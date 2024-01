Qu’est-ce qui fait de Sidney Crosby un buteur « dangereux » ? “Sa créativité”

PITTSBURGH — Profitant de l’élan d’un premier but de Drew O’Connor environ trois minutes plus tôt, les Penguins de Pittsburgh ont saisi une rare occasion de prendre les commandes d’un match lundi après-midi.

Au milieu du bourdonnement des 16 000 spectateurs à l’intérieur du PPG Paints Arena, Kris Letang avait la rondelle sur son stickblade alors qu’il se dirigeait vers le point central. À sa droite, juste à l’extérieur du cercle gauche, Sidney Crosby a exploité un point faible alors que les joueurs du Seattle Kraken se précipitaient pour se défendre. Peut-être parce qu’ils ont joué 18 saisons ensemble, Letang et Crosby semblaient communiquer par télékinésie.

Crosby, positionné juste au-dessus du cercle, voulait la rondelle. Letang lui a donné une passe nette.

Alors que la rondelle approchait, Crosby – maintenant légèrement à l’intérieur du cercle, à environ 30 pieds du but – a modifié sa position de tir. Avec précision, Crosby a enroulé son bâton tout en tombant à genoux et en recevant puis en fouettant la rondelle dans la circulation, vers le filet.

Le gardien du Kraken, Joey Daccord, n’a jamais eu de chance, et le tireur de Crosby a donné aux Penguins une avance de deux buts dans ce qui allait devenir une victoire de 3-0.

En quittant le vestiaire après la victoire sans doute la plus complète de son club cette saison, Crosby a tenté de s’échapper à la hâte en parlant aux médias.

C’était en partie parce que d’autres coéquipiers – en particulier O’Connor et Tristan Jarry – méritaient que leur voix raconte l’histoire de cette victoire. De plus, maintenant dans sa 19e année en tant que fils adoptif préféré de Pittsburgh, Crosby n’était pas différent de la plupart des fans qui ont bravé le temps glacial et le changement d’heure.

Il voulait regarder le match éliminatoire des wild-cards de l’AFC des Steelers de Pittsburgh.

Pourtant, comme il le fait habituellement, Crosby a gracieusement accordé L’Athlétisme un entretien. Le sujet? Ce grésillement à genoux pliés.

Vous êtes au sommet du cercle. Puck arrive. Comment décidez-vous de descendre et de le fouetter comme vous l’avez fait ?

Je n’ai pas vraiment de courbe. C’est juste un levier. J’essaie juste de passer sous la rondelle, de descendre. Ce n’est pas comme si j’avais une grande courbe et que je la lançais en quelque sorte. Je dois m’y mettre.

Vous avez marqué beaucoup de buts de cette façon. Pas d’habitude de si loin. À quel âge avez-vous réalisé que vous pouviez marquer de cette façon ?

Je n’ai aucune idée. C’est juste que, naturellement, je veux descendre.

Obtenez-vous plus d’effet de levier lorsque le niveau est bas ? Pensez-vous que cela donne plus de vitesse à votre tir ?

Euh, je pense que si je peux juste me mettre derrière, je pourrai me relever un peu plus facilement quand je le ferai.

C’est peut-être la fois la plus éloignée de toutes les fois où vous avez marqué comme ça, n’est-ce pas ?

Ouais, probablement. Parfois, cela dépend aussi de l’endroit où se trouve la rondelle. (Letang) a fait une passe parfaite, et j’ai juste pu… tu sais.

Est-ce votre type de cliché préféré ?

Je ne dirais pas ça.

Cette saison, Crosby a réussi 26 tirs qui ont échappé aux gardiens de but. Il est en bonne voie pour une deuxième saison de 50 buts et la première depuis sa cinquième campagne dans la LNH.

Il a 36 ans. Cependant, comme Letang l’a dit quelques jours avant lundi, « les choses sur son âge – les gens qui me demandent si je suis surpris par ce que fait Sid – ça ne sert à rien. »

« Suis-je surpris par Sid ? Non », a déclaré Letang. « Demandez (Evgeni Malkin). Demandez à Jake (Guentzel). Quiconque est ici depuis un moment – ​​personne n’est surpris. Sid’s Sid, tu sais ? Il est super. Il a toujours été génial. Il n’a jamais cessé d’être génial.

« Durant toute la saison, tout le monde veut savoir si nous sommes surpris par ce que fait Sid. Non, personne n’est surpris. C’est le meilleur joueur. Et il est le meilleur joueur depuis son arrivée dans la ligue.

