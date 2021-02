Mesut Ozil a choisi l’équipe numéro 67 lorsqu’il a rejoint Fenerbahce comme référence au code postal de la ville natale de sa famille. Photo par Burak Milli / Agence Anadolu via Getty Images

Près de 11 mois depuis sa dernière apparition en compétition, le retour tant attendu de Mesut Ozil au football est survenu cette semaine lorsqu’il a fait ses débuts pour Fenerbahce.

L’ancien meneur de jeu d’Arsenal, qui a rejoint le club turc en tant qu’agent libre le mois dernier, est sorti du banc pour les 15 dernières minutes de la victoire 2-1 à l’extérieur de mercredi sur Hatayspor.

Ozil, 32 ans, s’est aventuré sur le terrain avec le maillot n ° 67. Auparavant n ° 10 au Real Madrid et à Arsenal, Ozil a choisi le n ° 67 à Fener comme une référence nostalgique au code postal de la ville natale de sa famille, Zonguldak, dans le nord de la Turquie.

Bien que le nombre élevé d’équipes soit monnaie courante dans d’autres sports aux États-Unis et ailleurs depuis des années, il est rare de voir un chapiteau signant dans le football choisir volontairement d’être répertorié dans les années 20, 30 ou au-delà. Voici un aperçu de certains des autres joueurs qui ont sélectionné des numéros d’équipes impairs dans le passé, et leurs raisons de le faire.

18. Ivan Zamorano (1 + 8)

Zamorano, l’un des attaquants les plus redoutables du monde, portait son maillot n ° 9 préféré lorsqu’il est passé du Real Madrid à l’Inter Milan en 1996. L’année suivante, l’équipe italienne a battu le record du monde des transferts pour acquérir la star brésilienne Ronaldo, qui a pris le maillot n ° 10. Tout était beau et équilibré, jusqu’à ce que Robert Baggio arrive en 1998 et veuille le numéro de Ronaldo. Ronaldo a ensuite été déplacé au n ° 9 et, alors que Zamorano a pris l’échange de bonne grâce, il n’était pas prêt à abandonner complètement son numéro chanceux et a plutôt évoqué une ruse pour s’assurer qu’il avait toujours * techniquement * le n ° 9 sur son arrière. Tout ce qu’il a fallu, c’était fouiller dans le lettrage de vinyle de rechange dans l’atelier de l’homme de kit et l’application d’une simple arithmétique.

23. David Beckham

Beckham, après avoir porté le légendaire n ° 7 pour Manchester United, n’a pas été en mesure de prendre ce chiffre lors de son grand passage au Real Madrid en 2003 car il était déjà pris Los Blancos l’attaquant vedette Raul. Le directeur sportif Jorge Valdano a offert à Beckham le n ° 4 ou le n ° 23, l’international anglais ayant choisi ce dernier sur la base de la suggestion de son épouse Victoria selon laquelle « cela n’a jamais fait de mal à Michael Jordan ». Il a également porté le maillot n ° 23 pour LA Galaxy, avant de passer au n ° 32 lors de ses prochains prêts avec l’AC Milan et le Paris Saint-Germain.

52. Nicklas Bendtner

Juste avant le début de la saison 2009-10, l’attaquant d’Arsenal Bendtner a décidé de doubler son effectif en passant du n ° 26 au n ° 52. Comme vous pouvez vous y attendre, plusieurs fans ont été lésés, en particulier ceux qui avaient déjà déboursé pour une réplique de chemise avec « Bendtner No.26 » dans le dos. Cependant, l’attaquant a offert de rembourser personnellement quiconque avait commis l’erreur.

Comme l’international danois l’a expliqué plus tard dans « Both Sides », son autobiographie: « Je passe du maillot n ° 26 au maillot n ° 52 à cause d’une diseuse de bonne aventure professionnelle que ma mère connaît. Ou d’une voyante, comme elle se dit elle-même. Elle pense 26 est un s — nombre pour moi, parce que 2 + 6 = 8, qui est mon soi-disant «mauvais numéro». Elle a découvert ça… d’une manière ou d’une autre. Selon l’amie, 7 est mon chiffre porte-bonheur. Ma force Malheureusement, 7 est déjà pris. Et 25 (2 + 5 = 7) était celui d’Adebayor, ce qui signifie que tout est lié à un mauvais karma. Nous nous contentons de 52 à la fin. Lorsqu’il est rendu officiel, tout le monde pense que c’est un indice mon nouveau salaire: 52 000 £ par semaine. «

Il est peut-être bien établi comme arrière droit de premier choix de Liverpool, en plus d’être un vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, mais Alexander-Arnold évite toujours le maillot plus orthodoxe n ° 2 au profit de son ancien numéro de l’équipe n ° 66. Comme l’a révélé le kitman des Reds, Lee Radcliffe, le numéro ne contient aucune cache spécifique pour Alexander-Arnold, ni une tentative de se forger une sorte d’identité numérique.

