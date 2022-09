Par Cara Murez Reporter du HealthDay



Journaliste de la journée de la santé



MERCREDI 14 septembre 2022 (HealthDay News) — Une nouvelle étude offre aux parents ce qui semble être un cadeau miraculeux : une technique simple et gratuite qui ne prend que 13 minutes pour endormir les bébés qui pleurent.

Des chercheurs au Japon ont découvert que se promener tout en portant des bébés pendant cinq minutes calmait les nouveau-nés, tandis que huit autres minutes passées assis tout en tenant les bébés endormis rendaient le transfert vers un berceau plus fluide.

L’équipe a étudié le processus d’apaisement à l’aide d’un appareil ECG pour bébé et de caméras vidéo pour comparer les changements de fréquence cardiaque et de comportement alors que 21 mères exécutaient certaines activités courantes pour calmer les nourrissons. Il s’agissait notamment de porter les bébés, de les pousser dans une poussette et de les tenir en position assise.

Les chercheurs ont pu enregistrer des données détaillées sur des bébés qui pleuraient, étaient éveillés et calmes ou dormaient. L’idée était de suivre les changements de comportement et de physiologie avec une grande précision.

L’équipe a découvert que “marcher pendant cinq minutes favorisait le sommeil, mais seulement pour les nourrissons qui pleuraient. Étonnamment, cet effet était absent lorsque les bébés étaient déjà calmes au préalable”, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Kumi Kuroda, du RIKEN Center for Brain Science à Saitama, Japon.

Quoi qu’il en soit, tous les bébés de l’étude avaient cessé de pleurer à la fin de la marche de cinq minutes et avaient une fréquence cardiaque réduite. Environ la moitié dormait.

L’étude a révélé que les bébés étaient extrêmement sensibles à tous les mouvements de leur mère, leur rythme cardiaque changeant lorsque leur mère s’arrêtait de marcher ou se retournait. L’événement le plus important qui a perturbé les nourrissons endormis s’est produit juste au moment où ils se sont séparés de leur mère, mettant en évidence le problème d’avoir un bébé endormi qui se réveille juste au moment où le bébé est couché.

“Bien que nous ne l’ayons pas prédit, le paramètre clé pour un allongement réussi des nourrissons endormis était la latence à partir du début du sommeil”, a déclaré Kuroda dans un communiqué de presse du RIKEN.

Plus précisément, les bébés se réveillaient souvent s’ils étaient couchés avant d’avoir dormi environ huit minutes.

Pour résoudre le problème, Kuroda suggère aux mères de porter un bébé qui pleure régulièrement pendant environ cinq minutes avec quelques mouvements brusques, suivis d’environ huit minutes en position assise avant de les allonger pour dormir.