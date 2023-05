Qu’est-ce qui fait d’une tempête un typhon ? Qu’est-ce qu’un super typhon ?

Un puissant typhon s’est abattu sur le territoire américain de Guam dans le Pacifique et a frappé l’île de vent et de pluie.

Le typhon Mawar est le plus fort à avoir frappé le territoire américain d’environ 150 000 personnes depuis 2002. Le typhon a brièvement touché terre mercredi soir en tant que tempête de catégorie 4 à la base aérienne d’Andersen, à la pointe nord de l’île.

Quelques termes météorologiques couramment utilisés et leurs définitions, qui s’appuient sur des documents du National Weather Service :

rivière atmosphérique — Panaches d’humidité longs et larges qui se forment au-dessus d’un océan et traversent le ciel au-dessus de la terre.

blizzard — Vents de 35 mi/h (56 km/h) ou plus et fortes chutes et/ou poudrerie de neige avec visibilité inférieure à un quart de mille (0,40 kilomètre) pendant trois heures ou plus.

cyclone — Une tempête avec des vents forts tournant autour d’un centre mobile de basse pression atmosphérique. Le mot est parfois utilisé aux États-Unis pour signifier tornade et dans la région de l’océan Indien pour signifier ouragan.

derecho – Une tempête de vent en ligne droite répandue et généralement rapide. Il mesure généralement plus de centaines de kilomètres de long et plus de 161 kilomètres de large.

El Nino, La Nina – El Nino est un phénomène climatique naturel qui commence par des eaux exceptionnellement chaudes dans le centre et l’est du Pacifique équatorial, puis modifie le temps dans le monde entier. Le revers de la médaille d’El Nino est La Nina. Il s’agit d’un refroidissement occasionnel mais naturel du Pacifique équatorial qui modifie également le temps dans le monde entier.

ouragan ou typhon — Cyclone tropical à noyau chaud dans lequel le vent de surface minimum soutenu est de 74 mph (119 km/h) ou plus. Les ouragans sont engendrés à l’est de la ligne de changement de date internationale. Les typhons se développent à l’ouest de la ligne. Ils sont connus sous le nom de cyclones dans l’océan Indien et en Australie.

microrafale — Se produit lorsqu’une masse d’air refroidi se précipite vers le bas à la suite d’un orage, frappe le sol et se précipite vers l’extérieur dans toutes les directions.

vortex polaire — Fait généralement référence au gigantesque modèle météorologique circulaire en altitude dans la région arctique, enveloppant le pôle Nord (mais il peut également s’appliquer au pôle Sud). C’est un schéma normal qui est plus fort en hiver et qui maintient certains des temps les plus froids près du pôle Nord. Le courant-jet enferme généralement le vortex polaire et le maintient au nord. Mais parfois, une partie du vortex peut se détacher ou se déplacer vers le sud, apportant un temps inhabituellement froid au sud et permettant à un temps plus chaud de remonter vers le nord.

bourrasque de neige — Une période intense mais de courte durée de chutes de neige modérées à fortes, avec des vents forts et des éclairs possibles.

onde de tempête — Montée anormale des eaux au-dessus de la marée normale, générée par une tempête.

super typhon — Un typhon dans lequel le vent de surface maximum soutenu est de 150 mph (241 km/h) ou plus.

tornade — Une violente colonne d’air en rotation formant un pendant, généralement à partir d’un cumulonimbus, et touchant le sol. A l’échelle locale, c’est le plus destructeur de tous les phénomènes atmosphériques. Les tornades peuvent apparaître de n’importe quelle direction, mais aux États-Unis, la plupart se déplacent du sud-ouest au nord-est. Mesuré sur l’échelle F de EF0 à EF5, qui prend en compte 28 types différents de dommages aux structures et aux arbres. Un EF2 ou supérieur est considéré comme une tornade importante.

avertissement de tornade – Le Service météorologique national émet pour avertir le public d’une tornade existante.

veille de tornade – Alerte le public sur la possibilité de formation d’une tornade.

dépression tropicale — Cyclone tropical dans lequel le vent de surface maximum soutenu est de 38 mph (61 km/h) ou moins.

tempête tropicale — Cyclone tropical à noyau chaud dans lequel les vents de surface maximums soutenus varient de 39 mph (63 km/h) à 73 mph (117 km/h).

tsunami — Grande vague marine ou vague marine sismique causée par une perturbation sous-marine telle qu’un tremblement de terre, un glissement de terrain ou un volcan.

nor’easter — Le terme utilisé par le National Weather Service pour les tempêtes qui sortent ou se déplacent vers le nord le long de la côte est, produisant des vents soufflant du nord-est.

trombe marine — Une tornade au-dessus de l’eau.

facteur de refroidissement éolien — Un calcul qui décrit l’effet combiné du vent et des températures froides sur la peau exposée.

cisaillement du vent — Changement soudain de la direction et/ou de la vitesse du vent.