« Quand vous le voyez maintenant soulever des trophées et célébrer avec le n ° 66 à l’arrière, c’est un sentiment étrange et je ne peux pas vraiment le décrire », a déclaré Radcliffe. « C’est bizarre de voir un nombre aussi élevé et que quelqu’un en soit content! » Quelqu’un comme Trent a juste été heureux de faire partie de la première équipe et ne réalise évidemment pas à quel point il est bon. Il ne demande vraiment rien, pour être honnête. Je pense qu’il est si décontracté qu’on lui a clairement donné le numéro et qu’il s’est dit: « Ouais, ça me fera l’affaire. Je vais garder ça, « et je n’ai pas réalisé à quel point c’est devenu emblématique au fil des ans. »

69. Bixente Lizarazu

Lizarazu portait le maillot traditionnel de l’arrière gauche n ° 3 avec une grande estime au sommet de sa carrière avec le Bayern Munich. Il est ensuite parti passer six mois à Marseille dans sa France natale, avant de revenir dans les géants de la Bundesliga pour un dernier tour de service avant la saison 2005-06. Cependant, son célèbre maillot n ° 3 ayant été transféré au demi-centre brésilien Lucio en son absence, Lizarazu a été contraint de choisir un nouveau numéro pour lui-même. L’arrière latéral vétéran, âgé de 35 ans à l’époque, a choisi le n ° 69 qui, selon lui, était simplement une référence à son année de naissance (1969), sa taille (1,69 mètre) et son poids (69 kg).

80. Ronaldinho

Lorsque Ronaldinho s’est présenté à l’AC Milan en 2008, il a initialement demandé le maillot n ° 10 qu’il avait porté avec une telle distinction à Barcelone, qui était également devenu une partie de sa marque personnelle (« R10 »). Malheureusement, Clarence Seedorf avait déjà ce numéro à Milan et ne voulait pas l’abandonner. En effet, Milan avait également une règle non écrite qui empêchait ses joueurs de couper et de changer les numéros de maillot. L’attaquant brésilien a plumpé pour le n ° 80 à la place, en référence à son année de naissance. Aussi influent que jamais, le stratagème de Ronaldinho consistant à jouer sa date de naissance sur son dos a été copié par deux autres signatures à Milan le même été, le retour Andriy Shevchenko choisissant le maillot n ° 76 et le milieu de terrain Mathieu Flamini optant pour le n ° 84.

96.2. Mika Lehkuosuo

El número más insólito de la historia: el finés Mika Lehkosuo usaba el 96.2, dial de una radio de Hensinki pic.twitter.com/L6jsHqi72X – Luciano Wernicke (@LucianoWernicke) 16 mai 2015

Peu de footballeurs ont réussi à incorporer un point décimal dans leur numéro de maillot, mais le milieu de terrain finlandais Lehkuosuo a fait exactement cela après avoir conclu un accord de parrainage avec une station de radio locale. En tant que tel, l’homme du HJK Helsinki portait le maillot n ° 96.2 en référence à la fréquence de la station en question. Cependant, l’accord a été de courte durée et a pris fin lorsque le règlement de l’UEFA a interdit à Lehkuosuo de porter son maillot non autorisé lors des matchs de la Ligue des champions.

99. Antonio Cassano

Jamais du genre à s’incliner devant les conventions, Cassano portait fièrement la chemise n ° 99 pendant son séjour à la Sampdoria. L’attaquant avait voulu le n ° 18 comme numéro de maillot de premier choix (car 9 plus 9 égale 18), mais c’était déjà pris par l’ailier hongrois Vladimir Koman. Malheureusement, son deuxième choix, le n ° 10, était également déjà porté par Francesco Flachi. Forcé de recourir à son troisième choix, Cassano a opté pour le n ° 99, révélant alors qu’il était présenté comme un joueur de la Sampdoria qu’il était en partie en hommage à la centrale brésilienne Ronaldo, qui portait le même numéro à l’AC Milan à l’époque.

121. Tommy Oar

Le milieu de terrain australien Oar était célèbre, ou peut-être tristement célèbre, portait le maillot n ° 121 lors de ses débuts internationaux lors d’un match de qualification asiatique contre l’Indonésie en 2010. Dans une équipe qui comptait déjà un n ° 60, 61, 66 et 89, c’est en quelque sorte Oar qui a quand même réussi à monter sur le terrain avec le numéro le plus ridicule de tous. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c’était le résultat direct des règles de la Confédération asiatique de football qui dictaient que tous les joueurs susceptibles d’être utilisés devaient se voir attribuer un numéro de maillot qu’ils doivent conserver pendant toute la durée de la campagne de qualification. Nous pouvons seulement supposer que l’entraîneur des Socceroos, Pim Verbeek, n’était pas trop convaincu que Oar serait appelé à un moment donné.

Alvarez fait partie d’un groupe restreint de joueurs à avoir joué avec non pas un, pas deux, mais trois chiffres sur le dos. L’arrière central a émergé avec le maillot n ° 282 lorsqu’il a fait ses débuts pour le Club America en 2016 à l’âge de 19 ans. Cela est dû à la règle de la Liga MX selon laquelle tous les joueurs, même ceux des équipes de réserve et de jeunes, doivent se voir attribuer un numéro. Par conséquent, Alvarez a fait son ascension rapide tout en conservant son numéro à trois chiffres. L’international mexicain, qui a signé pour l’Ajax en 2019, porte désormais le n ° 4 pour le club et le pays.