Qu’est-ce qui motive Joe Biden, les pays riches au jour 1 ?

FALMOUTH, Angleterre – Les dirigeants de certains des pays les plus riches du monde se sont réunis vendredi pour leurs premières réunions en personne depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le sommet du Groupe des Sept à Cornwall, en Angleterre, se déroulera jusqu’à dimanche. Les pourparlers portent sur des mesures pour distribuer à l’échelle mondiale les vaccins COVID-19, le changement climatique et les problèmes de sécurité communs, des cyberattaques à l’ascension géopolitique de la Chine.

Jeudi, le président Joe Biden a tenu une réunion préalable au sommet avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ils ont discuté de la durabilité des relations américano-britanniques et Johnson a cherché à apaiser les inquiétudes à Washington quant à l’impact de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne – le Brexit – sur un traité de paix vieux de plusieurs décennies en Irlande du Nord.

Biden à l’étranger :Le sommet du G-7, l’OTAN et Poutine rencontrent un moment « définitif » pour la démocratie

Voici comment s’annonce le premier jour du G-7 :

Une économie mondiale, mais plus juste

Biden et les dirigeants de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon devraient approuver un plan visant à garantir un taux d’imposition minimum mondial des sociétés d’au moins 15 %. Il s’agit d’empêcher les grandes entreprises telles qu’Amazon et Apple de payer peu ou pas d’impôt sur leurs revenus à l’étranger.

Biden a qualifié l’initiative d’illustration de la façon dont son administration cherche à protéger les intérêts de la classe moyenne américaine. Il veut utiliser les recettes fiscales pour investir dans des projets d’infrastructure.

Plus de vaccins pour tout le monde

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont certains des taux de vaccination contre les coronavirus les plus élevés au monde. Johnson a déclaré que les dirigeants du G-7 à Cornwall seront invités cette semaine à faire don d’un milliard de vaccins au total aux pays les plus pauvres au cours de l’année prochaine. Vendredi, il y aura plus de discussions sur la façon d’atteindre cet objectif après que Biden s’est engagé avant le sommet à faire don de 500 millions de doses de vaccin contre le coronavirus de Pfizer à près de 100 pays à faible revenu et à l’Union africaine. Et Johnson a déclaré que son pays offrirait plus de 100 millions de doses, probablement du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Quand Joe a rencontré Boris :4 points à retenir de la première rencontre de Joe Biden avec Boris Johnson

« Les pays à revenu élevé ont stocké bien plus de doses de vaccins qu’ils n’en ont besoin, même si COVID-19 est un problème mondial qui ne peut être traité efficacement que si nous agissons en tant que communauté mondiale, et cela signifie protéger tout le monde partout », a déclaré Helen Lambert, professeur d’anthropologie médicale à l’Université de Bristol, Angleterre.

Offensive de charme royal

Qui a dit que le soft power n’était pas une chose ? La reine Elizabeth II et d’autres membres supérieurs de la famille royale britannique seront envoyés vendredi au sommet du G-7, reflétant le rôle diplomatique important que la famille royale joue souvent pour la Grande-Bretagne. La reine sera rejointe par le prince Charles, le prince William, la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge pour des événements à l’Eden Project, un complexe climatique et de biodiversité à Cornwall. Dimanche, la reine accueillera Biden et la première dame Jill Biden au château de Windsor. La reine a rencontré 12 des 14 présidents américains en exercice au cours de son règne de près de 70 ans.

Première dame:Jill Biden porte une veste « LOVE » pour défendre « l’unité » lors de sa visite au Royaume-Uni

Souriez, c’est l’heure de la photo

Aucun sommet international ne serait complet sans la traditionnelle « photo de famille » des dirigeants mondiaux. Cette photo est à l’ordre du jour aujourd’hui, en fin d’après-midi. La photo de famille peut parfois donner une indication de tensions latentes ou en développement entre des personnalités dominantes, ou simplement donner un aperçu de quelque chose de plus banal. Par exemple, quelle est la taille d’un leader mondial par rapport à ses homologues. Les nombreuses photos de l’ancien président Donald Trump capturées lors des différents sommets auxquels il a participé pendant sa présidence le montrent invariablement comme ayant l’air insatisfait ou en désaccord avec les autres dirigeants, comme c’était souvent le cas. Attendez-vous à ce que Biden fasse un large sourire.

Qu’est-ce qu’il y a pour le dîner ?

Le sommet du G-7 est avant tout une occasion de faire preuve de leadership mondial sur les questions urgentes du jour. Cependant, pour le président et les premiers ministres, c’est aussi une assez bonne excuse pour bien manger. Voici les plats que Biden et al seront servis ce soir, cuisinés par la chef Emily Scott de l’hôtel Watergate Bay à Cornwall :

Commencer: Melon épicé, gaspacho, noix de coco, fines herbes

Plat principal: Turbot rôti sur l’os (pêché au large de la côte de Cornouailles par un pêcheur de la ville voisine de Newquay) avec pommes de terre nouvelles de Cornouailles et pesto d’ail sauvage avec des légumes verts des potagers locaux de Padstow

Cours de fromage: Fromage de Cornouailles – Gouda, Yarg de Cornouailles, Bleu Helford

Dessert: Pavlova anglais aux fraises

Petits fours: Clotted cream Fudge, mini cornet de glace caillée à la truffe Earl Grey au chocolat