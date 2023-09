Qu’est-ce qui motive le grand pari du Canada sur les batteries de véhicules électriques

Devant un contexte affirmant l’engagement du Québec envers une économie propre, les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault ont présenté les détails de ce qu’ils ont tous deux qualifié de projet « historique ».

Les chiffres sont époustouflants. Une nouvelle usine de fabrication qui sera construite par Northvolt, un géant suédois des batteries, occupera 170 hectares – une superficie équivalente à plus de 300 terrains de football – sur la rive sud de Montréal, sur une parcelle de terrain couvrant deux communautés.

À terme, la capacité annuelle de fabrication de cellules de batterie devrait atteindre 60 gigawattheures (GWh), ce qui est suffisant pour alimenter environ un million de véhicules électriques par an.

Cette première phase, qui devrait s’achever fin 2026, comprendra également des installations de production de matériaux actifs cathodiques (un composant des batteries utilisées dans les véhicules électriques) et de recyclage des batteries.

Le gouvernement affirme que le projet créera jusqu’à 3 000 emplois.

Cela a un coût élevé : les gouvernements fédéral et provincial investissent ensemble 2,7 milliards de dollars de l’argent des contribuables dans le projet.

Il y aura également des incitatifs gouvernementaux à la production totalisant jusqu’à 4,6 milliards de dollars — dont un tiers viendra du Québec — tant que des incitatifs similaires resteront en place aux États-Unis.

Une représentation artistique de l’usine de batteries Northvolt prévue, qui sera construite à McMasterville, au Québec. (Northvolt)

« Nous avons payé un lourd tribut »

Cet accord est le dernier d’une série d’annonces visant à soutenir l’industrie florissante des véhicules électriques au Canada.

De tels projets ont été confrontés à des questions, étant donné le montant de l’argent public impliqué, mais les experts estiment que le financement public est crucial pour rivaliser avec une concurrence internationale acharnée.

Le mois dernier, Ottawa et Québec ont annoncé un investissement de plus de 640 millions de dollars pour un nouvelle usine de véhicules électriques Ford à Bécancour, Québec .

Le gouvernement fédéral a également engagé des milliards en Ontario pour sauver l’usine de batteries pour véhicules électriques Stellantis-LG à Windsor et subventionner l’usine de batteries Volkswagen à St. Thomas.

Il faudra 20 ans aux gouvernements fédéral et ontarien pour atteindre le seuil de rentabilité compte tenu de leur promesse d’accorder 28 milliards de dollars en subventions à la production pour ces deux usines. Le directeur parlementaire du budget a conclu .

L’industrie automobile est depuis longtemps soutenue par le gouvernement, a déclaré Greig Mordue, président de la politique de fabrication avancée à l’école d’ingénierie de l’Université McMaster et ancien cadre de Toyota.

« Nous verrons où cela se déroulera, mais nous avons payé un lourd tribut », a déclaré Mordue à propos de l’annonce faite au Québec cette semaine.

« Notre politique industrielle consiste désormais en un seul outil, un chéquier, et c’est là que nous en sommes aujourd’hui. »

Égaliser les règles du jeu

Trudeau et Legault ont repoussé cette idée. Lors de la conférence de presse de jeudi, Legault a comparé cet investissement aux milliards dépensés sur les barrages hydroélectriques dans le Nord du Québec, il y a 50 ans, sous le premier ministre Robert Bourrassa.

Les gens traitaient aussi Bourrassa de fou, dit-il.

« Pour les 50 prochaines années, ce qui va être important, c’est l’économie verte », a déclaré Legault.

« Nous bâtissons donc sur ce que Bourassa et compagnie ont fait au Québec. »

Paolo Cerruti, PDG et co-fondateur de Northvolt, a déclaré que l’entreprise était attirée par l’énergie hydroélectrique propre et bon marché proposée et par les matières premières qui pourraient bientôt être disponibles. Une mine de lithium accélère sa production à La Corne, au Québec, à 550 kilomètres au nord de Montréal.

Les incitations financières ont également joué un rôle important.

« Le Canada s’est mis sur un pied d’égalité avec ce que font les États-Unis », a-t-il déclaré.

La loi sur la réduction de l’inflation considéré comme le projet de loi d’action climatique le plus ambitieux de l’histoire des États-Unis, a également « changé la donne » à l’échelle internationale. stimuler la concurrence entre les pays faire partie de l’économie verte en croissance, a déclaré Meena Bibra, analyste politique principale à Clean Energy Canada, un groupe de réflexion basé à l’Université Simon Fraser.

Le premier ministre Justin Trudeau arrive pour faire une annonce concernant une usine de batteries pour véhicules électriques Volkswagen à St. Thomas, en Ontario, plus tôt cette année. L’usine recevra des milliards de dollars de financement fédéral et provincial. (La Presse Canadienne/Tara Walton)

« Nous sommes à un point où soit nous restons compétitifs dans cette course à l’électrification, soit nous sommes laissés pour compte », a-t-elle déclaré. « Le reste du monde, l’UE, les États-Unis et d’autres économies comme la Chine, vont de l’avant avec une politique industrielle forte en matière de véhicules électriques. »

Un rapport de 2022 de Clean Energy Canada estime que le pays a le potentiel de construire une chaîne d’approvisionnement nationale en batteries pour véhicules électriques qui pourrait soutenir jusqu’à 250 000 emplois d’ici 2030 et ajouter 48 milliards de dollars à l’économie par an.

« La plus grande transition depuis 100 ans »

À l’échelle mondiale, une augmentation de la demande de véhicules électriques est déjà en cours.

Depuis 2021, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 240 % dans le monde, selon un rapport cette semaine de l’Agence internationale de l’énergie qui a souligné une forte augmentation des énergies propres.

Au total, 14 % de toutes les voitures neuves vendues en 2022 étaient électriques, contre environ 9 % en 2021 et moins de 5 % en 2020, selon l’AIE.

Des dizaines d’usines de batteries sont déjà prévues aux États-Unis. D’ici 2030, la capacité de fabrication de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord est devrait être 20 fois plus élevé qu’une décennie auparavant.

« Il s’agit de la plus grande transition depuis 100 ans », a déclaré Maria Kelleher, une consultante basée à Toronto spécialisée dans les projets d’énergie propre.

« Nous sommes à un moment crucial de l’histoire et de l’histoire du secteur automobile, et il suffit de mettre la main au fond de sa poche et de sortir une grosse somme d’argent pour faire décoller le projet. »