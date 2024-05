Qu’est-ce qui les rend résistants au déclin cognitif ?

Cependant, un groupe unique de personnes âgées connu sous le nom de « superagers » défiez cette tendance en conservant une forte mémoire épisodique comparable à celle d’individus beaucoup plus jeunes et en bonne santé.

Les chercheurs ont collecté des données IRM pour évaluer la santé et la microstructure de la substance blanche du cerveau, avec une analyse axée sur le volume de la substance blanche, le volume des lésions et la quantification de hyperintensités de la substance blanche – souvent associé au déclin cognitif – en utilisant l’échelle de Fazekas.

Cependant, des analyses détaillées de la microstructure de la substance blanche ont révélé que les superagers avaient des propriétés plus élevées. anisotropie fractionnaire et plus bas diffusivité moyenne — deux mesures liées au déclin cérébral au niveau microstructural — dans certaines régions du cerveau, notamment dans les zones frontales.

Ben Rein, Ph.D. un neuroscientifique et communicateur scientifique, également non impliqué dans cette recherche, nous a dit qu’« il s’agit d’une étude intéressante et utile », notamment parce qu’« il y a un énorme intérêt et une grande utilité à comprendre ce qui fait que certaines personnes vieillissent avec grâce, tandis que d’autres sont plus enclines à vieillir. au déclin cognitif.

Paul Psychogios, MD un généticien médical certifié et directeur associé du programme Providence Clinical Genetics and Genomics à Burbank, en Californie, non impliqué dans cette recherche, a commenté qu ‘«il s’agit d’une étude importante complémentaire à l’étude antérieure des auteurs sur l’importance des changements dans la matière grise. sur la santé cérébrale et le survieillissement.

Garo a souligné que « dans un étude précédente en utilisant la même cohorte de super-âges, nous avons étudié quels modes de vie et facteurs médicaux différencient les super-âges d’un groupe témoin âgé ayant une mémoire normale pour leur âge.

« Nous avons constaté que les super-âges ont une meilleure mobilité, une meilleure santé mentale, moins de troubles du glucose et de problèmes d’hypertension et un plus grand intérêt pour la musique », nous a-t-elle expliqué.

Pourtant, Garo a prévenu que «[w]Nous ne pouvons pas dire que le contrôle de tous ces facteurs vous aidera à devenir des super-adultes puisque nous ne pouvons pas déduire de causalité à partir de cette étude.

« Néanmoins, ces résultats soulignent qu’avoir une bonne santé mentale et physique, ainsi que des passe-temps, pourraient contribuer à un vieillissement en bonne santé », a-t-elle ajouté.

Rein a accepté, énumérant plusieurs recommandations pour vieillir en bonne santé, notamment :

maintenir une bonne hygiène du sommeil exercice physique régulier interaction sociale exercice mental.

« Le sommeil et l’exercice physique sont des piliers reconnus de la santé cérébrale, mais les interactions sociales ne reçoivent pas suffisamment d’attention », a souligné Rein. « En vieillissant, nous passons plus de temps seuls et l’isolement est mauvais pour le cerveau. Passer du temps avec les autres est un excellent moyen de faire de l’exercice et de protéger son cerveau.

« L’exercice mental est important car c’est l’apport qui soutient le fonctionnement cérébral. Si vous restez au lit pendant des semaines, les muscles de vos jambes s’atrophieront parce qu’ils ne sont pas utilisés. Le cerveau est similaire, surtout plus tard dans la vie. Il y a un dicton en neurosciences : « utilisez-le ou perdez-le ». – Ben Rein, MD

« S’engager dans des activités et des défis cognitifs – c’est-à-dire la lecture, les puzzles, les passe-temps – exerce des voies dans votre cerveau qui pourraient autrement être vulnérables à l’atrophie », a-t-il expliqué. « Lorsque ces voies sont exercées, le cerveau est plus susceptible de les conserver. […] et ici nous pouvons commencer à voir un lien direct avec l’étude.

« Ceux qui utilisent davantage leur cerveau – en particulier pour des tâches cognitives de haut niveau – peuvent être plus susceptibles de faire preuve d’une plus grande intégrité de la substance blanche. L’activation de certains circuits préserve littéralement leur structure », a déclaré Rein.

Le neuroscientifique conclut que « certes, il y a beaucoup d’autres influences importantes chez ces super-âges (génétique, mode de vie, etc.) mais le cerveau est comme un muscle : plus vous l’utilisez, plus il sera fort et plus il sera résistant ». sera de s’atrophier.