Les qualifications qui déterminent qui est suprême sont subjectives.

Alex Ovechkin des Capitals de Washington a passé près de deux décennies à courir après le record de buts de tous les temps de Wayne Gretzky, mais cette saison – et pas pour la première fois – Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto est la norme en matière de buts. Connor McDavid est sur l’un de ses matchs habituels avec 47 points lors des 26 derniers matchs des Oilers d’Edmonton. Il a commencé lundi à devoir rattraper 15 points dans la course aux buteurs, mais peu d’observateurs seraient surpris s’il ajoutait un sixième trophée Art Ross à sa collection.

Et qu’en est-il de Quinn Hughes ? Il est un défenseur avec 52 points, menant les Canucks de Vancouver au sommet du classement.

Même après la victoire des Penguins contre le Kraken lundi, ils étaient à l’avant-garde d’une place de wild card dans la Conférence Est. Crosby, qui est peu susceptible de mener la ligue au chapitre des buts ou des points, a joué magnifiquement, semblant souvent déterminé à entraîner les Penguins vers la victoire.

Sa revendication d’un troisième trophée Hart n’est pas hors de portée. Habituellement, cependant, « le joueur jugé le plus précieux pour son équipe » est un leader en termes de buts ou de points et presque toujours issu d’un club qui atteint les séries éliminatoires.

Le débat Crosby-for-Hart peut attendre. La saison n’en est qu’à la moitié.

Pourtant, s’arrêter un instant pour apprécier l’aspect le moins annoncé du jeu de Crosby est peut-être une entreprise louable. Réputé pour son jeu et récemment de plus en plus apprécié pour son jeu global, Crosby pourrait terminer cette saison avec 600 buts en carrière. Et comme il a l’intention de jouer pendant au moins une demi-décennie, il est probable que Crosby – qui n’a jamais été considéré comme un soi-disant pur buteur – se joindra à l’un des groupes les plus exclusifs de la LNH : le Club des 700 buts.

Il y a huit membres. Même Mario Lemieux n’est pas le bienvenu aux réunions.

Que Crosby y ait probablement accès est une autre chose, surtout si l’on considère que ses meilleures saisons (2011-2012 à 2013-2014, alors qu’il avait 24, 25 et 26 ans) comportaient 119 matchs manqués en raison d’une commotion cérébrale et d’une mâchoire cassée. Il a marqué en moyenne 0,56 but par match au cours de cette période.

En d’autres termes : Crosby aurait pu réussir un tir extérieur à 800 buts sans ces deux blessures emblématiques.

Mais ses statistiques sont ce qu’elles sont et seront ce qu’elles deviendront. Sa carrière sera définie autant par son leadership et ses victoires que par sa production.

Cependant, il serait grand temps de renoncer à l’idée qu’il n’est pas un grand buteur. Il est plus juste de dire qu’il n’est pas traditionnellement un grand buteur, et sa grandeur nécessite une vision cohérente pour être appréciée.

“Nous sommes émerveillés par ce qu’il fait”, a déclaré l’entraîneur Mike Sullivan. « Nous obtenons la meilleure place de la maison. Nous sommes là, de près. Nous le regardons tous les jours à l’entraînement.

“La chose la plus importante d’après mon observation, ce que j’admire le plus chez Sid, c’est sa créativité et la façon dont il marque des buts, et sa capacité à le faire de tant de manières. Je pense qu’il est le meilleur joueur du monde et qu’il évolue depuis longtemps dans et autour de la peinture bleue.

« Combien de fois le voyez-vous se mettre à genoux, et il raccourcira son bâton ou glissera sa main supérieure à mi-hauteur du manche de son bâton ? Il se fait remarquer par la porte dérobée et marque des buts de cette façon. Il marque des buts sous la ligne de but. Son revers est l’un des revers les plus dangereux du jeu. Il a juste la capacité de marquer des buts de plusieurs manières.

« Sa capacité à le penser – cela doit d’abord commencer dans son cerveau, certaines de ces choses. Son imagination et la façon dont il apporte cette créativité à son jeu offensif global est ce qui m’impressionne le plus.

Lundi, donnant le temps de poser une dernière question, on a demandé à Crosby s’il avait un type de sélection de tir préféré. Il sourit avant de rire brièvement.

“Ceux qui franchissent la ligne”, a-t-il déclaré.

(Photo : Harrison Barden/Getty Images)