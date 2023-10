Qu’est-ce qui garde les couples au chaud en hiver ? La bataille pour le thermostat | Zoé Williams

M.Mon père avait une étrange poche de chauvinisme dans une vision du monde par ailleurs solide, selon laquelle les hommes et les femmes n’aimaient pas et ne pouvaient pas aimer les mêmes films. Ma sœur lui a dit un jour qu’elle ne pouvait pas imaginer sortir avec quelqu’un qui a des goûts complètement différents en matière de cinéma, et il a dit : « Dans ce cas, tu es destiné à épouser quelqu’un qui ment pour te rendre heureux, et il y a des gens pires. tu pourrais finir par te marier.

Supprimez l’essentialisme absurde du genre – en fait, le genre dans son ensemble – et les films, remplacez « n’importe quel couple » et « le chauffage central », et je suis à peu près avec lui. Il n’existe pas de couple qui souhaite que sa maison ait la même température, et il existe certainement des couples qui mentent pour se rendre heureux.

Je connais un gars qui fait semblant de ne pas savoir comment utiliser le thermostat, dont l’incompétence stratégique le soulage du fardeau de ces guerres, ajustant furtivement la température jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau ajustée furtivement. Ensuite, sa femme règle le chauffage selon ses préférences, car son ignorance est tout simplement trop mignonne. Il y a des couples qui interagissent avec maturité sur le sujet, avec beaucoup de discussions supplémentaires autour des friperies, des gilets et des vitrines. Il y a des ménages dont le débat est très immature et se termine par : « Qui pourrait vivre dans cette chaleur, à part ta mère ? « Ta mère. » « Ta mère. »

La beauté de tout cela réside dans le fait que de nombreuses autres conversations sur les compromis, le style de vie, la mortalité, la charge domestique et tout le reste sont médiatisées à travers cette conversation très lente, qui commence fin septembre, lorsque la personne qui veut avoir suffisamment chaud remarque le premier journée froide et dure jusqu’à la mi-novembre, lorsque la personne qui a trop chaud pense que la saison du chauffage central devrait commencer. Je pense que c’est à peu près ce qu’aurait été le moment des récoltes pour une unité conjugale pré-industrialisée – la soupape de libération, via un ensemble de conflits pratiques, basés sur les cultures et le porc, pour toutes les autres tensions de l’année.

Puis arrive l’année où l’on passe de l’été à l’hiver en une seule nuit, et un rituel apaisant de six semaines doit se dérouler en six minutes. Je ne dis pas que c’est une bataille ouverte dans chaque maison, mais bonne chance pour Noël à tous.