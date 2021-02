Qu’est-ce qui justifie l’intérêt des sportifs professionnels pour le CBD 

À l’instar du THC, le CBD est une molécule présente dans le cannabis. Mais, contrairement aux idées reçues, la cannabidiol ne produit aucun effet psychoactif. C’est d’ailleurs ce qui a poussé l’agence mondiale antidopage à retirer ce produit de sa liste de substances interdites dans l’univers du sport. Depuis lors, de plus en plus de sportifs professionnels se procurent ce concentré de chanvre afin d’améliorer leur condition physique et par ricochet leurs performances. Trouvez ici des informations utiles sur les bienfaits du CBD pour les sportifs, toutes catégories confondues.

L’utilisation du CBD avant une compétition sportive

Pour un sportif qui s’apprête à participer à une compétition ou une séance d’entrainement intense, le cannabidiol peut être d’une grande aide. En effet, ce produit possède des propriétés lui permettant d’agir efficacement sur le mental. C’est important, surtout pour le haut niveau. Avant d’abord une compétition majeure, il est possible de découvrir ici l’huile de CBD. Utilisé en mode sublingual, ce produit permet de se vider la tête et de mieux se concentrer sur l’objectif à atteindre. En outre, il réduit le stress et l’anxiété qui sont généralement la première cause de mauvaises performances chez un sportif de haut niveau.

Pour un athlète, consommer du CBD juste avant un effet est un moyen efficace d’optimiser son énergie, sans pour autant s’exposer aux effets indésirables des substances dopantes. À noter que cette molécule aide également à mieux supporter les douleurs liées à l’effort physique et à se dépasser. C’est d’ailleurs ce qui justifie sa popularité dans l’univers des sports d’endurance.

L’utilisation du CBD après un effort physique

Si le cannabidiol est de plus en plus populaire dans le monde du sport, c’est parce qu’il est efficace tant avant l’effort physique qu’après. En effet, le CBD possède des propriétés favorisant une récupération rapidement après une activité sportive intense. De façon naturelle, cette molécule constitue un puissant produit anti-inflammatoire. Il peut donc agir sur les muscles et accélérer leur temps de récupération. Ainsi, le sportif réduit son temps de repos entre deux compétitions, tout en montrant de belles performances. À noter qu’un site comme cbd-dundees.com offre la possibilité de se procurer facilement ce produit en toute légalité.

En général, l’effet du CBD après un effort physique s’apprécie mieux lorsqu’il est appliqué en local. Il est donc préférable de faire un massage à l’huile de CBD ou avec une crème contenant du cannabidiol pour soulager rapidement les muscles. En cas de blessure, ce produit réduit la sensation des douleurs et aide à guérir dans les meilleurs délais. À noter cependant qu’il faut savoir bien l’utiliser pour en profiter au maximum.

Depuis quelques années, le cannabidiol et son mode d’action font l’objet d’une attention particulière de la part de la communauté scientifique. De nombreuses études ont d’ailleurs été réalisées et ont permis de découvrir les bienfaits de cette molécule sur l’organisme. D’après les chercheurs, le CBD possède des effets analgésiques et anti-inflammatoires très prometteurs. De récentes expérimentations suggèrent qu’une bonne utilisation du CBD conduit à une réduction significative des inflammations et de la douleur chez les personnes souffrant de rhumatisme, de l’arthrose, etc. Est-ce à dire que nous tendons vers une autorisation des médicaments à base du cannabis ? Seul le temps nous le dira.