Qu’est-ce qui fait un philanthrope ? – Section locale de Shaw

Le mardi 15 novembre, la Fondation communautaire du comté de McHenry célébrera notre fête préférée – la Journée nationale de la philanthropie.

Le terme « philanthropie » intimide parfois les gens, mais Merriam-Webster offre une définition simple : la bonne volonté envers les autres membres de la race humaine, en particulier un effort actif pour promouvoir le bien-être humain ou un acte ou un don fait ou fait à des fins humanitaires.

Dans le comté de McHenry, nous sommes entourés de philanthropes de tous horizons – des personnes qui répandent la bonne volonté, aident leurs voisins et donnent du temps et des trésors pour élever leur communauté.

Qu’est-ce qui incite quelqu’un à jouer le rôle de « philanthrope » ?

À la Fondation, nous aimons apprendre les histoires derrière le donateur.

Prenons par exemple la famille Cooney. Kent Cooney a été le premier directeur exécutif de la Fondation de 2001 à 2006, et il a également été le premier donateur, un titre qui, selon lui, est né d’une nécessité.

« Nous avions besoin d’ouvrir un compte bancaire. Pour ce faire, nous avions besoin d’argent », a déclaré Kent.

Ainsi, en tant que nouveau directeur général de la Fondation, Kent a émis un chèque de 100 $.

Peu de temps après, la mère de Kent, Karlen, a été la deuxième personne à créer un fonds de bienfaisance avec The Community Foundation – le James and Karlen Cooney Fund. Elle y a contribué jusqu’à sa mort en 2017. Kent et ses sœurs ont adoré aider leur mère à examiner de nombreuses demandes de subventions et à faire des recommandations.

GIVE360 est la preuve que la philanthropie est quelque chose que nous pouvons tous partager, main dans la main.

Le programme Donner 360 de la Fondation est un lieu de rassemblement pour les philanthropes en herbe, les jeunes donateurs et les donateurs établis afin de collaborer pour le plus grand bien.

Pour certains, le simple fait de découvrir un programme comme DONNE360 – une initiative philanthropique où les membres paient une cotisation annuelle de 360 ​​$, qui est mise en commun au profit d’organismes de bienfaisance locaux – est une motivation suffisante pour entrer dans le cercle des dons.

Pour d’autres, un événement de la vie peut stimuler leur vocation philanthropique.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens approchent la Fondation pour des conseils philanthropiques, de la planification successorale à la commémoration d’un être cher. Certains entrent en possession de richesses, de ressources ou de biens qu’ils souhaitent canaliser de manière réfléchie vers des organisations caritatives locales de confiance tout en maximisant l’impact. Souvent, les donateurs rencontrent des difficultés ou découvrent des problèmes qui les obligent à améliorer les opportunités pour les autres.

Nos philanthropes de l’année 2022, Greg et Dana Gliniecki, ont toujours donné la priorité au bénévolat et à l’engagement caritatif. Cependant, en 2015, lorsque Greg a vendu une entreprise qu’il avait cofondée, cela a permis au couple d’étendre son impact philanthropique dans le comté de McHenry. En collaboration avec The Community Foundation, ils ont fait une série de dons transformateurs.

Ayant élevé leur famille dans le village de Cary, Dana et Greg ont saisi l’occasion de soutenir plusieurs initiatives clés là-bas, y compris une nouvelle place communautaire.

Lorsque la Fondation communautaire a déménagé dans son domicile permanent à Crystal Lake, le généreux don des Glinieckis a aidé à ouvrir les portes du Centre de philanthropie, une plaque tournante pour la collaboration caritative.

Et quand Dana a entendu parler d’un organisme de bienfaisance de la région de Chicago qui augmentait la possession de livres chez les enfants mal desservis, elle et Greg ont voulu rapporter ses avantages à la maison. La banque de livres de Bernie a étendu sa portée aux jeunes du comté de McHenry, plaçant plus de 170 000 livres entre les mains de plus de 14 000 enfants du comté de McHenry au cours de sa première année.

Quelques pensées d’adieu alors que nous célébrons la Journée nationale de la philanthropie…

J’espère qu’en lisant ces histoires, chacun de nous a l’occasion non seulement de s’arrêter en reconnaissance de la façon dont les philanthropes façonnent notre communauté, mais aussi de la façon dont nous nous voyons dans le rôle – parce que la bonne volonté, quelle que soit sa forme, n’est que bonne lorsqu’il est partagé.

Si vous souhaitez vous joindre à moi pour célébrer la Journée nationale de la philanthropie et en savoir plus sur la façon dont la Fondation peut amplifier votre impact caritatif dans le comté de McHenry, ma porte est ouverte. Appelez le 815-338-4483 ou envoyez un courriel à marcey@thecfmc.org. Vous pouvez également faire un don en ligne à un fonds local de votre choix sur thecfmc.org.

Marcey Ciaccio est la directrice exécutive par intérim de la Community Foundation du comté de McHenry.