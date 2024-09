Qu’est-ce qui fait un bon mari selon Mansha Pasha ? – Célébrité

L’acteur Mansha Pasha, marié depuis 2021 à l’avocat et militant Jibran Nasir, est récemment apparu dans Mazaaq Raat et a détaillé ce qui, selon elle, fait un bon mari – ou une bonne épouse.

« Ce n’est pas parce que quelqu’un est une bonne personne qu’il est forcément un bon partenaire », a-t-elle partagé.

Pasha, qui était auparavant mariée à l’homme d’affaires Asad Farooqi, a évoqué ses doutes initiaux et sa clarté finale à propos de Nasir. En repensant à leur relation, elle a déclaré : « Quand j’ai rencontré Jibran pour la première fois, j’ai su qu’il était fait pour moi. Je l’ai dit dans mon cœur à l’époque, et j’ai attendu qu’il me le dise en retour dans la vraie vie. »

Le Laal Kabootar L’actrice a également admis qu’elle se sentait perturbée par son instinct. « Je ne suis pas le genre de personne à croire à l’amour instantané. Je pensais que j’y pensais peut-être trop. Je ne savais pas si j’avais raison ou tort, j’avais juste le sentiment qu’il était fait pour moi. »

Au fur et à mesure que les deux passaient du temps ensemble, Pasha se rendit compte que son instinct la guidait vers la personne qui lui convenait, et pas seulement vers la bonne personne. « Après avoir appris à le connaître, j’ai réalisé que tout ce que j’avais ressenti pour lui depuis le début était juste.

« Il faut comprendre qu’un homme bon ne fait pas forcément un bon mari, tout comme toutes les bonnes femmes ne font pas forcément de bonnes épouses », a-t-elle souligné. « Avant d’épouser un homme, vous devez voir comment il se comportera en tant que mari, pas seulement s’il pourra prendre soin des autres, mais s’il pourra prendre soin de vous. »

Pasha a illustré cela par une anecdote. Elle se souvient d’un incident où elle avait accidentellement cassé un verre et au lieu de s’énerver ou de pointer du doigt, Nasir avait calmement nettoyé le désordre. « J’ai réalisé que même si c’était ma faute et mon désordre, il s’était immédiatement soucié de moi et avait commencé à nettoyer. »

Pour Pasha, ce moment a été une petite mais puissante réflexion sur la nature de Nasir. « Il a montré de nombreuses façons qu’il se soucie des autres. Il ne se concentre pas sur le problème. Il se concentre sur la façon dont il peut être résolu. »

Pacha et Nasir ont eu engagé en 2019. Au cours de leurs fiançailles, Nasir a parlé de s’inspirer de sa fiancée de l’époque. « C’est une femme active, entreprenante et ambitieuse. Elle a aussi son temps libre, quelques heures pour s’explorer, son talent d’actrice, et c’est ce qui m’inspire. » Les deux fait le noeud en 2021.