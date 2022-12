Qu’est-ce qui motive l’Argentine à la Coupe du monde ? 1 100 livres de yerba maté.

Szychowski a déclaré que le maté, qui était à l’origine consommé par les résidents autochtones de la région avant d’être propagé par les missionnaires jésuites, contient des polyphénols, un composé aux propriétés antioxydantes. Certaines études, a-t-il ajouté, ont suggéré que la boisson peut avoir un effet positif sur la santé.

L’influence et l’exemple de joueurs d’Amérique du Sud comme Messi, l’Uruguayen Luis Suárez et le Brésilien Neymar – qui étaient autrefois coéquipiers du club à Barcelone – ont conduit d’autres joueurs à adopter cette pratique.

Antoine Griezmann, titulaire de l’équipe de France qui disputera les demi-finales mercredi, a pris l’habitude après s’être lié d’amitié avec les joueurs uruguayens Cristian Rodríguez et José María Giménez lorsqu’ils étaient coéquipiers à l’Atlético Madrid. Griezmann a déclaré qu’il en buvait désormais quotidiennement. Une autre star française, Paul Pogba, a déclaré en 2018 qu’il était devenu accro au compagnon après qu’un de ses coéquipiers de Manchester United à l’époque – Marcos Rojo, un Argentin – lui ait donné une partie de sa propre infusion.

“C’est parfait”, a déclaré Pogba à une chaîne de télévision argentine. “Je l’ai aimé.”

Szychowski a qualifié les joueurs de football de meilleurs ambassadeurs de la yerba mate dans le monde, avant de noter que le pape François, un Argentin, est également connu pour profiter d’une tasse.

Cependant, tous les joueurs ne sont pas fans du goût que certains ont qualifié de trop amer, trop herbacé, trop terreux. (Les experts ont conseillé aux débutants de commencer avec un doux compagnon.) Walker Zimmerman, un défenseur de l’équipe des États-Unis qui a été éliminée de la Coupe du monde en huitièmes de finale, a déclaré il y a deux ans deux de ses coéquipiers argentins au FC Dallas – Maximiliano Urruti et Mauro Díaz – l’a présenté au compagnon, mais il a admis: “Je ne pense pas que je m’y mettrais tout seul.”

Lisandro López, un ancien défenseur argentin, a déclaré que tout le monde n’était pas habitué à ce qu’il soigne son compagnon à travers une paille lorsqu’il jouait au Portugal. “La plupart du temps – et j’ai vécu à Lisbonne pendant quatre ans – j’allais sur une place pour boire du maté et les gens me regardaient bizarrement, comme si tu prenais de la drogue ou quelque chose comme ça”, a déclaré López.

Luis Hernández, l’ancien attaquant mexicain, a déclaré que son palais ne pouvait pas tout à fait s’habituer au goût lorsqu’il a passé une saison à Boca Juniors en Argentine. Alors que tous les autres membres de l’équipe buvaient du maté, a-t-il dit, il était le seul à résister.

« Je préfère un bon café qu’une tasse de maté », a déclaré Hernández, ajoutant plus tard avec un petit rire : « Ils disent que cela les aide ? Mais le compagnon ne t’aide pas à marquer des buts.