneurs de quart-arrière.

“Il n’avait pas l’impression qu’à ce moment-là, il avait quelqu’un qui pouvait dire : ‘Hé, je te soutiens ici. Je vais t’aider à sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Je vais faire j’essaie de faire de toi un meilleur joueur.

“Comment vas-tu faire ça alors que tu n’as jamais fait ça en tant qu’entraîneur ?” demanda Dickinson. « Ce serait ce que j’appellerais un coaching hors position. … Eh bien, si ça marchait, personne n’en dirait jamais rien. Mais ça ne marchait pas.

“Gagner est un excellent déodorant. Quand vous perdez, vous voyez toutes les verrues. Et il y en avait beaucoup ici. Je pense qu’il avait l’impression, vous savez, qu’il n’y avait aucun engagement envers lui. … C’était une épreuve difficile. situation. Et quand vous ressentez ce manque d’engagement.

À la fin de la saison, tout ce que Belichick pouvait offrir en termes d’éloges pour Jones c’était que “Mac a la capacité de jouer le quart-arrière dans cette ligue.”

Différences inconciliables

La tendance initiale de Belichick jusqu’en 2023 était de continuer avec Patricia comme coordinatrice offensive. Kraft, selon une source, a demandé à Belichick d’embaucher un OC expérimenté. Belichick a proposé une liste de noms. Approuvé Kraft. Belichick a ensuite poursuivi Bill O’Brien et l’a embauché.

Mais piqué par la performance de Jones en 2022, son insubordination perçue ou les deux, Belichick était assez clairement exclu de son quart-arrière de troisième année. Kraft, cependant, considérait Jones comme ayant été endommagé par les décisions d’entraîneur de 2022 et l’a dit.

Belichick n’a jamais présenté à la propriété une demande d’échange pour Jones lors de la dernière intersaison. Mais, comme nous l’avons dit en février et à nouveau lors de la soirée de repêchage, Kraft voulait voir comment Jones – toujours sous son contrat de recrue et loin d’un an de haute compétence – se comportait…