On dit que l’iPhone d’Apple est l’un des smartphones les mieux construits. Les stratégies de conception infaillibles de la société sont très recherchées pour ceux qui préfèrent le look propre et sans encombrement. Cependant, la qualité de construction de l’iPhone est quelque chose qui est un peu remise en question après que les rapports de perte de couleur des modèles d’iPhone 11 et d’iPhone 12 ont commencé à faire le tour. Selon plusieurs rapports en ligne, certains modèles d’iPhone 12 ont perdu de la couleur à cause de leur châssis en aluminium.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy