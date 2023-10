Qu’est-ce qui motive les vols dans les lieux de culte bouddhistes dans la région du Grand Toronto ?

Accueillir des étrangers dans les lieux de culte a toujours été une valeur fondamentale de la communauté bouddhiste de Toronto, explique Chemi Lhamo. Maintenant, ce n’est pas si simple.

« Les endroits mêmes qui sont censés être ouverts doivent maintenant prendre des précautions », a déclaré Lhamo, organisateur du Centre culturel tibétain canadien et porte-parole du Centre bouddhiste Gajang, à CBC Toronto.

Une récente série de crimes dans des lieux de culte de la région du Grand Toronto a obligé le Centre bouddhiste Gajang, et d’autres du même genre, à renforcer la sécurité. Cela inclut le contrôle des nouveaux visiteurs.

« C’est vraiment triste parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il n’y a pas beaucoup d’espaces sûrs, même juste des espaces libres, auxquels accéder », a déclaré Lhamo.

Entre le 21 juillet et le 9 septembre, la police des régions de Peel et de York a signalé sept introductions par effraction et vols dans des temples bouddhistes, des monastères et des centres de méditation. Aucune arrestation n’a été effectuée. Les lieux de culte ont refusé de commenter, craignant de devenir des victimes répétées.

La police de Peel affirme que lors d’un incident, les suspects ont volé de l’argent et causé des dommages à la propriété. Dans un autre cas, les suspects ont demandé une bénédiction avant de voler un coffre-fort et de s’enfuir.

Les temples et monastères bouddhistes ne sont pas les seuls lieux de culte visés. Il y a eu 29 introductions par effraction dans des centres religieux de la région de Peel depuis le début de l’année, selon les données de la police.

La police affirme que les récents incidents semblent être motivés par un gain financier et ne font pas l’objet d’une enquête en tant que crime de haine. Les enquêteurs recherchent des suspects, mais n’ont encore procédé à aucune arrestation.

Chemi Lhamo dit que la communauté bouddhiste a toujours été accueillante envers les nouveaux membres. Désormais, dit-elle, il faudra mettre en place un processus « d’admission » plus strict pour les étrangers. (Chemi Lhamo)

La police de Toronto a déclaré que ses agents étaient en contact avec d’autres services de police et effectuaient des patrouilles générales, particulièrement en dehors des heures d’ouverture, dans les zones où se trouvent des lieux de culte.

« En général, ce sont des endroits très accueillants et ouverts », a déclaré Lhamo. « Voir… de telles effractions, menaces, vols, a été assez décourageant. »

Bouddhistes dans la région du Grand Toronto

Le bouddhisme au Canada remonte à plusieurs siècles, selon Antoine Panaioti, expert en philosophie bouddhiste à l’Université métropolitaine de Toronto.

Il dit que cela remonte à la construction du chemin de fer dans les années 1880.

Le bouddhisme est arrivé au Canada lorsque des immigrants chinois sont arrivés dans les années 1880 pour travailler sur les chemins de fer. Ils étaient payés environ 1 $ par jour. (Lorna Fandrich)

Près de 150 ans plus tard, les membres de la communauté bouddhiste de Toronto représentent 2 % de la population de la ville, selon les données de Statistique Canada de 2021.

Il existe une grande variété de lieux de culte bouddhistes, chacun pratiquant des versions légèrement différentes de la religion.

Cependant, Panaioti affirme qu’ils dépendent tous des dons en espèces, ce qui pourrait en faire des cibles.

Les temples bouddhistes sont vulnérables, disent les experts

Ce n’est pas seulement l’hypothèse selon laquelle il y a de l’argent liquide sur place qui fait de ces lieux de culte des « cibles faciles » pour le crime, a déclaré Timothy Bryan, professeur adjoint de sociologie à l’Université de Toronto, qui mène des recherches sur la répression des crimes haineux.

Il affirme que les valeurs fondamentales de la religion – ouvertes et accueillantes, avec « un désir de répondre aux besoins des gens » – ont également un impact.

La police de Toronto a déclaré avoir renforcé ses patrouilles autour des lieux de culte bouddhistes à la lumière des récentes introductions par effraction, mais Timothy Bryan, professeur adjoint de sociologie à l’Université de Toronto, affirme que la responsabilité incombe souvent aux victimes des attaques de se protéger contre de futurs crimes. (Timothy Bryan)

« Il peut y avoir un phénomène où les communautés sont ciblées parce qu’elles ont l’impression qu’elles sont des victimes faciles », a déclaré Bryan.

Bien que la police ne considère pas ces incidents comme des crimes haineux, Bryan affirme qu’ils ont quand même des « effets importants » sur la communauté.

Ces types de crimes ne sont pas un phénomène entièrement nouveau.

Pamela Yoshida se souvient de multiples effractions et autres incidents survenus à l’église bouddhiste de Toronto, où elle se rend depuis qu’elle porte des couches et où elle est maintenant adjointe administrative.

En 2005, lorsque l’église a déménagé de la rue Bathurst vers un nouvel emplacement à North York, elle affirme que ces cambriolages ont cessé. Cependant, elle affirme que les récents incidents ont amené certains membres de la communauté à se demander si des précautions supplémentaires étaient nécessaires, comme par exemple une pancarte annonçant : « Nous ne gardons pas d’argent liquide à l’intérieur du bâtiment ».

L’église bouddhiste de Toronto a ouvert ses portes à Toronto en 1947. Pamela Yoshida, assistante de l’administrateur, dit qu’elle se sent « très, très en sécurité » dans leur église de North York. (Église bouddhiste de Toronto)

Yoshida ne pense pas que ce soit nécessaire.

« Nous devons être ouverts et accueillir tout le monde », a-t-elle déclaré. « Si quelqu’un veut, vous savez, entrer par effraction ici, c’est sa conscience. »

Que se passe-t-il maintenant ?

La police affirme que ses enquêtes se poursuivront, mais Bryan affirme qu’il incombe malheureusement aux lieux de culte de se défendre.

« Il est souvent difficile de faire de la prévention uniquement par le biais de la police », a-t-il déclaré.

« Si la communauté veut disposer de moyens efficaces pour empêcher ce genre de choses de se produire, elle doit assumer le coût de l’installation de clôtures, de portails ou de caméras. »

De retour au centre bouddhiste Gajang, Lhamo dit qu’il est également important que la communauté fasse ce qu’elle fait de mieux : aimer.

« [These incidents] encouragez-nous à diffuser les valeurs de notre tradition bouddhiste, qui est enracinée dans la sagesse et la compassion », a-t-elle déclaré.

« Continuez à diffuser des messages d’amour et de compassion pour tout le monde afin que de tels incidents se produisent moins. »