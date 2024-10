Qu’est-ce qui fait d’une tempête un ouragan ? Les dangers en 5 catégories

Les intempéries peuvent toucher n’importe quelle partie du globe, mais chaque année, la saison des ouragans dans l’Atlantique apporte de fortes pluies, des vents violents, onde de tempête et parfois une dévastation catastrophique dans des régions allant des îles des Caraïbes et de l’Amérique centrale jusqu’aux États-Unis et au Canada.

Les prévisionnistes du National Hurricane Center, basé à Miami, surveillent les tempêtes depuis leur développement jusqu’à leur dissipation. Cette année, la saison 2024 devait être extrêmement actifet il a fourni le premier ouragan de l’Atlantique de catégorie 5 enregistré.

Mais comment se forment ces ouragans et que signifient les catégories ? Un regard sur les faits :

Ouragans commencent souvent par des vagues tropicales qui se combinent avec les eaux océaniques chaudes, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Ils peuvent également être alimentés par des orages. Le système météorologique se déplace vers l’ouest à mesure que l’air chaud de l’océan y monte, ce qui crée une zone de basse pression en dessous, a déclaré la NOAA. L’air monte et se refroidit, ce qui forme des nuages ​​et des orages.

Les ouragans ont des vents maximums soutenus – la vitesse moyenne du vent la plus élevée sur une minute à un moment donné – de 74 mph (120 km/h) ou plus. Si un cyclone tropical a des vents maximums soutenus compris entre 39 et 73 mph (63 km/h et 120 km/h), on l’appelle une tempête tropicale. Si les vents maximums soutenus sont inférieurs à 39 mph, on parle de dépression tropicale.

Les ouragans se produisent généralement pendant la saison des ouragans, qui se produit chaque année dans le bassin atlantique du 1er juin au 30 novembre.

Le Échelle de vent de l’ouragan Saffir-Simpson évalue les ouragans de un à cinq. Les ouragans de catégorie 1 vont de 74 à 95 mph et peuvent provoquer des vents très dangereux qui peuvent endommager même les maisons robustes. La catégorie 1 est l’ouragan le plus faible, et les tempêtes renforcent l’échelle à partir de là.

Si un ouragan est de catégorie 3 ou supérieure, il est considéré comme un ouragan majeur. Les ouragans de catégorie 3 commencent avec des vents maximums soutenus de 111 mph (180 km/h).

Catastrophique. Un ouragan de catégorie 5 détruit des maisons, coupe l’électricité dans de vastes zones et isole les communautés en raison des arbres abattus et des poteaux électriques tombés. Cela peut également causer des dommages critiques aux infrastructures telles que les routes, les ponts et les barrages. Un ouragan de catégorie 5 a la capacité de rendre de vastes zones inhabitables pendant des semaines ou plus.

Le bilan des dégâts causés par un ouragan dépend de sa force et de l’endroit où il touche terre. Même un ouragan relativement faible peut causer des dégâts importants et de nombreux décès s’il frappe une communauté vulnérable ou endommage une infrastructure clé. UN ouragan de force moyenne comme l’ouragan Jeanne en Floride en 2004, causera des dégâts dévastateurs aux habitations, aux infrastructures et au réseau électrique. Les décès surviennent également fréquemment en raison d’inondations, d’accidents, de blessures et d’autres perturbations causées par la tempête.

L’ouragan Galveston de 1900 au Texas est la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, selon la NOAA et d’autres autorités. La tempête a tué au moins 8 000 personnes, détruit des milliers de bâtiments et laissé des centaines de millions de dollars de dégâts selon les normes actuelles. D’autres ouragans extraordinairement meurtriers dans l’histoire récente incluent Ouragan Mariaqui a tué plus de 3 000 personnes en 2017, et l’ouragan Katrina, qui a tué plus de 1 300 personnes en 2005.