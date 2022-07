Qu’est-ce qui fait du thon, du thon ? Subway Lawsuit vise à découvrir

18 juillet 2022 – La chaîne de sandwichs Subway n’est pas étrangère aux scandales. En 2013, Subway a réglé une réclamation qui alléguait que ses sous-marins d’un pied étaient plus courts que ceux annoncés. Puis, en 2014, il a subi un scandale à propos d’un produit chimique “tapis de yoga” trouve dans son pain. Aujourd’hui, la plus grande chaîne de sandwichs au monde fait face à une autre controverse : le thon qu’elle utilise est-il vraiment 100 % thon ?

Ce mois-ci, le juge de district américain Jon Tigar a rejeté la demande de Subway de rejeter une action en justice concernant les produits à base de thon de la chaîne de franchise, jugeant que Nilima Amin du comté d’Alameda, en Californie, pourrait poursuivre l’action qu’elle a intentée en janvier 2021.

La plainte initiale a déclaré que les produits de thon Subway étaient mal étiquetés en vertu des lois fédérales et californiennes, ce qui a conduit les clients à payer plus pour des «plats alimentaires à prix premium» et à croire qu’ils ne consomment «que du thon et aucune autre espèce de poisson, produit animal ou produit divers».

“Subway présente à tort ses produits comme étant” 100% thon “”, a déclaré le cas renouvelé en 2022 lit. “[Consumers] ont été amenés à acheter des produits alimentaires qui manquaient totalement de l’ingrédient qu’ils pensaient raisonnablement acheter.